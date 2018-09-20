 和平、和谐、非暴力象征：达赖喇嘛85寿辰 | 文化经纬 | DW | 06.07.2020

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和平、和谐、非暴力象征：达赖喇嘛85寿辰

生日之际，这位藏传佛教领袖给了世人一份独一无二的礼物，并透露了长寿秘诀。

Dalai Lama I Album I Inner World (picture-alliance/abaca)

85岁的达赖喇嘛发行平生首张音乐专辑

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年事已高的十四世达赖喇嘛，在近期的一次专访中提到了他去世后的转世问题，预言中国政府如果强行指定转世灵童将不受藏人认可。同时他也透露，尽管官方层面的对话停滞，但是流亡藏人与中国的民间交流却在增多。 (19.03.2019)

西藏精神领袖达赖喇嘛流亡印度60年后的今天，曾使他获诺贝尔和平奖并在国际上赢得大量支持的争取西藏自由的斗争却逐渐沉寂。分析家们指出，与此同时，北京的全球影响力明显上升。 (17.03.2019)

（德国之声中文网）数十年了，他一直在流亡中生活。1959年，已是藏传佛教最高领袖的这位西藏高原农人之子被迫逃离，以免落入中共之手。他在喜玛拉雅山脚下的印度达兰萨拉落脚。数十年来，他不辞辛劳，在世界各地奔波，为和解布道，德国便是他一再乐访的国度。本周一（7月6日），这位诺贝尔和平奖得主度过85岁生日。2011年，他卸下了所有政务。
  
达赖喇嘛推文道，年届85的他，身体仍硬朗。他说，"我相信，之所以如此，是因行善，而致灵魂平和"。对很多人来说，这位佛学尊者是和平、和谐、藏人非暴力反抗中共的象征。下面是有关他的5项事实：

暮年首张音乐专辑：生日之际，达赖喇嘛平生首张音乐专辑发行，其中有经文、教导和音乐，取名"内在世界"（Inner World）。制作这一专辑的设想出自他长年高徒、新西兰音乐家库宁（Junelle Kunin）。达赖喇嘛说，"我生命的意义在于，尽己所能为众人服务。音乐可以一种我所不能的方式帮助人们。"他说，音乐可以向更多的人传达这么一个信息：慈悲和关怀他人是幸福之源。专辑中所收曲目涉及同情、勇气、治疗、智慧、净化、保护、儿童、人道。库宁和丈夫亚伯拉罕（Abraham）及另外数人组成的一个小团队在新西兰完成了该专辑的制作。亚伯拉罕为专辑谱曲，并亲自用 30多种乐器演奏。参与制作的还有来自世界各地的其他音乐人。

转世灵童：农人之子拉莫顿珠（Lhamo Dhondup）两岁时，佛教高僧们认定他是已故第十三世达赖喇嘛的转世灵童。此后，他在寺庙内接受培养。这是藏传佛教传统。一旦一名精神领袖圆寂，由德高望重的高僧们组成的一个小组便会寻找某个孩子作为后继人。寻访过程依循传统定规、法度、逝者的指示。迄今，所有14世达赖喇嘛都为男性。不过，现在的这位达赖喇嘛表示，他也可以设想后继者是一名女性。他曾开玩笑说，或许，他会以"调皮的金发女郎"转世。

诺贝尔奖得主：当中国人进军西藏时，达赖喇嘛15岁，已是藏族人民的政教首脑。经多年抗争，他被迫流亡印度。约8万藏人跟随了他。在印度，他建起了一个彩旗飘扬、寺院林立的微型西藏。达赖喇嘛为藏人的权利呼吁，寻求与北京对话，致力于在中华人民共和国框架内实现文化及宗教自由。因其所做的和解努力，他被授予诺贝尔和平奖。然而，中国当局却视他为分离主义者，危及中国对这个巨大的西藏高原的绝对主权，并自他60多年前流亡以来禁止他返藏。

Buddhismus (Getty Images/L. Wangyal)

达赖喇嘛2019年5月

早起者：据他的网页所载，这位藏人精神领袖凌晨3点钟即醒，洗漱、祈祷、打坐至5点。然后，散步，若逢下雨，便在健步机锻炼，接着，用早餐。通常是粥、果酱面包、茶。此后，再打坐，研习经文。他本身是素食者，不过，出行过程中，有时也会吃一些荤菜。下午，他进入自己的办公室，接见访客等等。19点左右，他准备就寝。

新冠危机时期的生日：85岁寿辰这一天，庆祝活动主要以视频方式进行。在印度的流亡藏人行政中央的网页上就有这样的庆祝活动。一些国际要人在视频上向他祝寿。例如，在藏人行政中央的一段视频中，前美国总统乔治·沃克·布什便说道："我尊重你，我喜欢你，我热爱你。"德国黑森州州长布菲耶（Volker Bouffier）则表示："我们愿你永远健康，拥有最美好的未来。"
  
凝炼/达扬（德新社）

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1959年的西藏起义

1959年3月10日，有关达赖喇嘛可能遭到绑架的消息传出后，抗议活动激化为暴力冲突。3月17日，以妇女为主的数千示威者聚集在布达拉宫门前，抗议共产党政权的占领和压迫。几个小时之后，武装冲突爆发。 (07.03.2009)  

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但凡达赖喇嘛出场，访问者便如潮涌。本周三（9月19日）在达姆施塔特（Darmstadt）就是这番景象：会议中心1300个座位无一虚席。德国人权组织-西藏动议邀请了这位西藏宗教领袖。

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Dalai Lama I Album I Inner World (picture-alliance/abaca)

和平、和谐、非暴力象征：达赖喇嘛85寿辰

生日之际，这位藏传佛教领袖给了世人一份独一无二的礼物，并透露了长寿秘诀。  

Kanye West (picture-alliance/AP/Invision/E. Agostini)

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