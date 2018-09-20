和平、和谐、非暴力象征：达赖喇嘛85寿辰

（德国之声中文网）数十年了，他一直在流亡中生活。1959年，已是藏传佛教最高领袖的这位西藏高原农人之子被迫逃离，以免落入中共之手。他在喜玛拉雅山脚下的印度达兰萨拉落脚。数十年来，他不辞辛劳，在世界各地奔波，为和解布道，德国便是他一再乐访的国度。本周一（7月6日），这位诺贝尔和平奖得主度过85岁生日。2011年，他卸下了所有政务。



达赖喇嘛推文道，年届85的他，身体仍硬朗。他说，"我相信，之所以如此，是因行善，而致灵魂平和"。对很多人来说，这位佛学尊者是和平、和谐、藏人非暴力反抗中共的象征。下面是有关他的5项事实：

暮年首张音乐专辑：生日之际，达赖喇嘛平生首张音乐专辑发行，其中有经文、教导和音乐，取名"内在世界"（Inner World）。制作这一专辑的设想出自他长年高徒、新西兰音乐家库宁（Junelle Kunin）。达赖喇嘛说，"我生命的意义在于，尽己所能为众人服务。音乐可以一种我所不能的方式帮助人们。"他说，音乐可以向更多的人传达这么一个信息：慈悲和关怀他人是幸福之源。专辑中所收曲目涉及同情、勇气、治疗、智慧、净化、保护、儿童、人道。库宁和丈夫亚伯拉罕（Abraham）及另外数人组成的一个小团队在新西兰完成了该专辑的制作。亚伯拉罕为专辑谱曲，并亲自用 30多种乐器演奏。参与制作的还有来自世界各地的其他音乐人。

转世灵童：农人之子拉莫顿珠（Lhamo Dhondup）两岁时，佛教高僧们认定他是已故第十三世达赖喇嘛的转世灵童。此后，他在寺庙内接受培养。这是藏传佛教传统。一旦一名精神领袖圆寂，由德高望重的高僧们组成的一个小组便会寻找某个孩子作为后继人。寻访过程依循传统定规、法度、逝者的指示。迄今，所有14世达赖喇嘛都为男性。不过，现在的这位达赖喇嘛表示，他也可以设想后继者是一名女性。他曾开玩笑说，或许，他会以"调皮的金发女郎"转世。

诺贝尔奖得主：当中国人进军西藏时，达赖喇嘛15岁，已是藏族人民的政教首脑。经多年抗争，他被迫流亡印度。约8万藏人跟随了他。在印度，他建起了一个彩旗飘扬、寺院林立的微型西藏。达赖喇嘛为藏人的权利呼吁，寻求与北京对话，致力于在中华人民共和国框架内实现文化及宗教自由。因其所做的和解努力，他被授予诺贝尔和平奖。然而，中国当局却视他为分离主义者，危及中国对这个巨大的西藏高原的绝对主权，并自他60多年前流亡以来禁止他返藏。

达赖喇嘛2019年5月

早起者：据他的网页所载，这位藏人精神领袖凌晨3点钟即醒，洗漱、祈祷、打坐至5点。然后，散步，若逢下雨，便在健步机锻炼，接着，用早餐。通常是粥、果酱面包、茶。此后，再打坐，研习经文。他本身是素食者，不过，出行过程中，有时也会吃一些荤菜。下午，他进入自己的办公室，接见访客等等。19点左右，他准备就寝。

新冠危机时期的生日：85岁寿辰这一天，庆祝活动主要以视频方式进行。在印度的流亡藏人行政中央的网页上就有这样的庆祝活动。一些国际要人在视频上向他祝寿。例如，在藏人行政中央的一段视频中，前美国总统乔治·沃克·布什便说道："我尊重你，我喜欢你，我热爱你。"德国黑森州州长布菲耶（Volker Bouffier）则表示："我们愿你永远健康，拥有最美好的未来。"



凝炼/达扬（德新社）