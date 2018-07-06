和中国不愉快 澳议会禁止外国实习生

（德国之声中文网）迄今，澳大利亚国会议员可以招聘各国实习生为自己工作，为期3个月，期间他们能够接触到很多珍贵资料。对实习生的要求不过是没有作案记录。

澳国参议院发言人瑞安（ Scott Ryan）表示，"今后国会招聘的实习生将只限于澳大利亚公民。"

瑞安拒绝回答作出本次政策修改的直接原因，对记者提出的此举是否在于阻止中国人干预，也不予置评。

去年，澳大利亚总理特恩布尔曾批评中国干涉内政，中国立即驳回这一指责。两个互为重要贸易伙伴的关系中出现紧张。

《金融时报》去年9月报道，一名新西兰籍公民曾在澳大利亚议会一个委员会实习，而他同中国军方一所培养间谍的学院有联系。

这篇报道导致澳大利亚开始审核机构内的信息安全制度，制定出议会保密标准同政府保持一致的意见。

澳大利亚的中国留学生人数近年不断攀升

中国留学生申请到澳大利亚议会和政府实习的比例很大，甚至有人在议会或政府工作多年。

提供过很多这类实习生的澳大利亚国立大学一名发言人说，去年下半年，该校已收到修改实习生资质认证的通知。

澳大利亚国立大学在其网站上修改了实习生招收条件的几个月后，官方正式的修改条件也公布于众。

今年6月，澳大利亚通过了预防外国政府干预法。特恩布尔曾说，该国需要这一法律同中国的渗透作斗争。

该法规定，替外国游说者需要登记，一旦发现他们干预本国事务，将受到刑法处置。

李鱼/达扬（路透社）