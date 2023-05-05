 命运再悬！英法院驳回阿桑奇引渡上诉 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.06.2023

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命运再悬！英法院驳回阿桑奇引渡上诉

维基解密创始人阿桑奇上交到英国高等法院的两项上诉近日被驳回，无国界记者组织认为，51岁的阿桑奇现在被移交给美国的可能“比以往都要大”。他的妻子透露，阿桑奇下周将在英国发起“最后一搏”。

澳大利亚政府也在呼吁结束对阿桑奇的起诉。图为今年5月悉尼要求释放阿桑奇的抗议活动。阿桑奇是澳大利亚人

澳大利亚政府也在呼吁结束对阿桑奇的起诉。图为今年5月悉尼要求释放阿桑奇的抗议活动。阿桑奇是澳大利亚人

（德国之声中文网）英国最高法院驳回了阿桑奇针对英国政府引渡令提出的上诉申请。这位维基解密创始人希望对原法院对他的引渡决定和英国政府的引渡令均提出上诉。然而法官本周决定不受理这两项上诉申请。

无国界记者组织（RSF）认为，上诉被驳回后，51岁的阿桑奇实际上被移交给美国的可能“比以往都要大”。

阿桑奇的妻子在推特上写道，阿桑奇将会在下周向高等法院提出另一项申请。她透露，这次将由两名法官在公开听证会上审议。她写道：“我们仍然乐观地认为，我们将取得胜利，朱利安将不会被引渡到美国。”

若在失败，他便只能寄希望于欧洲人权法院。无国界记者组织指出，能够阻止阿桑奇被引渡的唯一的其他选择是向欧洲人权法院申诉。但那里的裁决是否能阻止他被引渡也是个问题。

阿桑奇妻子: 欧洲新闻自由正受到严重威胁

阿桑奇在监狱度过余生？

关于阿桑奇的引渡拉锯战已经持续了多年。美国司法部门希望以间谍罪对他进行审判。如果罪名成立，他将面临高达175年的监禁。阿桑奇被指控与告密者曼宁一起窃取并公布美国在伊拉克和阿富汗的军事行动的机密文件，从而危及了美国线人的生命。而支持者认为阿桑奇是一位将战争罪行曝光的记者。

自2019年4月以来，阿桑奇一直身在伦敦最高安全级别的贝尔马什监狱。此前他为了躲避抓捕，在伦敦的厄瓜多尔大使馆内度过了数年。与此同时，澳大利亚政府也在呼吁结束对阿桑奇的起诉。

(德新社，路透社，美联社)

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  • London Festnahme Julian Assange (picture-alliance/empics/V. Jones)

    这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜?

    2019年4月，伦敦威斯敏斯特法院

    4月11日，英国警方逮捕了维基解密创办人之一的阿桑奇。此前，他在厄瓜多尔驻伦敦大使馆的外交庇护身份已经被取消。这名被美国当局追捕长达9年、在厄瓜多尔大使馆屈身7年的传奇人物，这些年有着怎样的坎坷经历？

  • Julian Assange Gründer Wiki Leaks Flash-Galerie (AP)

    这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜?

    2010年10月，伦敦

    2010年11月28日起，阿桑奇参与创办的维基解密网站开始与一些国际新闻媒体合作发布一系列美国机密外交电报。此前，网站还披露了一系列美国在境外非法行径的信息。11月30日，瑞典方面指控阿桑奇涉嫌性侵，发布国际逮捕令；一周后，阿桑奇在伦敦向警方投案，但是否认这一指控。

  • Julian Assange London Botschaft Ecuador (Reuters/P.Hackett)

    这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜?

    2011年1月，伦敦

    这张照片摄于伦敦的“前线俱乐部”。他手中持有的光盘包含有一些境外银行账户持有人可能逃税的信息。在这一年中，维基解密继续爆料，而阿桑奇也在伦敦多次出庭，但伦敦高等法院作出了将他引渡到瑞典的决定。这意味着他被进一步引渡到美国的可能性增大。

  • Julian Assange ecuadorianische Botschaft Nacht (Peter Macdiarmid/Getty Images)

    这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜?

    2012年12月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆

    阿桑奇上诉失败，英国最高法院2012年5月底裁定阿桑奇可以因强奸指控而被引渡到瑞典。随后，为避免被捕，他躲入厄瓜多尔大使馆寻求庇护。而厄瓜多尔也正式向他提供政治避难权。这一年，维基解密继续运作，阿桑奇的发色则明显变得灰白。图为12月20日，阿桑奇在厄瓜多尔使馆阳台上发表讲话。

  • Julian Assange (Getty Images)

    这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜?

    2013年11月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆

    阿桑奇踏入大使馆后，就再也没能离开。在这一年中，困境中的阿桑奇通过网络视频连线，声援被判重型的美军士兵曼宁、以及同样因爆料而遭美国追捕的斯诺登。

  • Wikileaks veröffentlicht Unterlagen von Sony Pictures (picture-alliance/AP Photo/J. Stillwell)

    这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜?

    2014年8月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆

    2014年夏天，阿桑奇通过律师申请撤消国际逮捕令，但是斯德哥尔摩检察院驳回了申请。本图摄于8月，厄瓜多尔外长帕蒂诺(Ricardo Patino)在使馆内与阿桑奇进行会晤。

  • Julian Assange (picture-alliance/Yui Mok/PA Wire)

    这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜?

    2015年8月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆

    这一年，维基解密继续爆出各类猛料，而他的人身自由，也依然局限在小小的大使馆内。好消息是，伦敦警方撤消了使馆门前的24小时监视；坏消息是，他只要一离开厄瓜多尔驻伦敦大使馆，他依然会随时被逮捕。这也意味着他无法前往为他提供政治避难的厄瓜多尔本土。

  • England Julian Assange (picture-alliance/dpa/MacNaughton/Sputnik)

    这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜?

    2016年2月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆

    这一年，维基解密的爆料力度丝毫不减，还在美国大选关键时期爆出对希拉里·克林顿不利的资料。这也引发了厄瓜多尔当局的不满，对他施以“断网”惩罚。这一年也有好消息：2月初，联合国一委员会裁定阿桑奇受到了不公正的“肆意拘禁”，不过英国、瑞典当局对此裁决并不买账。图为阿桑奇在大使馆阳台展示联合国裁决书。

  • UK Assange erscheint auf Botschaftsbalkon (Reuters/N. Hall)

    这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜?

    2017年5月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆

    2017年5月19日，瑞典检方宣布中止对阿桑奇涉嫌强奸案的调查。随后，阿桑奇在使馆阳台上发表讲话，表示这是他的一场重大胜利。

    作者: 文山


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