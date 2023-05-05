命运再悬！英法院驳回阿桑奇引渡上诉

（德国之声中文网）英国最高法院驳回了阿桑奇针对英国政府引渡令提出的上诉申请。这位维基解密创始人希望对原法院对他的引渡决定和英国政府的引渡令均提出上诉。然而法官本周决定不受理这两项上诉申请。

无国界记者组织（RSF）认为，上诉被驳回后，51岁的阿桑奇实际上被移交给美国的可能“比以往都要大”。

阿桑奇的妻子在推特上写道，阿桑奇将会在下周向高等法院提出另一项申请。她透露，这次将由两名法官在公开听证会上审议。她写道：“我们仍然乐观地认为，我们将取得胜利，朱利安将不会被引渡到美国。”

若在失败，他便只能寄希望于欧洲人权法院。无国界记者组织指出，能够阻止阿桑奇被引渡的唯一的其他选择是向欧洲人权法院申诉。但那里的裁决是否能阻止他被引渡也是个问题。

阿桑奇妻子: 欧洲新闻自由正受到严重威胁

阿桑奇在监狱度过余生？

关于阿桑奇的引渡拉锯战已经持续了多年。美国司法部门希望以间谍罪对他进行审判。如果罪名成立，他将面临高达175年的监禁。阿桑奇被指控与告密者曼宁一起窃取并公布美国在伊拉克和阿富汗的军事行动的机密文件，从而危及了美国线人的生命。而支持者认为阿桑奇是一位将战争罪行曝光的记者。

自2019年4月以来，阿桑奇一直身在伦敦最高安全级别的贝尔马什监狱。此前他为了躲避抓捕，在伦敦的厄瓜多尔大使馆内度过了数年。与此同时，澳大利亚政府也在呼吁结束对阿桑奇的起诉。

(德新社，路透社，美联社)

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