命悬一线——美将对欧盟进口汽车征税？

（德国之声中文网）美国商务部一名发言人表示，商务部不会公布评估报告的细节。特朗普会在未来90天内以此报告为基础决定是否对进口汽车加征25%的关税。目前还不清楚进口汽车的命运将是如何。

来自各方的批评意见

美国汽车行业反对对进口汽车加征关税。一旦进口汽车被加征25%的关税，最终的销售价就会增加数千美元，这会危及美国境内数十万就业岗位。美国汽车联合会解释说，加征关税会限制在美的投资。"美国国内汽车行业没有任何一家企业曾表示需要（商务部做出）这样的评估"。

美国国会一些议员也猛烈抨击加征关税的提议。德国政府圈内传出的消息称，即便是在华盛顿政府内部也有很多声音反对激化汽车产业矛盾。欧盟方面已经表示，如果美国对进口汽车加征25%的关税，欧盟就会祭出反制措施。

巴伐利亚州州长：德国汽车不对美国构成威胁

德国汽车工业联合会已经对有可能加征的关税表达了忧虑，该联合会表示，将进口汽车贴上对美国安全构成威胁的标签实在无法让人理解。

德国巴伐利亚州州长索德（Markus Söder）严辞批评。他在接受《奥古斯堡汇报》的采访时说："这样的讨论本来就很荒谬。德国的汽车不但不构成危险，反而提升了美国街头的安全度。"他说："使用这样的托词来提高关税，无论从哪一条规则来看，都违反了公平和自由的世界贸易。"

索德还说，如果美国迈出这一步，将对德国经济"造成极大负担"。他要求欧盟委员会为了欧洲的共同利益做出相应的反应，"欧盟根本不应该允许这种情况出现"。

默克尔：德国汽车为美国创造大量就业机会

德国联邦总理默克尔上周末在慕尼黑召开的安全会议上表示，德国人在美国卖汽车不只是自己赚了钱，也在美国当地创造了很多就业机会。例如宝马汽车不只在德国生产，在南卡罗来纳州也建有生产线，在那里出厂的汽车再被卖到中国。默克尔说："如果这些汽车突然对美国国家构成安全威胁，那可真是吓到我们了。"

上周日（2月17日）夜间是特朗普此前做出的时限，截止到这一天美国商务部需要对进口汽车是否损害美国安全利益做出评估。而这份评估报告是华盛顿政府是否加征25%的进口汽车关税的依据。

洪沙/叶宣 （路透社、法新社）