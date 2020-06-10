呼唤"新中国"初衷何在？郝海东谈为何与中共决裂

（德国之声中文网）香港"苹果日报"本周六（6月20日）发布了采访视频。画面可以看到，郝海东与妻子、前中国羽坛名将叶钊颖并肩而坐。该媒体原计划半小时结束的专访，最终进行了一个半小时。侃侃而谈的郝海东表示，香港是他心目中的圣城，香港人在反送中运动中表现出来的理智和文明，对民主自由的执着追求令人赞叹。他去年和妻子去香港旅游时，亲眼目睹香港反送中运动："看到香港市民为争取民主自由，与港府和中共抗争，看到数以万计的香港市民有序示威游行。他们只是为了表达诉求，却遭港府和中共无情打击，有如当年六四，令人悲愤。"

郝海东与"爆料革命"领导人物郭文贵、美国白宫前战略顾问班农等人共同在今年六四当天宣布成立"新中国联邦"。"苹果日报"透露，这段在本周六发布的视频采访是在上个周末进行的。郝海东在采访中举出例子指出中国体制的不公和为什么要和中共决裂的原因。他说运动员拿到金牌就有特权，什么都可以干，没有奖牌就什么都不是："只要能得金牌，可以让球，可以潜规则，可以打假球，可以贿赂裁判，可以弄虚作假……所有的一切，中国足球是中国社会的缩影，这就是为社么我一定要站出来揭露共产党的虚伪和虚假的原因。"

他还表示："我在国家队任主力前锋，早年每次外出比赛，领队都会告诫大家，入住酒店不能拨打长途电话，但他们偷偷告诉我：海东，电话你随便打，吃饭随便签单。这些特权只有我一个人，也就是说，只要你能拿金牌，就可以为所欲为，这是最可怜、可恨、可悲。运动员只是官员手中升官进爵的工具。"

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6月初在youtube上发布的视频中，在中国的举国体制下成为足球明星的郝海东表态称："消灭中共，是正义的需要。中共是共产国际资助的，颠覆了中国合法政府的恐怖组织。其在中国的极权统治已发展为彻底的反人类暴行：无视人权、摧毁人性、践踏民主、违背法制、撕毁合约、血洗香港、杀害藏民、输出腐败、危害全球。"

接受《苹果日报》采访时他说："共产党处理六四问题，以及文革整死那么多人，现在连提都不让提。改革开放40年了，现在又要人民摆地摊过日子，你说这是共产党应有的吗？体育界为拿奖，擅改运动员年龄，造假成风。这些都是我看不惯、要跟中共决裂的原因。"

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郝海东发表推翻中共，建立"新中国"的网络宣言后，其子郝润泽被塞尔维亚尼什拉德尼奇基足球俱乐部（Radnicki Nis）解聘。 不过这家足球俱乐部否认解聘同来自北京的政治压力有关，发表声明表示，"我们只关心足球，不关心政治。没有任何人给尼什拉德尼奇基足球俱乐部来过电话，也没有人向我们施加压力。

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郝海东在采访中也讲述了他与郝润泽关于此事的对话："我们公开宣言第三天，儿子给我打电话，告诉我他被塞尔维亚球会解聘了。我不知道事情是否与我有关，但我还是跟儿子说抱歉，因爸爸的事情影响到你。儿子说：没关系，爸爸。我不是因踢得臭被俱乐部炒，而是因为你，因为你说的那些话我被炒，只要你说的都是真话，你放心爸爸，我支持你的选择！" 郝海东接着说到："我们从来没跟孩子们说过会留给他们多少财富，我们经常教育他们，要靠自己的努力创造人生，实现理想。我相信只要润泽生活在一个法治地方，只要他有本事，就不会被埋没。他可以选择另外的俱乐部踢球。我相信是金子就会发光。"

郝海东夫妇目前在西班牙，当记者问他们目前的国籍时，郝海东和叶钊颖都说："中国"，他们还取出护照本展示在镜头前面。他对《苹果日报》说："你问我还敢不敢回国，我们当然不会傻到自投罗网的地步。只要中共不倒台，只要那个邪恶政权还在，我们就不会回去……至于共产党会不会拿我们在国内的亲朋好友问罪，会不会没收我们在国内的财产，报复我们？我相信他们一定会这样做的，搞株连是他们本质所决定的。我们没办法阻止。但我们相信，共产党若这样做等于在世人面前再次曝光其邪恶的本质，让世界再次目睹中共丑行。"

他还补充说，在西班牙，夫妇两人有能力赚钱，可以重操旧业："我可以当教练，钊颖可以出去打羽毛球，共产党不要以为断绝我们与内地的联系，就能从经济上卡我们的脖子，让我们在海外无法生存。他们那是做梦。"