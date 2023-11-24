呼吸道疾病激增？中國回覆WHO：未有不尋常

（德國之聲中文網）11月23日，世界衛生組織與中國疾控中心、北京市兒童醫院舉行了電話會議，就前一天世衛組織要求中方提供的數據進行了交流。WHO發佈的通告稱，會議上中方提供的數據顯示，今年5月以來，支原體肺炎導致的兒科住院病人以及門診人數有所增加。呼吸道合胞病毒(RSV)、腺病毒、流感病毒感染的病患數量則從10月起呈現上升趨勢。而且與往年相比，今年呼吸道疾病增長出現得更早，但鑒於今年初取消了新冠防疫限制，因此這並不令人意外，其他國家也曾經歷過類似的情況。

這次電話會議是由中國國家衛健委、國家疾病預防控制局協調組織的。中國方面在會議上還表示，包括北京和遼寧省在内的各地區均尚未發現任何「不尋常的或者是新型病原體」，也沒有發現異常臨床表現；目前只注意到上述由多種已知病原體引起的呼吸道疾病普遍增多的現象。

中國當局進一步指出，患者總體數量并未超出醫院的承受能力。中方還稱，10月以來已經加强了對呼吸道疾病的門診與住院監測與統計，其中也首次囊括了肺炎支原體，這也可能導致統計的呼吸道疾病兒童病患數量顯著上升。

家長和孩子正在北京兒童醫院等候

中國專家：發病人數快速上升

北京市疾控中心副主任、流行病學首席專家王全意11月23日在接受官方媒體采訪時說，北京市已經進入呼吸道傳染病高發季節，呈現多種病原體共同流行的態勢；目前流感處於流行期，發病人數「呈快速上升趨勢」。

法新社記者在北京首都兒科研究所附屬兒童醫院看到許多穿著厚重冬衣的家長和孩子。張女士對法新社說，她9歲的兒子得了支原體肺炎，「最近確實有很多孩子都感染了支原體，這當然讓我擔心。」李女士的8歲女兒也同樣罹患此病，但她卻表示：「呼吸道疾病增多是正常的，因爲季節關係。」

世界衛生組織11月22日在要求中方提供更詳盡數字時，也曾直接對中國民衆喊話，敦促采取措施降低呼吸道患病风险，包括接种疫苗、与患者保持距离、患病时居家避免外出、根据需要接受检查和治疗、适当佩戴口罩、保持通风、勤洗手。

兔年开工 中国民众担心疫情卷土重来吗？

國際專家：無需恐慌

不過，也有不少專家認爲無需對當前中國呼吸道疾病激增的情形過度憂慮。曾經為世界衛生組織新冠防控提供建議的荷蘭病毒學家庫普曼斯(Marion Koopmans)說，確實需要謹慎小心，「我們需要更多的信息，尤其是診斷數據。」她同時也認爲，中國目前的情形「在其他國家解除新冠防疫限制後也曾見過，這是一個合理的假設。」路透社稱，幾乎所有受訪的學者都同意這種假設。

倫敦帝國理工學院的病毒學家皮考克(Tom Peacock)曾經密切追蹤各類冠狀病毒新型變體。他對路透社表示，目前已有一些優秀的工具能夠「相當迅速地」識別出新出現的流感病毒或冠狀病毒，因此不太可能出現新型病原體隱秘傳播的情形。

皮考克說：「我揣測這最終會變得尋常，或者是出現多種病原體的組合，比如新冠病毒、流感病毒、合胞病毒同時流行。但我希望我們能儘快瞭解更多。」

曾為WHO顧問的公共衛生專家麥克洛斯基(Brian McCloskey)則在世衛組織與中方電話會議召開前說，現在能看到世界衛生組織以及《國際衛生條例》機制正在發揮作用。「根據目前已知的狀況，我不會按下疫情恐慌按鈕。但我非常希望看到中國對WHO的回應以及後者隨後的評估。」

中國當局在新冠疫情最早期的種種不透明做法一直飽受抨擊。 世界衛生組織一度為中國的做法辯護，但後來也多次抨擊北京方面缺乏透明度以及合作意願。 目前，新冠疫情的溯源調查依然進展緩慢，科學家仍在圍繞著兩種假說進行爭論：實驗室事故論以及野生動物經中間宿主傳播論。

（路透社、法新社、新華社）

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