 呼吁“行动起来”— 通贝里获颁良心大使奖 | 科技环境 | DW | 17.09.2019

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科技环境

呼吁“行动起来”— 通贝里获颁良心大使奖

16岁的瑞典气候保护活动人士格蕾塔·通贝里日前在华盛顿被授予一个重要的人权奖。抗议运动“星期五为未来”也同时获奖。

USA Klimaaktivistin Greta Thunberg erhält Ambassador of Conscience Award von Kumi Naidoo (picture-alliance/AP Photo/J. Martin)

大赦国际颁奖仪式上

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瑞典女孩格蕾塔•通贝里（Greta Thunberg）以及她发起的全球气候罢课运动“星期五为未来”（Fridays for Future）获得大赦国际人权奖。该运动已经激励全球成千上万的学生参与要求保护气候的行动。 (07.06.2019)

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（德国之声中文网）以其俗称的"良心大使奖"这一最高奖项，大赦国际（AI）对致力于人权捍卫事业的社会人士表达敬意。今年，大赦国际奖本奖颁给通贝里（Greta Thunberg）和气候保护运动"星期五为未来"（FFF）。

在华盛顿授奖仪式上，16岁的气候保护活动人士通贝里表示，这是给所有为他们的未来抗争的无畏青少年的奖项。通贝里指出，很多人依然未认清气候变化与移民、饥馑、侵犯人权现象之间的连带关系。她呼吁人们投身于行动："人类在死亡！很多人依然置身度外。"

大赦国际秘书长奈杜（Kumi Naidoo）表示，"青少年们常被告知，他们是明天的领袖"，他很高兴，通贝里和许多"星期五为未来"的年轻活动人士没有理会这种说法，因为，如果他们等到明天，"我们中间没有人还会有未来"。

USA Klimaproteste mit Greta Thunberg vor dem Weißen Haus in Washington (Getty Images/S. Silbiger)

通贝里在华盛顿

百万人流离失所

就本年度颁奖，大赦国际德国分部主席贝科（Markus Beeko）发表声明称，"对大赦国际而言，气候保护与致力于人权保护紧密相连。"他指出，每年都有数百名人权人士被杀害，他们当中有很多是环保人士，全球范围，成百万人因气候导致的灾难而成为国内难民。

良心大使奖首次颁于2003年。首位获奖者是已故捷克公民维权人士瓦茨拉夫·哈维尔（Vaclav Havel）。已故南非诺贝尔和平奖得主纳尔逊·曼德拉（Nelson Mandela）、巴基斯坦维护儿童权利活动人士马拉拉·优素福扎伊（Malala Yousafzai）、中国艺术家艾未未亦是获奖者。

凝炼/李鱼（德新社、天主教通讯社）

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