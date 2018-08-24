呼吁私营经济退场 吴小平文章引热议

（德国之声中文网）金融界人士吴小平一夜之间成了"网红"。他发表的题为《中国私营经济已完成协助公有经济发展的任务，应逐渐离场》在网络上引发了热烈讨论。吴小平认为，"在中国伟大的改革开放历史进程中，私营经济已经初步完成了协助公有经济实现跨越式发展的重大阶段性历史重任。下一步，私营经济不宜继续盲目扩大，一种全新形态、更加集中、更加团结、更加规模化的公私混合制经济，将可能在社会主义市场经济社会的新发展中，呈现越来越大的比重。"

目前中国各大门户网站上已找不到这篇文章的原文，取而代之的是官方媒体的批评。《新京报》发表署名评论称，要求私营经济"逐渐离场"代表了一种错误思潮。文章写道："在迎接改革开放40周年之际，此种观点令人费解。吴小平认为，中国发展私有经济的目的是为了协助公有经济的发展。可是，这个观点不仅不符合改革开放以来我国对发展私营经济的一贯要求，也不符合私营经济在改革开放以来所走过的发展道路。"

尽管吴小平原文在中国网络已经被删除，官媒也对"私有经济退场论"予以高调批判，但网络上对此文的出台背景仍有各种猜测。独立撰稿人高伐林发推称："从《环球时报》到民主派人士无不口诛笔伐。现在此文在国内所有网站都被紧急撤下。是吴某忽发奇想、哗众取宠呢，还是真的探到了今上的口风，急匆匆抢头功？"网名"左手墨迹"则写道：吴小平"只是明确说出了大家一直以来的担忧而已，真正让人害怕的并不是这种论调，而是私有财产得不到有限保护，随便一个借口都会被权力共产的事实！"微信上一则已被删除的帖子写道："吴小平说的到底是什么经济？相信大家已经猜到了，就是计划经济，他只是没有明言。好在供销社还在，粮票布票油票外汇卷的模板都还保存着，其实恢复起来，也就是一蹴而就的事。爬坡四十年，返回原地朝夕之间，想起来也是惊悚。"

事实上，近来要求"私有经济退场"的，吴小平并非第一人。今年一月，中国人民大学马克思主义学院的周新城教授就曾在党媒发表文章称"共产党理论可以概括成一句话：消灭私有制"。此文当时也曾在中国网络上引起轩然大波。

达扬综合报道