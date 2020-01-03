呼吁政治转型 学者张雪忠被抓引发声援

（德国之声中文网）华东政法大学前法学教授张雪忠一封题为"尽早启动国民制宪程序，努力实现政治和平转型"的公开信流传在网上。这封信是"致即将出席十三届全国人大三次会议的全体代表"。在经过延迟后，今年的全国人大会议将于5月22日举行。

这封公开信所署的日期是5月9日。5月11日（本周一）凌晨一时，张雪忠在所住地点被警方带走。这一消息在中文推特上有很多条转发，海外华文媒体纷纷报道此事。5月12日，推特上再有消息称，当日凌晨一时许，张雪忠已经回到住所，据称，他的微信朋友圈上发布了这条消息。

"你们不是中国人民自由选举的正当代表"

张雪忠这封公开信对全国人大代表称，"我不认为你们是中国人民的正当代表，也不认为全国人民代表大会是一个正当的代议机构"。

他所给出的理由是，首先，"你们并不是中国人民自由选举产生的代表"，其次，"现行'宪法'本身却根本不是一部真正的宪法"。

张雪忠写道："最初制定它（指现行'宪法'）的全国人民代表大会，并不是由全体国民自由选举产生的。"

"权力属于人民"与"单个政党的永久领导地位"相矛盾

此外："现行'宪法'一方面规定'一切权力属于人民'，另一方面又规定了单个政党的永久领导地位，这也是自相矛盾的：如果一切权力属于人民，人民就没有义务必须接受某个政党的领导；而如果人民必须接受某个政党的领导，就谈不上一切权力属于人民。"

张雪忠写道，在比如以前的苏联和现在的朝鲜，"执政党将一部体现本党意志的'宪法'强加于国民，并在'宪法'中规定自身的永久执政地位。这些东西在专业的宪法学上被称为'伪宪法' "。

"不幸的是，我们国家的现行'宪法'就是一部伪宪法。"张雪忠写道："假如一位君主或一个政党，可以将一部'宪法'强加给一个国家，并利用'宪法'永久地垄断政治权力，那就意味着他们在宪法制定之前便已经掌握了政权，也必然掌握了一支有组织的武装力量。但这样一来，他们在'宪法'制定之后的统治，其实就不是基于'宪法'，而只是基于武力。"

张雪忠呼吁："虽然全国人大作为一个常规的、普通的立法机构是不正当的，但它可以将自身转化为一个启动国家政治转型的特别机构。"他同时附上一份《中华统一共和国宪法草案（学者建议稿）》供参考。

对张雪忠的广泛声援

在推特上有很多条声援张雪忠的帖子。人权律师蔺其磊写道："和张雪忠认识是我们共同担任北京新公民运动中被捕的赵常青先生的辩护律师！在温和的学者声音都要付出自由的时代，说要求释放他是多么的苍白无力，唯愿他荣耀加身，不悔初心！"律师浦志强写道："张雪忠是我的朋友，他的勇敢坚毅，令人敬佩。我认为，他仔细研究宪法，没做错什么，希望他能被人道对待，能早日回家，以便接着作他的学问。"法学学者滕彪写道："张雪忠致信全国人大要求政改、立宪。张是我非常佩服的法学家，现在国内最敢言学者之一。"亦有转发作家笑蜀的帖子说："宪法学者给人大代表写信，公开讨论宪法问题，再正常不过。其观点尽可商榷，但只能言论对言论，学术对学术。对言论、学术以国家暴力回应，这样的历史早该终结。这本是政治文明的题中之义。"

张雪忠是华东政法大学法学博士，曾任该校副教授。据报道，2011年，他曾发表致教育部公开信，建议大学公共必修课去除"马克思主义哲学原理"。2013年，他在网上公开一份中国官方"七不讲"内部材料，并发表一篇《2013反宪政逆流的危险》的文章，后被华东政法大学解聘。2019年，他的律师执业证被注销。