呼吁抵制北京冬奥会 两女子雅典卫城示威

（德国之声中文网）总部设在纽约的"自由西藏学生运动（Students for a Free Tibet）"组织发表声明介绍，周日（10月17日）在雅典卫城示威的两名活动人士分别是18岁的藏族学生左桑（Tsela Zoksang）和22岁的流亡香港活动人士邵岚（Joey Siu）。两人都是美国公民，也是"抵制北京2022（No Beijing 2022）"运动的成员。邵岚也曾是香港大专学界国际事务代表团（HKIAD）的发言人。

同行的还有第三个人，他们以游客身份进入雅典卫城，然后左桑和邵岚爬上脚手架并试图从那里展开横幅。 但横幅被一名保安人员拿走。这两名女性留在脚手架上，展开一面代表西藏流亡政府的雪山狮子旗和一个较小的写有"光复香港，时代革命"的横幅。她们还高呼"自由西藏"、"抵制北京2022年'"和"无自由 无奥运"等口号。

整个事件持续约10分钟后，两人被警方带走。在"自由西藏学生运动"的声明中，左桑表示："现在是国际社会和所有有良知的人表明立场并抵制2022年北京奥运会的时候了，否则将是认可中国这一进行种族灭绝的政权。"邵岚则指出："国际奥委会正在向世界发出一个信息：可以对在香港、西藏、东突厥斯坦和南蒙古的种族灭绝和反人类罪视而不见。"

国际奥委会：中国人权状况不属职责范围

第24届冬季奥林匹克运动会的圣火点燃仪式即将于10月18日在希腊的古奥林匹亚遗址举行，并将于10月19日在希腊帕那辛纳克体育场（Panathenaic Stadium，又译泛雅典体育场）的一个仪式上，将圣火交给北京冬奥组委会。预计奥运圣火将于10月20日抵达北京。

国际奥委会执行委员会将于周日晚些时候在古奥林匹亚庆祝该委员会成立100周年。奥运圣火仪式的彩排也定于周日举行。国际奥委会副主席科茨(John Coates)本周早些时候向外界表示，国际奥委会执行机构的职责范围并不包括向一个主权国家发号施令，因此不会就人权问题向中国施压。

2008年3月，北京举办夏季奥运会之前，雅典也发生过一次抗议活动。当时有几十名希腊和西藏活动家试图干扰奥运火炬的传递，但没有成功。按计划，北京冬奥会将于2月4日至20日举行，帕奥会将于3月4日至13日举行。

（美联社）

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