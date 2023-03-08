呼吁对北溪爆炸事件展开国际调查 俄提案未获安理会通过

（德国之声中文网）在联合国安理会中，只有俄罗斯、中国以及巴西对俄罗斯的提案投了赞成票，其他12国则均投了弃权票。只有获得九个赞成票，以及美英法俄中五个常任理事国均不行使否决权的情况下，决议草案方可获得通过。

上个月，即发动侵乌战争届满一周年前数天，俄罗斯向安理会提出了上述决议案草案。安理会表决开始前，俄罗斯驻联合国大使涅边贾(Vassily Nebenzia)表示：“如果没有一个客观透明的国际调查，就无法查明事件的真相。”

北溪输气管道爆炸事件发生在瑞典和丹麦的专属经济区内。瑞典、丹麦和德国上个月均声明，他们国家的有关机构正在对爆炸事件展开独立调查，并已经知会了俄罗斯方面。上述国家联合致函联合国安理会，申明“北溪管道的破坏是由强烈爆炸造成的”。美国和北约也表示，这一事件属“人为破坏”。

安理会表决中投了弃权票的大多数国家认为，在决定是否应由联合国采取行动之前，应允许相关国家结束调查。

俄罗斯常驻联合国代表涅边贾在投票结束后表示，现在对于谁是破坏“北溪”管道“幕后黑手”的怀疑已经显而易见：在众目睽睽之下，美国及其盟友正在尽全力确保不会有针对“北溪”管道问题的国际调查，并且试图通过媒体散播自相矛盾和荒谬的推测来掩盖事实证据。涅边贾还重申，俄罗斯严重怀疑一些欧洲国家正在进行的国别调查的客观性与透明度，并对这些国家不愿与事件相关方合作表达不满。

美国驻联合国副大使伍德（Robert Wood）则坚决否认俄罗斯“没有事实根据的指控”，并称美国没有以任何方式参与到破坏“北溪”管道的行为当中。美国代表还称，俄罗斯提交的决议草案是试图诋毁正在进行的国别调查，并破坏任何与俄罗斯预设的政治叙事不相符的调查结论，“这并不是为了寻求真相”。

法国代表也在解释性发言中强调，由德国、丹麦和瑞典展开的国别调查正在进行当中，其认真与公正的态度不应受到任何质疑，这些调查应当有始有终。

中国常驻联合国副代表耿爽对当天的表决结果表示遗憾。他指出，国际调查和国别调查并不矛盾；由联合国牵头开展国际调查，反而可以在不同国别调查之间发挥协调作用，确保证据链完整闭合，得出的调查结论更权威、更易被广泛接受。而且，这也是“回应猜测和指控的最好办法”。

（路透社，联合国）

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