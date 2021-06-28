呼吁全面溯源调查 科学家给北京“下通牒”

（德国之声中文网）新冠病毒（Sars-CoV-2）在全球引发的瘟疫大流行已经持续一年多，但是关于这一冠状病毒的起源至今没有确切的科学结论。世界卫生组织专家团在中国武汉进行的首次调查结束后提交的报告，在全球尤其是西方国家引起了不少质疑。

"巴黎小组"（Paris Group）日前发表了一份公开信，要求重新对新冠病毒的起源展开全面调查，调查方向包括病毒是否从实验室泄露的可能性。这个松散的科学家团体由数十名学者组成，他们来自包括德国、法国、意大利、印度、新西兰、美国、日本在内的多个国家，研究领域也覆盖了从病毒学到公共卫生，从食品科学到生物化学，从数学到工程学的诸多学科。

这份公开信呼吁就新冠病毒起源的所有假说进行验证调查，包括从自然界传染给人类的途径，以及实验室意外泄露的途径。世卫组织专家团在今年年初结束武汉调查行程之后得出的结论是，实验室泄露的可能性"微乎其微"。但是最近一段时间以来，关于实验室泄露假说的讨论又多了起来。美国总统拜登5月底也要求该国情报机构进行为期90天的新寡溯源调查，在夏末提供一份总结报告。

"巴黎小组"发布的这份公开信毫不隐讳地指出，在联署的科学家看来，中国是新冠溯源调查所面临的最大障碍。参与联署的法国基因学家（Virginie Courtier）在一份声明中指出，目前并没有"真正的全球性新冠溯源调查"。她指出，世卫组织"无法在不事先征得中国政府同意的情况下进入中国，或者是进入有关机构"。

2021年初在武汉进行新冠溯源调查的世卫专家

因此这封公开信要求组建一个全新的国际调查组，而北京政府应该"全面配合"调查。相关调查人员应获得所有相关数据，并且被允许和中国专家进行秘密谈话--不受中国政府的任何干预和控制。为了避免拖延时间，"巴黎小组"还给中国政府下了一个"最后通牒"：北京必须在两个月之内，接受公开信中所提出的全新调查条件，否则国际社会就应该寻求替代方案。比如在经合组织（OECD）或者是七国集团（G7）的领导之下，启动一项没有中国参与的国际调查使命。

德国耶拿大学基因学教授泰森（Günter Theißen）也是公开信的联署人之一。他在接受德国ntv电视台采访时说，对于中国是否真的就信中所提要求做出正面回应，他表示怀疑。信中对中国"全面合作"的呼吁更像是一个"外交式建议"，而实际上得到北京回应的可能性微乎其微。

泰森指出，其实在没有中国参与的情况下，全世界已经有很多科学家在进行新冠溯源方面的努力。而这些努力的成功与否，取决于他们还能找到哪些数据--比如说通过一些网络数据库。不过他也承认，即使中国全面配合参与，人们也不一定能揭开新冠源头的谜底。

（ntv）

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