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1942年生人，中共前高层领导人。
周永康曾是中国公安部部长，中共政法委书记，政治局常委之一，一度掌控包括公安、国安、司法、检察、武警等在内的中国政法大权。有中国“维稳沙皇”之称，也被认作是下马政客薄熙来的后盾力量。习李政府上台后，周永康愈发成为反腐目标，其身边一系列亲信人物陆续接受调查。
习近平反腐运动中落马的最高层官员、前中央政法委书记周永康的儿媳黄婉近日连续在推特上发文，称自己被限制出境，并透露在此前监禁期间受到酷刑。
多家海外华文媒体关注自称是周永康儿媳黄婉的推特号近日发布信息，称两个月未见到丈夫周滨，不知他是否安全。该推特号还发信息，向周永康在任期间遭受不公待遇的公民道歉，称自己也踏上维权路。
国际刑警组织丢了自己的主席，在外界看来，孟宏伟事件很是离奇，也颇具讽刺意味。我们现在来为您梳理一下事件迄今的发展线索。
前国际刑警组织主席孟宏伟的夫人在接受CNN面对面采访时说，丈夫是“正直的人、严格守法的人”，并表示担心自己和孩子的生命安全。孟宏伟发给她的最后的短信是一把刀子。与此同时，消息人士对《南华早报》否认了孟宏伟与周永康相关联的传闻。
“双学三子”黄之锋、周永康和罗冠聪，就“公民广场案”刑期覆核上诉，香港终审法院裁定三人上诉得直，恢复原审时判决，毋须监禁。不过，判决认为该案涉及暴力，也肯定了上诉庭更严苛的判刑指引。重获自由的三子表示，松一口气却心情沉重。
香港终审法院做出裁决允许“双学三子”黄之锋、罗冠聪和周永康上诉，法庭将于明年1月16日开审。
他们曾经大权在握、显赫一时。在习近平“打老虎”的这五年里，他们或者接受调查、处分，或者已经成为阶下囚。
中共十九大会议期间，一名经济官员公开指责多名落马的前中共高官"阴谋篡党夺权"。有评论认为，这是中共变相公开承认党内存在所谓的"阴谋集团"。
香港高法周四就“公民广场案”作出判决，“双学三子”黄之锋、周永康和罗冠聪被判处6至8个月监禁。判决结果在国际上招致批评。北京在周五表态称，坚决反对任何外部势力干预香港事务，“任何人都不能打着‘民主’、‘自由’等幌子进行违法暴力活动”。
“双学三子” ( 学民思潮、学联) 黄之锋、罗冠聪及周永康涉及三年前公民广场案，遭律政司申请刑期覆核，上诉庭周四(17日) 判三人囚 6 至 8 个月，即时入狱。香港众志常委周庭表示三人将会提出上诉。
官方证实解放军上将、武警部队原司令员王建平因涉贪腐接受调查的消息。中共中央政治局在日前的会议上宣布反腐败斗争已经形成“压倒性态势”。
香港一家法院本周三驳回了香港律政司提出的改判“雨伞革命”学生领袖黄之锋、罗冠聪和周永康即时监禁的要求。
有消息人士向香港《南华早报》透露，中国军方一名与周永康关系接近的高级将领因涉嫌违反党纪被逮捕。
香港一法院就"重夺公民广场案"在8月15日做出判决，被控"煽惑他人参与非法集会"的学运领袖黄之锋和罗冠聪获社服令，周永康入狱三周，缓刑一年。
香港一法院周四对三名前学运领袖周永康、黄之锋和罗冠聪在“公民广场”行动中作出裁决，其中周永康及罗冠聪在裁决后接受本台访问，二人坦言由参与社运开始已作了最坏的心理准备。因此面对裁决， 罗冠聪坦言以平常心视之, 而周永康则以昔日“占中”学生的抗争口号来形容自己 :“无畏无惧”。
香港东区法院就“重夺公民广场案”21日裁决，学运领袖黄之锋和周永康的“参与非法集会”罪成立，罗冠聪被判“煽惑他人参与非法集会”罪。人权组织对此发出批评。
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