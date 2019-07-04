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周永康

1942年生人，中共前高层领导人。

周永康曾是中国公安部部长，中共政法委书记，政治局常委之一，一度掌控包括公安、国安、司法、检察、武警等在内的中国政法大权。有中国“维稳沙皇”之称，也被认作是下马政客薄熙来的后盾力量。习李政府上台后，周永康愈发成为反腐目标，其身边一系列亲信人物陆续接受调查。

FILE - In this Wednesday Nov. 14, 2012 file photo, Zhou Yongkang, the then Chinese Communist Party Politburo Standing Committee member in charge of security, raises his hand to show approval for a work report during the closing ceremony for the 18th Communist Party Congress at the Great Hall of the People in Beijing, China. The fate of the once-feared Zhou Yongkang, 72, appeared to be sealed by the just-after-midnight announcements Saturday that he was expelled from China's ruling Communist Party and arrested in a criminal investigation into allegations ranging from bribe-taking to leaking state secrets. (AP Photo/Lee Jin-man, File)

被限制出境 周永康儿媳再发声 04.07.2019

习近平反腐运动中落马的最高层官员、前中央政法委书记周永康的儿媳黄婉近日连续在推特上发文，称自己被限制出境，并透露在此前监禁期间受到酷刑。
FILE - In this March 9, 2012, file photo, Zhou Yongkang, then Chinese Communist Party Politburo Standing Committee member in charge of security, attends a plenary session of the National People's Congress at the Great Hall of the People in Beijing. A Chinese court on Wednesday, June 15, 2016, jailed the wife and a son of Zhou, a former senior politician sentenced to life in prison a year ago for corruption amid an ongoing anti-graft campaign. The fall of Zhou and his family is one of most powerful examples in recent years of how families of Chinese politicians who used their positions to enrich themselves can fall spectacularly once their power has dissipated. (AP Photo/Ng Han Guan, File) |

推特现"周永康儿媳黄婉"发帖 道歉并称也在维权 04.02.2019

多家海外华文媒体关注自称是周永康儿媳黄婉的推特号近日发布信息，称两个月未见到丈夫周滨，不知他是否安全。该推特号还发信息，向周永康在任期间遭受不公待遇的公民道歉，称自己也踏上维权路。
INTERPOL President Meng Hongwei poses during a visit to the headquarters of International Police Organisation in Lyon, France, May 8, 2018. Picture taken May 8, 2018. Jeff Pachoud/Pool via Reuters

孟宏伟事件：迄今为止發生了什么？ 11.10.2018

国际刑警组织丢了自己的主席，在外界看来，孟宏伟事件很是离奇，也颇具讽刺意味。我们现在来为您梳理一下事件迄今的发展线索。
Grace Meng, the wife of missing Interpol President Meng Hongwei, who does not want her face shown, consults her mobile phone in the lobby of a hotel in Lyon, central France, where the police agency is based, on Sunday Oct. 7, 2018. Interpol said Saturday it has made a formal request to China for information about the agency's missing president, a senior Chinese security official who seemingly vanished while on a trip home. (AP Photo/John Leicester) |

孟宏伟妻担心生命安全 采访时中国使领馆来电 10.10.2018

前国际刑警组织主席孟宏伟的夫人在接受CNN面对面采访时说，丈夫是“正直的人、严格守法的人”，并表示担心自己和孩子的生命安全。孟宏伟发给她的最后的短信是一把刀子。与此同时，消息人士对《南华早报》否认了孟宏伟与周永康相关联的传闻。
In this Tuesday, Jan. 16, 2018, file photo, pro-democracy activists, from left, Joshua Wong, Nathan Law and Alex Chow, shout slogans outside the Court of Final Appeal in Hong Kong. China on Friday criticized U.S. Congress members who nominated the three student leaders of Hong Kong's 2014 Umbrella Movement along with the city's broader pro-democracy movement for the Nobel Peace Prize. (AP Photo/Vincent Yu) |

双学三子：上诉虽成功 民主输一仗 06.02.2018

“双学三子”黄之锋、周永康和罗冠聪，就“公民广场案”刑期覆核上诉，香港终审法院裁定三人上诉得直，恢复原审时判决，毋须监禁。不过，判决认为该案涉及暴力，也肯定了上诉庭更严苛的判刑指引。重获自由的三子表示，松一口气却心情沉重。
17.08.2017 Nathan Law (R) and Joshua Wong (L), leaders of Hong Kong's 'Umbrella Movement', talk as they arrive to address the media before their sentencing outside the High Court in Hong Kong on August 17, 2017. Umbrella Movement leaders Wong, Nathan Law and Alex Chow were found guilty last year on unlawful assembly charges for storming a government forecourt as part of an anti-Beijing protest in 2014. / AFP PHOTO / Anthony WALLACE (Photo credit should read ANTHONY WALLACE/AFP/Getty Images)

黄之锋等“双学三子”获准上诉 07.11.2017

香港终审法院做出裁决允许“双学三子”黄之锋、罗冠聪和周永康上诉，法庭将于明年1月16日开审。
In this image taken from video released by China's CCTV via AP Video, Zhou Yongkang, center, formerly the Chinese Communist Party Politburo Standing Committee member in charge of security, is flanked by police guards as he stands in a courtroom at the First Intermediate People's Court of Tianjin in Tianjin, China, Thursday, June 11, 2015. Zhou was sentenced Thursday to life in prison on corruption charges, in a victory for President Xi Jinping's anti-graft campaign seen as further cementing his authority by removing a potential challenger. (AP Photo/CCTV via AP Video) CHINA OUT, NO SALES, NO ARCHIVES, EDITORIAL USE ONLY

那些“无缘”十九大的“大老虎们” 20.10.2017

他们曾经大权在握、显赫一时。在习近平“打老虎”的这五年里，他们或者接受调查、处分，或者已经成为阶下囚。
--FILE--Sun Zhengcai, Secretary of the Chongqing Municipal Committee of the Communist Party of China, attends a panel discussion of the Chongqing delegation during the Fourth Session of the 12th NPC (National People's Congress) in Beijing, China, 6 March 2016. The former Communist Party boss of one of China's most important cities, the southwestern megalopolis of Chongqing, is under investigation for suspected serious violations of discipline, the party's anti-corruption watchdog said on Monday. Sun Zhengcai, a senior official once considered a contender for top leadership, had been party chief of the city until an abrupt announcement this month that he had been replaced by a rising political star close to President Xi Jinping. Chongqing is perhaps best known outside the country for its association with its disgraced former party boss Bo Xilai, who was once himself a contender for top leadership before being jailed for life in 2013 in a dramatic corruption scandal. The Central Commission for Discipline Inspection (CCDI) announced the investigation into Sun in a one-line statement on its website, a move that comes ahead of a key party congress in the autumn where Xi will cement his grip on power. Foto: Liu Yuanru/Imaginechina/dpa |

孙政才又添新罪名——阴谋篡党夺权 20.10.2017

中共十九大会议期间，一名经济官员公开指责多名落马的前中共高官"阴谋篡党夺权"。有评论认为，这是中共变相公开承认党内存在所谓的"阴谋集团"。
17.08.2017+++ Student leaders Lester Shum, Alex Chow, Joshua Wong and Nathan Law hold hands as they walk into the High Court to face verdict on charges relating to the 2014 pro-democracy Umbrella Movement, also known as Occupy Central protests, in Hong Kong, China August 17, 2017. REUTERS/Tyrone Siu

北京评"三子入狱"：不要拿"民主、自由"当幌子 18.08.2017

香港高法周四就“公民广场案”作出判决，“双学三子”黄之锋、周永康和罗冠聪被判处6至8个月监禁。判决结果在国际上招致批评。北京在周五表态称，坚决反对任何外部势力干预香港事务，“任何人都不能打着‘民主’、‘自由’等幌子进行违法暴力活动”。
The three prominent student leaders called for the support and insistence of HK people on fighting democracy and don't give up hope before verdict. Date : 11th August

“双学三子” 判刑即时入狱 支持者感悲愤 17.08.2017

“双学三子” ( 学民思潮、学联) 黄之锋、罗冠聪及周永康涉及三年前公民广场案，遭律政司申请刑期覆核，上诉庭周四(17日) 判三人囚 6 至 8 个月，即时入狱。香港众志常委周庭表示三人将会提出上诉。
©ChinaFotoPress/MAXPPP - BEIJING, CHINA - JULY 31: (CHINA OUT) Vice Chairman of China\'s Central Military Commission Xu Caihou visits Capital Museum on July 31, 2012 in Beijing, China. Xu Caihou, former vice chairman of China\'s Central Military Commission (CMC), has been expelled from the Communist Party of China (CPC) and his case handed over to prosecutors, announced the CPC Central Committee on June 30, 2014. (Photo by ChinaFotoPress)***_***

现役上将落马 王建平涉贪被调查 29.12.2016

官方证实解放军上将、武警部队原司令员王建平因涉贪腐接受调查的消息。中共中央政治局在日前的会议上宣布反腐败斗争已经形成“压倒性态势”。
29.2.2016 *** epa05186718 The Secretary-General of the Federation of Students Nathan Law Kwun-chung , (L), the founder of student activist group Scholarism Joshua Wong Chi-fung, (C), and Federation of Students activist Alex Chow Yong-kang (R) stand outside the Eastern Law Courts Building in Hong Kong, China, 29 February 2016. Wong, Law and Chow, the three student leaders who led Hong Kong's Occupy movement in 2014, are being tried for inciting others to take part in an unlawful assembly and taking part in an unlawful assembly. This relates to a protest just days before the citywide civil disobedience movement started, in the fight for greater political rights in Hong Kong. EPA/JEROME FAVRE Copyright: picture-alliance/dpa/J. Favre

香港法院拒绝对三学运领袖改判即时监禁 21.09.2016

香港一家法院本周三驳回了香港律政司提出的改判“雨伞革命”学生领袖黄之锋、罗冠聪和周永康即时监禁的要求。
Members of military choir stand in formation at the Tiananmen Square before a military parade to mark the 70th anniversary of the end of World War Two, in Beijing, China September 3, 2015. REUTERS/Damir Sagolj

又一军中"老虎"落马 26.08.2016

有消息人士向香港《南华早报》透露，中国军方一名与周永康关系接近的高级将领因涉嫌违反党纪被逮捕。
29.2.2016 *** epa05186718 The Secretary-General of the Federation of Students Nathan Law Kwun-chung , (L), the founder of student activist group Scholarism Joshua Wong Chi-fung, (C), and Federation of Students activist Alex Chow Yong-kang (R) stand outside the Eastern Law Courts Building in Hong Kong, China, 29 February 2016. Wong, Law and Chow, the three student leaders who led Hong Kong's Occupy movement in 2014, are being tried for inciting others to take part in an unlawful assembly and taking part in an unlawful assembly. This relates to a protest just days before the citywide civil disobedience movement started, in the fight for greater political rights in Hong Kong. EPA/JEROME FAVRE Copyright: picture-alliance/dpa/J. Favre

重夺公民广场案学运领袖获判 15.08.2016

香港一法院就"重夺公民广场案"在8月15日做出判决，被控"煽惑他人参与非法集会"的学运领袖黄之锋和罗冠聪获社服令，周永康入狱三周，缓刑一年。
29.2.2016 *** epa05186718 The Secretary-General of the Federation of Students Nathan Law Kwun-chung , (L), the founder of student activist group Scholarism Joshua Wong Chi-fung, (C), and Federation of Students activist Alex Chow Yong-kang (R) stand outside the Eastern Law Courts Building in Hong Kong, China, 29 February 2016. Wong, Law and Chow, the three student leaders who led Hong Kong's Occupy movement in 2014, are being tried for inciting others to take part in an unlawful assembly and taking part in an unlawful assembly. This relates to a protest just days before the citywide civil disobedience movement started, in the fight for greater political rights in Hong Kong. EPA/JEROME FAVRE Copyright: picture-alliance/dpa/J. Favre

专访：不出预料的裁决 21.07.2016

香港一法院周四对三名前学运领袖周永康、黄之锋和罗冠聪在“公民广场”行动中作出裁决，其中周永康及罗冠聪在裁决后接受本台访问，二人坦言由参与社运开始已作了最坏的心理准备。因此面对裁决， 罗冠聪坦言以平常心视之, 而周永康则以昔日“占中”学生的抗争口号来形容自己 :“无畏无惧”。
21.07.2016+++ Pro-democracy political activist and a member of the Demosisto party, Joshua Wong, speaks to the media after leaving the Eastern Court in Hong Kong on July 21, 2016. Wong was found guilty on July 21 of participating in a protest that led to mass pro-democracy rallies, in a prosecution blasted as a 'chilling warning' by rights campaigners. +++ (C) Getty Images/AFP/A. Wallace

港学运领袖黄之锋等三人被判有罪 21.07.2016

香港东区法院就“重夺公民广场案”21日裁决，学运领袖黄之锋和周永康的“参与非法集会”罪成立，罗冠聪被判“煽惑他人参与非法集会”罪。人权组织对此发出批评。
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