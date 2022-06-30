为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
1942年生人，中共前高层领导人。
周永康曾是中国公安部部长，中共政法委书记，政治局常委之一，一度掌控包括公安、国安、司法、检察、武警等在内的中国政法大权。有中国“维稳沙皇”之称，也被认作是下马政客薄熙来的后盾力量。习李政府上台后，周永康愈发成为反腐目标，其身边一系列亲信人物陆续接受调查。
中共政治局前不久举行的集体学习再次聚焦反腐，习在这次集体学习上发出了反腐新信号，指反腐败斗争是一场输不起也决不能输的重大政治斗争。习在二十大还有几月就要召开的时候讲这番话，究竟意在何为？
习近平反腐运动中落马的最高层官员、前中央政法委书记周永康的儿媳黄婉近日连续在推特上发文，称自己被限制出境，并透露在此前监禁期间受到酷刑。
多家海外华文媒体关注自称是周永康儿媳黄婉的推特号近日发布信息，称两个月未见到丈夫周滨，不知他是否安全。该推特号还发信息，向周永康在任期间遭受不公待遇的公民道歉，称自己也踏上维权路。
国际刑警组织丢了自己的主席，在外界看来，孟宏伟事件很是离奇，也颇具讽刺意味。我们现在来为您梳理一下事件迄今的发展线索。
前国际刑警组织主席孟宏伟的夫人在接受CNN面对面采访时说，丈夫是“正直的人、严格守法的人”，并表示担心自己和孩子的生命安全。孟宏伟发给她的最后的短信是一把刀子。与此同时，消息人士对《南华早报》否认了孟宏伟与周永康相关联的传闻。
国际刑警组织主席、中国公安部副部长孟宏伟突遭中国当局调查一案，目前扑朔迷离。他是怎样成为国际刑警组织的掌门人？此案究竟和周永康案有无关联？和其他腐败案件相比，此案又有哪些特殊之处？
“双学三子”黄之锋、周永康和罗冠聪，就“公民广场案”刑期覆核上诉，香港终审法院裁定三人上诉得直，恢复原审时判决，毋须监禁。不过，判决认为该案涉及暴力，也肯定了上诉庭更严苛的判刑指引。重获自由的三子表示，松一口气却心情沉重。
香港终审法院做出裁决允许“双学三子”黄之锋、罗冠聪和周永康上诉，法庭将于明年1月16日开审。
他们曾经大权在握、显赫一时。在习近平“打老虎”的这五年里，他们或者接受调查、处分，或者已经成为阶下囚。
中共十九大会议期间，一名经济官员公开指责多名落马的前中共高官"阴谋篡党夺权"。有评论认为，这是中共变相公开承认党内存在所谓的"阴谋集团"。
香港高法周四就“公民广场案”作出判决，“双学三子”黄之锋、周永康和罗冠聪被判处6至8个月监禁。判决结果在国际上招致批评。北京在周五表态称，坚决反对任何外部势力干预香港事务，“任何人都不能打着‘民主’、‘自由’等幌子进行违法暴力活动”。
“双学三子” ( 学民思潮、学联) 黄之锋、罗冠聪及周永康涉及三年前公民广场案，遭律政司申请刑期覆核，上诉庭周四(17日) 判三人囚 6 至 8 个月，即时入狱。香港众志常委周庭表示三人将会提出上诉。
港学运领袖黄之锋、罗冠聪和周永康周四因非法集结罪被判刑6个月、8个月和7个月。他们被控于2014年冲击有“公民广场”之称的政府总部前广场。
前河北省省委书记周本顺因受贿罪被判处十五年有期徒刑。据称他曾是周永康的亲信。
中国官媒发表文章，要求政法队伍对执政的中国共产党保持绝对的忠诚。这是官媒在前政法委书记周永康入狱之后又一次向国家政法干部发出警告。
官方证实解放军上将、武警部队原司令员王建平因涉贪腐接受调查的消息。中共中央政治局在日前的会议上宣布反腐败斗争已经形成“压倒性态势”。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式