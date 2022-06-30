孟宏伟妻担心生命安全 采访时中国使领馆来电

前国际刑警组织主席孟宏伟的夫人在接受CNN面对面采访时说，丈夫是“正直的人、严格守法的人”，并表示担心自己和孩子的生命安全。孟宏伟发给她的最后的短信是一把刀子。与此同时，消息人士对《南华早报》否认了孟宏伟与周永康相关联的传闻。