周末德国几十万人上街反对选项党 禁党门槛有多高？

（德国之声中文网）周日(1月21日)，德国各大城市又有几十万人走上街头示威反对右翼极端主义，矛头直指德国选项党（AfD）。

在首都柏林帝国议会大厦前，周日聚集了多达十万人，由于人数大幅超出预想，警方不得不临时增多游行地点。

同样的情况也发生在慕尼黑市。因为太多的人流进入事先规定的游行地点，警方担心出现意外，提前结束了抗议活动。组织者称示威者人数多达20万人，警方估计的数字大约为十万。

1月21日慕尼黑人抗议极端右翼

当天，科隆、不来梅、弗莱堡、萨尔布吕肯、德累斯顿等城市均举行了声势浩大有数万人参加的示威活动。

德国总统施泰因迈尔发表视频讲话，称抗议是"站起来反对敌视人性以及极端右翼"的行动，"这些人给我们大家增添了勇气"。总统还说，民主的未来不取决于对手叫喊的声量，而是它的捍卫者是否足够强大。

1月21日科隆反对极端右翼示威

社民党党主席克林贝尔（Lars Klingbeil）接受《世界报》电视节目采访时表示，重要的是，这个国家里正直的人们响亮、清晰、明确地发声。他认为，民粹力量正在企图破坏德国。

联邦农业部长厄茨德米尔（Cem Özdemir)则表示，也应该将民众的抗议示威看作是向政府发出的"改善工作"的信号。当前，农民与其他行业抗议政府取消优惠政策的行动还尚未停止。

反抗极端右翼的大规模抗议是由一次去年11月底在波茨坦的聚会。不久前媒体披露，奥地利极右派"认同运动"的前领导人塞尔纳（Martin Sellner）在那次会议上做了主题为"再移民"（Remigration）的报告。"再移民"这个词被评为德国2023年年度恶词。极右翼人士使用这个词汇时，通常是指要求大量外国人离开其国家，而该次会议谈到被驱离的人群甚至包括取得德国国籍的公民。

德国选项党的多名政治人物也参与了该场活动，其中包括党魁威德尔（Alice Weidel）的前助手。与会的还包括极端保守的基民盟附属组织「价值联盟」的几名成员。

1月21日弗莱堡人在市中心抗议极端右翼势力

AfD可以被禁止吗？

根据最新民调，AfD在德国的支持率仍超过20%，位居第二，远高于2021年联邦选举时的10.3%。在德国东部，选项党在多个联邦州的支持率超过30%。而今年年内，图林根州、萨克森州和勃兰登堡州将举行州议会选举，选项党倘若在联邦州执政或成为当地最大政党，将是德国政治版图出现的实质性转变。

目前，德国政界和社会正在就禁止选项党进行着激烈辩论。16个联邦州当中，选项党在3个州被德国宪法保护局定义为"已证实的右翼极端"政党。

不过，禁党在德国有着很高的门槛。宪法法学专家佩斯塔罗查（Christian Pestalozza）对DW解释道，该党不仅要有违宪目标，同时已经具备了未来实现这些目标的能力，这种情况下，联邦宪法法院可以做出禁止该党的裁决。

德国宪法保护局已在图林根、萨克森和萨克森-安哈特三个州对选项党进行严密监督，包括使用秘密手段比如电话监听等。佩斯塔罗查认为，至少在以上三州切断对选项党的国家资助是可行的。

柏林数千人集会反对德国选项党

（综合报道）

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