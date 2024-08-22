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周昱君 的精选报道

图为2022年12月3日在德国柏林中国大使馆外的白纸抗争。（资料照）

中国女权倡议者：白纸前线女性身影不会消失

白纸运动后，年轻的中国倡议群体在海外“遍地开花”，不约而同以女权和性少数权益为核心关注。纽约、伦敦和东京女权社群的组织者接受DW访问，回顾两年来她们如何从声援白纸开始，聚焦女权议题，进而挑战海外民主运动既有的父权结构。
人权2024年11月27日
图为中国独立记者黄雪琴。据倡议人士消息，2021年她被捕前夕本来计划飞往英国留学，却突然遭到逮捕。（资料照）

“雪饼案”一审宣判 中国公民倡议社群再遭重击

黄雪琴、王建兵大约3年前因组织友人间的交流聚会而被捕，如今在广州遭判刑。著名女权倡议者吕频向DW形容此案“荒谬”；两人的朋友则说，这显示政府轻易就能摧毁公民社会长期经营的社群。
人权2024年6月14日
图为在英港人罗冠聪6月1日在英国伦敦近郊参加纪念“六四”35週年与“反送中”5周年的活动。

从英美到台湾 海外如何不忘“六四”？

“六四”35週年前夕，DW亲访英国与美国的纪念活动现场，见证海外离散港人以及流亡民运人士如何重新叙说对“六四”的记忆。台湾也将在“六四”当天举办纪念晚会，此外亦有人藉艺术展与绘本回忆“六四”。
政治2024年6月3日
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德国学生到台积电实习 有哪些收获？

德国学生到台积电实习 有哪些收获？

2024年春天，台湾与德国展开史上首次半导体人才培育合作，替台积电德国厂所需的人力做准备。其中，2位就读德累斯顿工业大学的25岁女孩，在培训结束离台前接受DW采訪，分享她们对文化差异的感受，还有对女性投入半导体业的看法。
文化2024年8月22日05:09 分钟
20日，德国总理肖尔茨、欧盟委员会主席冯德莱恩等人在德累斯顿出席欧洲半导体公司（ESMC）的动土典礼。

台积电德国厂动土 如何克服文化差异？

台积电德国厂动土 如何克服文化差异？

台积电德累斯顿厂正式动土，对德国来说，这是欧洲达成“芯片自主”的重要里程碑。德国经济办事处处长兰依桦、萨克森邦驻台办事处的处长金郁夫在动土前接受DW访问，两人都乐见新厂发展，但也都提到文化上的挑战。
技术2024年8月20日
图为台湾海巡署官员3日召开记者会说明澎湖渔船遭中国登检扣押案。

中国登检扣押台湾渔船 专家：海上法律战升级

中国登检扣押台湾渔船 专家：海上法律战升级

一艘台湾渔船在金门海域遭中国海警强制登检扣押，此事再度引发台海两岸轩然大波。多位专家告诉DW，此案显示中国欲以海警执法巩固对台海的“管辖权”，且背后具有强烈的“法律战”意图。
政治2024年7月3日
图为中国国防部长董军4月出席上海合作组织会议。（资料照）

董军、台海、南海：香格里拉对话的三大看点

董军、台海、南海：香格里拉对话的三大看点

专家向DW指出，本届“香格里拉对话”是外界第一次观察中国新任防长董军如何应对外界，可说是这次的“主秀”。此外，美中防长预料将会晤、菲律宾总统“有备而来”的主题演说，也是重要焦点。
政治2024年5月31日
21日，据台湾民间团体统计共有3万人聚集在立法院附近，抗议国会职权修法。许多人把这场示威比拟为十年前的“三一八太阳花运动”，许多示威者亦手持太阳花。

台湾立法院攻防战：“国会改革”争议重点一次看

台湾立法院攻防战：“国会改革”争议重点一次看

赖清德甫上任总统，台湾爆发2014年“太阳花运动”之后最大规模的街头运动，抗议在野党在立法院推动的国会职权修法草案。过去一週，议场内上演“武斗”，议场外数万示威民众高喊“没有讨论，不是民主”。DW整理此次修法为何引发重大争议。
政治2024年5月29日
中国23日宣布为期2天的环台军演，这次特别的是把台湾的外岛与离岛也纳入范圍。图为23日的基隆港一景。

中国宣布环台军演 专家：升高压力但风险可控

中国宣布环台军演 专家：升高压力但风险可控

台湾新总统赖清德上任不久，中国发动环台军演。相较过去，这是首次包含金、马等外离岛。有专家向DW表示，北京希望展现有能力全面封锁台湾。从军演的名称看来，后续还可能有其他演习，再进一步升高压力。
政治2024年5月23日
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