 周日香港抗议再起 八区“和你shop”暴力不断 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.11.2019

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时政风云

周日香港抗议再起 八区“和你shop”暴力不断

香港科技大学的学生周梓乐在4日将军澳冲突发生期间高处坠楼，8日被宣告不治。继昨天（11月9日）的追悼活动，今天香港示威者在社交平台发起八区“和你shop”行动，地点包括沙田、大埔、屯门、荃湾、将军澳、荃湾、观塘、尖沙咀及铜锣湾。抗议者还呼吁各界明日（11日）响应“黎明行动”，于早上7时在18区集合，瘫痪交通及强制罢工。

Demonstration gegen die Regierung in Hongkong (Reuters/S. Stapleton)

（德国之声中文网）据香港01报道，"昨天网上又传出一名16岁少女早前在荃湾警署遭轮奸怀孕的消息，并指女事主在周五（8日）在伊利沙伯医院进行堕胎手术"。报道称，警方回应表示，上月22日接获律师报案，指事主在9月27日在荃湾警署内被强奸，"个案由新界南总区重案组调查，惟警方指报案人的指控内容与调查结果并不吻合，会就相关指控继续调查"。此事连同科大学生周梓乐坠楼身亡，令香港的抗议局势再次升级。

据香港多家媒体的报道，今天，抗议者在多个区的商场聚集，一些商铺和公共设施被抗议者砸毁。

Demonstration gegen die Regierung in Hongkong (Reuters/S. Stapleton)

多家商铺被抗议者砸毁

据香港电台报道，下午约3时，一批及戴着口罩的黑衣人，"于沙田站用铁锤破坏入闸机及售票机，又踢烂附近美心旗下商店的闸门及打破商场的玻璃，其后他们经新城市广场，进入「美心皇宫」酒楼破坏，酒楼内的桌椅被推翻，碗碟亦被打烂"。港铁也随之宣布关闭沙田站。沙田站内现时有大批防暴警员驻守。

香港电台报道称，在九龙塘又一城商场的示威者涂污商铺玻璃，在坑口东港城有大批示威者聚集并高叫口号，荃湾荃新天地示威者闯入商铺推跌桌椅并喷漆。

观看视频 03:27

香港抗爭暴力不斷 運動何去何從?

据香港01报道，今晚7时起，香港多个宗教团体于中环遮打花园举办“主怀安息沉痛怀念周梓乐兄弟”祈祷会。现场人士默哀三分钟。天主教香港教区辅理主教夏志诚发言时表示，“离世的科大生周梓乐，其死因真相至今未明，任何一个良心未泯的人、文明社会都不能接受。他指，警方亦建议召开死因庭调查，希望政府听到坊间意见，为周的个案召开死因庭，将事件调查得水落石出，还他及家人一个真相、公道”。他还表示，“反修例至今仍然看不到前路如何，目前社会暴力不断升级，矛盾难以化解，示威者及警方双方情绪持续升温，双方正走向极端，年轻人看不到希望，若反修例欠缺真相，恐怖局势会持续紧张、恶化”。他呼吁“政府聆听大众声音，成立独立调查委员会彻底调查，还整件事完整的真相，让社会可重新上路”。

香港科技大学周日发表声明称，由于校园遭大规模恶意破坏，修复需时，明日仍需继续停课。校方会调查事件并保留追究责任。大学方面还呼吁政府就现时社会的纷争，尽快提出可行的解决方案。

张晓明：香港未完成基本法第23条立法是分离势力加剧的主要原因之一

近日中国国务院港澳办主任张晓明发表署名文章，解读中共十九届四中全会《决定》中关於"一国两制"部分的内容指出，"香港尚未完成基本法第23条立法，也未设立相应执行机构，是近几年来'港独'等本土激进分离势力活动不断加剧的主要原因之一"。他还提出，"必须确保行政长官由中央信任的爱国者担任，符合爱国爱港或爱国爱澳、中央信任、有管治能力、港澳社会认同等标准。特别行政区行政、立法、司法机关也必须以爱国者为主组成。行政长官领导的管治团队作为治理特别行政区的第一责任人，需要不断提高依法治理能力和水平"。

香港《明报》引述民主派会议召集人、公民党议员陈淑庄的意见认为，"张晓明说法是表明中央对香港'有无边际的权力'，批评做法是彻底破坏一国两制"。陈淑庄还对香港商台表示，"现时香港社会局势紧张，张晓明向特区政府施压，要硬推23条，是唯恐天下不乱，而今次运动与港独无关，有关说法是火上加油。如果政府在未处理好现有问题，就推出23条，只会令社会更分裂"。

Demonstration gegen die Regierung in Hongkong (Reuters/T. Siu)

《大公报》引述中国全国港澳研究会副会长刘兆佳的观点表示，"从中央角度而言，今次修例风波中，很多行为涉及分离主义及外部势力，牴触基本法第23条，因此中央会认为如果有关立法工作早已完成，政府在今次修例风波就会有法律依据应对"。

区议会选举在即

香港新一届区议会选举即将在11月24日举行。8日，《星岛日报》和《文汇报》刊登头版广告。广告以黑底白字写道："暴乱未止，选举须停"。署名未"一群港岛、九龙、新界市民"。据《立场新闻》报道，此前曾有多名建制派人士提出暂停本届区议会选举。包括由前立法会议员王国兴牵头的"选举公平关注组"曾召开记者会，认为"眼下只有两个选择，要不设法让选举顺利举行，要不就在暴乱未息情况下暂停选举"。

观看视频 07:20

示威中的香港選舉﹕素人力量能否突破抗爭瓶頸？

香港电台引述中国全国人大常委谭耀宗的看法表示，"他很担心区议会选举在现时情况下，选举结果可能会引起争议，呼吁未来两星期应该要停止暴力，不应再冲击候选人，特区政府有责任提供平静环境，让选举公平、公正下进行"。

香港立法会前主席曾钰成出席无线节目《讲清讲楚》时表示，"从政府角度而言，若取消或押后区议会选举，会带来复杂及难以处理的后， 影响之后的立法会选举及特首选举，造成'骨牌效应'"。

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港民主议员遭捕 当局被指“火上浇油”

多名香港民主派议员被警方拘捕，民主派议员发表联合声明称，政府“将异见灭声恐为局势火上加油”。与此同时，周五科大学生周梓乐去世的消息引发港民大规模集会。 (09.11.2019)  

港科大生冲突期间堕楼亡 警遭指阻救援

一名22岁的香港科技大学学生在示威活动期间堕楼身亡，事件始末疑团未解，示威者把矛盾指向在场的警员。连续几月的示威浪潮未见停止迹象，在近日的大学毕业典礼上，大批毕业生用不同方式表达诉求。可以預期，這一則牽運港人情緒的死訊，將影響周末運動走向。 (08.11.2019)  

反修例抗争：夹在中间的在港“大陆人”

香港反逃犯条例风波所衍伸出的大规模抗议，时至今日已经满5个月。许多香港人至今仍在街头上不断藉由抗议来与警方对峙，而居住在香港的中国大陆人，则成为一种尴尬的存在。 (06.11.2019)  

韩正见林郑：中央政府是香港坚强后盾

继中国国家主席习近平接见香港特首林郑月娥，"充分肯定"其工作后，中国副总理韩正6日也会见了香港特首林郑月娥，表示中央坚定支持特区政府止暴制乱，并支持香港解决民生问题。6日当天，又有一名香港议员遭袭受伤。 (06.11.2019)  

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