周日平壤：团体操仍壮观 聚焦点大不同

（德国之声中文网）朝鲜建国70周年庆典9月9日举行，外界预测它将展示该国已经确保其核武安全，转而聚焦于发展经济以及培育国际关系。

周日的活动将拉开大约为期一个月的庆祝表演的序幕。一个贸易展览和其它参访活动也将展开，目的在于将外国投资和旅游消费吸引到这个深陷制裁困境的国家中来。

庆祝"伟大成就"

分析人士认为，在宣布"完成"其核武计划之后，朝鲜领导人金正恩将会利用周日庆典凸显更新的经济发展目标，还有可能延续他在今年已然成效卓著的外交努力，其中包括和美国、中国及韩国进行的历史性峰会。

"这一天，金正恩将回顾朝鲜建国70年的历史。同时，他也面临压力，要利用庆祝活动来显示涵盖未来至少10年的治理国家的能力。"韩国统一研究院资深研究员洪敏（Hong Min，音译）说。"不管怎样，这个周末他不会感到轻松，因为自从他决策以经济发展为首要目标以来，实际上朝鲜并未取得任何突破性的成就。"

因发展核武而导致的经济制裁让这个贫穷国家饱受打击。据联合国评估，朝鲜大约40%的人口，也就是超过1000万人需要人道救援，20%的孩子营养不良。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 兄弟友谊 朝鲜领导人金日成执政期间经常访问中国，仅公开的就有十余次。中国与朝鲜是邻邦又是盟友，朝鲜战争期间，中国派出“志愿军”赴朝与美军作战。中朝两国领导人之间的联系也十分紧密。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 老友接站 1958年11月，金日成访华，到达北京站后，与迎接他的周恩来乘敞篷车驶向长安街。据称金日成与周恩来的关系不同一般， 每次见面都会长谈。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 最后的握手 1975年，毛泽东在北京中南海接见来访的金日成。这是两人的最后一次会面，次年毛泽东去世。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 斯大林的礼物 这是斯大林送给金日成的礼物，后成为朝鲜领导人专列。金日成出访很少坐飞机，只要可能，几乎都是乘火车。对此外界有不少猜测，一般认为是出于安全考虑。这辆机车现在存放在朝鲜元山市。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 三位领导人迎接 1991年，金日成再度访华，中国国家主席杨尚昆（左一）、中共中央总书记江泽民、总理李鹏（右一）到火车站迎接。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 子承父业 法新社的这一资料图片为1994年3月，金日成、金正日父子在朝鲜驻北京大使馆。1994年7月，金日成因病去世。金正日继承其权力成为朝鲜党和国家领导人。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 金正日的“第一次” 2000年5月，金正日应中国国家主席江泽民的邀请，对中国进行非正式访问。这是金正日1994年继承权力后首次访华。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 频繁到东北 2010年5月，金正日再次访华，与中国领导人胡锦涛在北京会晤。胡锦涛在任期间，金正日曾5次访华。最后3次几乎集中在一年时间里，且每次均在东北三省进行参观考察。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 21世纪的专列 金正日无论国内外出访一律乘火车。 图为2011年金正日访俄乘坐的专列在俄罗斯远东。据说有一节车厢经过特别改装，装运的是金正日的奔驰防弹轿车，可直接从火车上开到地面。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 安全接地气 有报道称，金正日曾在1976年一次直升机坠落事故中受伤，从此惧怕坐飞机，因而选择火车出行。此外火车行程的安全保密工作也可做到极致。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 “非正式”是常态 金正日担任领导人10年间共7次访问中国，均为非正式访问。而且访华日程相当保密，多是访问结束以后，他已经返回朝鲜，才由中朝双方的官方媒体进行报道。图为2010年5月金正日在大连下榻的酒店前。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 “三世”访华 2018年3月27日，多家国际媒体报道，有迹象显示，朝鲜领导人金正恩或其高级代表对中国进行了秘密访问。金正恩计划于4月底及5月分别与韩国总统文在寅、美国总统特朗普举行高峰会晤。在此敏感时刻，到访重要友邦中国似乎顺理成章。一天之后（3月28日）中朝两国官媒证实了金正恩访华并与习近平会面。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 神秘车队 3月27日，一列黑色轿车组成的车队驶过北京站前被清空的街道。不同寻常的安全警戒措施引起各种猜测。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 来自北方的绿色列车 韩联社发布的这张图片显示的这列绿皮火车，被指为来自朝鲜的高层人物专列。该图3月26日摄于北京，最初发布在中国社交媒体微博上。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 金习会 中国官媒新华社3月28日公布的这张照片，中共总书记习近平和夫人彭丽媛迎接来访的朝鲜最高领导人金正恩和夫人李雪主。 作者: 叶宣



在金正恩的独裁统治下，这个国家的人权状况普遍堪忧，一直受到谴责。据联合国报告，去年该国监押劳改人数估计有8-12万人。

朝鲜官方媒体称，这一天将以游行活动庆祝胜利，庆祝不断扩大的经济发展伟大成就。

据路透社记者观察，一条从北京飞往平壤的高丽航空公司的航线已经预定满员，乘客大多是外国游客和媒体记者。

这次庆典活动，尤其是画面感强的大型团体操将带来可观的旅游收益。此前的团体操门票价格曾高达300欧元。据高丽旅行社总经理科克雷尔（Simon Cockerell）说，今年贵宾票价为800欧元，顺次以降，最便宜的座位也要100欧元。尽管如此，仍是一票难求。"需求相当旺盛。" 科克雷尔说，"飞机全订满了，旅馆全订满了。9月中旬之前，朝鲜方面拒绝更多中国游客，仅仅因为达到接待能力的极限了。"

据韩国智库海事研究院估算，旅游业每年给这个孤立国家带来440万美元的收益，其中八成游客来自中国。

"贵宾"寥寥

迄今为止，只有来自毛里塔尼亚的一位外国元首出席周日的庆典活动。朝鲜为此怪罪美国干预。朝鲜外交部上月通过官方媒体朝中社发表声明说，"美国阻止其他国家派遣高级官员前来参加朝鲜人民共和国70周年庆典活动。"

近期以来，外界猜想中国主席习近平可能在周日首次访问平壤。不过，北京周二宣布，中国代表团将由中共中央政治局常委栗战书率领前往。

朝鲜还将于9月底举行一场贸易展览和其它旅游项目，意在吸引外国投资者。不过制裁之下，很多方面的贸易都得小心谨慎。

不展示洲际导弹

外界预测，朝鲜周日还将进行火炬游行和阅兵活动。由此，人们可以近距离观察该国的新型弹道导弹和其它先进武器。

美国观察网站北纬38度（38 North）说，卫星图像显示，周日阅兵比今年初举行的那次规模更大，尽管未发现有远程弹道导弹或者发射装置。

"军事实力的展示在朝鲜的国家治理中至关重要。"洪敏说，"但是朝鲜知道，假如他们展示洲际弹道导弹，国际社会将会怀疑他们去核化的意愿。朝鲜不大可能去冒这个险。"

张平/凝练（路透社）