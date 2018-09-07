周日平壤：团体操仍壮观 聚焦点大不同

朝鲜建国70周年庆典看点：收起洲际导弹，聚焦经济发展；习近平不会出席，毛里塔尼亚领导人孤身助阵；酒店已经订满，团体操一票难求。
（德国之声中文网）朝鲜建国70周年庆典9月9日举行，外界预测它将展示该国已经确保其核武安全，转而聚焦于发展经济以及培育国际关系。
周日的活动将拉开大约为期一个月的庆祝表演的序幕。一个贸易展览和其它参访活动也将展开，目的在于将外国投资和旅游消费吸引到这个深陷制裁困境的国家中来。
庆祝"伟大成就"
分析人士认为，在宣布"完成"其核武计划之后，朝鲜领导人金正恩将会利用周日庆典凸显更新的经济发展目标，还有可能延续他在今年已然成效卓著的外交努力，其中包括和美国、中国及韩国进行的历史性峰会。
"这一天，金正恩将回顾朝鲜建国70年的历史。同时，他也面临压力，要利用庆祝活动来显示涵盖未来至少10年的治理国家的能力。"韩国统一研究院资深研究员洪敏（Hong Min，音译）说。"不管怎样，这个周末他不会感到轻松，因为自从他决策以经济发展为首要目标以来，实际上朝鲜并未取得任何突破性的成就。"
因发展核武而导致的经济制裁让这个贫穷国家饱受打击。据联合国评估，朝鲜大约40%的人口，也就是超过1000万人需要人道救援，20%的孩子营养不良。
在金正恩的独裁统治下，这个国家的人权状况普遍堪忧，一直受到谴责。据联合国报告，去年该国监押劳改人数估计有8-12万人。
朝鲜官方媒体称，这一天将以游行活动庆祝胜利，庆祝不断扩大的经济发展伟大成就。
据路透社记者观察，一条从北京飞往平壤的高丽航空公司的航线已经预定满员，乘客大多是外国游客和媒体记者。
这次庆典活动，尤其是画面感强的大型团体操将带来可观的旅游收益。此前的团体操门票价格曾高达300欧元。据高丽旅行社总经理科克雷尔（Simon Cockerell）说，今年贵宾票价为800欧元，顺次以降，最便宜的座位也要100欧元。尽管如此，仍是一票难求。"需求相当旺盛。" 科克雷尔说，"飞机全订满了，旅馆全订满了。9月中旬之前，朝鲜方面拒绝更多中国游客，仅仅因为达到接待能力的极限了。"
据韩国智库海事研究院估算，旅游业每年给这个孤立国家带来440万美元的收益，其中八成游客来自中国。
"贵宾"寥寥
迄今为止，只有来自毛里塔尼亚的一位外国元首出席周日的庆典活动。朝鲜为此怪罪美国干预。朝鲜外交部上月通过官方媒体朝中社发表声明说，"美国阻止其他国家派遣高级官员前来参加朝鲜人民共和国70周年庆典活动。"
近期以来，外界猜想中国主席习近平可能在周日首次访问平壤。不过，北京周二宣布，中国代表团将由中共中央政治局常委栗战书率领前往。
朝鲜还将于9月底举行一场贸易展览和其它旅游项目，意在吸引外国投资者。不过制裁之下，很多方面的贸易都得小心谨慎。
不展示洲际导弹
外界预测，朝鲜周日还将进行火炬游行和阅兵活动。由此，人们可以近距离观察该国的新型弹道导弹和其它先进武器。
美国观察网站北纬38度（38 North）说，卫星图像显示，周日阅兵比今年初举行的那次规模更大，尽管未发现有远程弹道导弹或者发射装置。
"军事实力的展示在朝鲜的国家治理中至关重要。"洪敏说，"但是朝鲜知道，假如他们展示洲际弹道导弹，国际社会将会怀疑他们去核化的意愿。朝鲜不大可能去冒这个险。"
张平/凝练（路透社）