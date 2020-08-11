周庭为何被称为「民主女神」?

(德国之声中文网) 周庭在香港与黄之锋、罗冠聪齐名，是目前香港最知名的社会运动人士之一，有「学民女神」之誉。继罗冠聪被港府通缉后，周庭成为首位涉《港区国安法》被捕的知名社运人士，8月10日遭十多名警员到其寓所调查并带走。

她12日晚获准保释，被没收护照。她走出大埔警署后告诉媒体，警方称她从7月至今利用社群媒体勾结外国势力，但未指明具体时间、事件与内容，她形容这是过去几年4次遭逮捕以来「最可怕的一次」。

1. 四次被捕被控

周庭参与社会运动以来，已有4次被捕经验:

(1) 2015年雨伞运动佔领结束后，时年18岁的周庭被指在9月28日「煽动及参与未经批准集会」，响应警方「预约拘捕」，主动到湾仔警察总部「被捕」，逗留一个多小时后因证据不足「踢保」获释。

(2) 2017年6月，中国国家主席习近平访问香港，周庭联同黄之锋等人發起「黑紫荆行动」，在湾仔金紫荆广场抗议，用巨型黑布围住紫荆花凋塑，表达对香港民主状况不满，并要求中央撤回人大831决定、落实真普选、释放刘晓波。周庭被警方以「公众防扰罪」拘捕。

(3) 2019年8月反送中运动期间，周庭与黄之锋、前众志主席林朗彦因包围湾仔警察总部，被控「煽惑他人参与未经批准集结」及「明知而参与未经批准的集结」两项罪名，遭警察入寓所带走，其后被限制出境。隔年7月，周庭当庭认罪，并称认罪是因为考虑自己无案底，选择独自扛下责任。

(4) 2020年8月10日，港府以《港区国安法》名义逮捕多名港人，包括香港传媒大亨黎智英父子与周庭。事前一个月，她已察觉有可疑男子在其寓所外徘徊及监视，其邻居更透露，有不明人士在其住所外安装了红外綫镜头，至她被捕才被拆除。

2. 动漫迷成日语通

如黄之锋所说，周庭「应该是众多同龄『政治人物』当中，最『不政治』的那一位」，她在卸下社运身分后，也只是一个喜欢日本动漫、拍照的少女。

周庭因为喜欢日本动漫，自学乃至精通日语，不但时常到日本上节目、接受日本媒体採访，也频繁在推特上以日语分享香港时事，至今有近46万追随者。她在2019年反送中运动期间，曾到日本召开国际记者会，呼吁安倍关注，同年获《福布斯》日本选为50名最具影响力人物之一，也被冠上「民主之女神」的称号。

周庭8月10日被捕后，多家日媒大篇幅报导，而呼吁释放周庭的「#FreeAgnes」标籤一度冲上日本推特趋势第1名，日本多位政治人物也声援，包括内阁官房长官菅义伟、日本共产党参议院议员小池晃等。

3. 反国教运动崭露头角

周庭在一个避谈政治的天主教家庭长大，与香港民主运动的渊源始自2012年。当时15岁的她因「反国教」运动成为学民思潮成员，之后成为發言人。该场运动由黄之锋等中学生發起，反对国民教育加重中国民族认同、避开中国内地敏感事件，数以万计港人上街抗议，港府最终搁置课程指引、学生和平解散集会。



4. 雨伞运动不堪重负

2年后的「雨伞运动」，时年17岁的周庭休学，并呼吁中学支持罢课学生。在这场79天的静坐活动当中，周庭与黄之锋再次跃上国际版面。

但她也在运动期间宣佈辞任学民思潮發言人，在声明中指自己原先「只是一名连做校内汇报都会感到紧张的女生」，「无法再承受如此『沉重的压力』」。学民思潮成员其后透露，周庭连日遭受电话、当面滋扰或辱骂，曾接获不明来电恐吓「你走出街小心点」，构成巨大精神压力。

同年，周庭入学香港浸会大学社会科学系。

5. 创建香港众志

周庭因受到极大压力辞任学民思潮發言人，但是她并未就此抽离政治运动。2016年，她与黄之锋、罗冠聪等人共同创立政党「香港众志」，担任副秘书长一职。

香港众志的党纲提及「民主自决」，希望在2047年主权移交满50年之际，争取香港人「前途自决」的机会。儘管黄之锋与周庭等皆再三否认党纲具有港独意涵，该党党纲仍被中共政府警惕，最后甚至影响到周庭的从政生涯。

周庭出示被选举主任DQ的文件



6. 参选被DQ

2018年3月，周庭出战港岛立法会补选，却被选举主任认定提名无效，原因是香港众志虽仅主张「民族自决」，但同意公投应包含独立和地方自治，「显示周庭没有真心及真诚拥护《基本法》及效忠香港特区」。

虽然该决定在2019年被高等法院裁定「违反程序公义并属严重违规」，但判词也称选举主任有权就参选人政治立场取消其参选资格。一番缠讼下，周庭也已经无缘进入立法会。

