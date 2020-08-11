周庭为何被称为「民主女神」?

(德国之声中文网) 周庭在香港与黄之锋、罗冠聪齐名，是目前香港最知名的社会运动人士之一，有「学民女神」之誉。继罗冠聪被港府通缉后，周庭成为首位涉《港区国安法》被捕的知名社运人士，8月10日遭十多名警员到其寓所调查并带走。
她12日晚获准保释，被没收护照。她走出大埔警署后告诉媒体，警方称她从7月至今利用社群媒体勾结外国势力，但未指明具体时间、事件与内容，她形容这是过去几年4次遭逮捕以来「最可怕的一次」。
1. 四次被捕被控
周庭参与社会运动以来，已有4次被捕经验:
(1) 2015年雨伞运动佔领结束后，时年18岁的周庭被指在9月28日「煽动及参与未经批准集会」，响应警方「预约拘捕」，主动到湾仔警察总部「被捕」，逗留一个多小时后因证据不足「踢保」获释。
(2) 2017年6月，中国国家主席习近平访问香港，周庭联同黄之锋等人發起「黑紫荆行动」，在湾仔金紫荆广场抗议，用巨型黑布围住紫荆花凋塑，表达对香港民主状况不满，并要求中央撤回人大831决定、落实真普选、释放刘晓波。周庭被警方以「公众防扰罪」拘捕。
(3) 2019年8月反送中运动期间，周庭与黄之锋、前众志主席林朗彦因包围湾仔警察总部，被控「煽惑他人参与未经批准集结」及「明知而参与未经批准的集结」两项罪名，遭警察入寓所带走，其后被限制出境。隔年7月，周庭当庭认罪，并称认罪是因为考虑自己无案底，选择独自扛下责任。
(4) 2020年8月10日，港府以《港区国安法》名义逮捕多名港人，包括香港传媒大亨黎智英父子与周庭。事前一个月，她已察觉有可疑男子在其寓所外徘徊及监视，其邻居更透露，有不明人士在其住所外安装了红外綫镜头，至她被捕才被拆除。
黄之锋拒绝所有检控，而周庭认罪。周庭说，认罪是考虑黄有案在身，而自己无案底。
2. 动漫迷成日语通
如黄之锋所说，周庭「应该是众多同龄『政治人物』当中，最『不政治』的那一位」，她在卸下社运身分后，也只是一个喜欢日本动漫、拍照的少女。
周庭因为喜欢日本动漫，自学乃至精通日语，不但时常到日本上节目、接受日本媒体採访，也频繁在推特上以日语分享香港时事，至今有近46万追随者。她在2019年反送中运动期间，曾到日本召开国际记者会，呼吁安倍关注，同年获《福布斯》日本选为50名最具影响力人物之一，也被冠上「民主之女神」的称号。
周庭8月10日被捕后，多家日媒大篇幅报导，而呼吁释放周庭的「#FreeAgnes」标籤一度冲上日本推特趋势第1名，日本多位政治人物也声援，包括内阁官房长官菅义伟、日本共产党参议院议员小池晃等。
3. 反国教运动崭露头角
周庭在一个避谈政治的天主教家庭长大，与香港民主运动的渊源始自2012年。当时15岁的她因「反国教」运动成为学民思潮成员，之后成为發言人。该场运动由黄之锋等中学生發起，反对国民教育加重中国民族认同、避开中国内地敏感事件，数以万计港人上街抗议，港府最终搁置课程指引、学生和平解散集会。
周庭在伞运期间不堪压力，辞任发言人
4. 雨伞运动不堪重负
2年后的「雨伞运动」，时年17岁的周庭休学，并呼吁中学支持罢课学生。在这场79天的静坐活动当中，周庭与黄之锋再次跃上国际版面。
但她也在运动期间宣佈辞任学民思潮發言人，在声明中指自己原先「只是一名连做校内汇报都会感到紧张的女生」，「无法再承受如此『沉重的压力』」。学民思潮成员其后透露，周庭连日遭受电话、当面滋扰或辱骂，曾接获不明来电恐吓「你走出街小心点」，构成巨大精神压力。
同年，周庭入学香港浸会大学社会科学系。
5. 创建香港众志
周庭因受到极大压力辞任学民思潮發言人，但是她并未就此抽离政治运动。2016年，她与黄之锋、罗冠聪等人共同创立政党「香港众志」，担任副秘书长一职。
香港众志的党纲提及「民主自决」，希望在2047年主权移交满50年之际，争取香港人「前途自决」的机会。儘管黄之锋与周庭等皆再三否认党纲具有港独意涵，该党党纲仍被中共政府警惕，最后甚至影响到周庭的从政生涯。
周庭出示被选举主任DQ的文件
6. 参选被DQ
2018年3月，周庭出战港岛立法会补选，却被选举主任认定提名无效，原因是香港众志虽仅主张「民族自决」，但同意公投应包含独立和地方自治，「显示周庭没有真心及真诚拥护《基本法》及效忠香港特区」。
虽然该决定在2019年被高等法院裁定「违反程序公义并属严重违规」，但判词也称选举主任有权就参选人政治立场取消其参选资格。一番缠讼下，周庭也已经无缘进入立法会。
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国安法生效后的香港
前香港众志成员周庭被捕
8月10日，继黎智英等人被捕后，23岁的前香港众志的成员周庭，也在住所遭十多名港警逮捕，指她涉嫌「勾结外国或境外势力危害国家安全罪」。周庭粉丝专页指，她在过去一个月屡遭不明人士跟踪，有人在其居所外安装红外线镜头，至她被捕后才被拆除。周庭在《港区国安法》通过后已随即宣布退出香港众志，表明无法再参与国际连结工作。她被捕的消息让外界质疑国安法有追溯期。
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国安法生效后的香港
壹传媒创办人黎智英被捕
8月10日，香港警方进入黎智英寓所，以涉嫌违反国安法「勾结外国势力」为由将其拘捕，也到西贡拘捕其次子黎耀恩，部份壹传媒高层也被捕。数以百计警员随后进入苹果日报总部搜查9小时，曾超越法庭手令范围翻阅记者桌上的文件，又阻止部分中外媒体在大楼外采访。
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国安法生效后的香港
美国制裁11名中港官员
8月7日，美国财政部宣布制裁11名中港官员，包括香港特首林郑月娥、中联办主人骆惠宁、港澳办主任夏宝龙、港澳办副主任张晓明等。遭制裁人士和其亲属未来将被禁止移民或入境美国。林郑幼子林约希正攻读哈佛大学数学博士，有报导指他已离开美国。
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国安法生效后的香港
港府通緝6名海外人士
7月31日，香港警方通緝6名流亡海外人士，羅冠聰、陳家駒、鄭文傑、黃台仰「涉嫌煽動分裂國家」，劉康、朱牧民「涉嫌勾結外國或境外勢力危害國安」。其中，朱牧民具有美国身份，成为第一名因国安法被通缉的外籍人士。
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国安法生效后的香港
12名民主派人士被DQ
7月30日，黄之锋、杨岳桥等12名民主派立法会选举参选人被取消资格(DQ)。港府认为他们不会真心拥护《基本法》，因此决定提名无效。隔天，港府以疫情为由，宣布引用《紧急法》押后立法会选举一年至2021年9月5日举行。
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国安法生效后的香港
五眼联盟全部暂停对港引渡协议
继英国、澳洲、加拿大与美国之后，新西兰于7月28日宣布暂停与香港之间的引渡协议，相当于「五眼联盟」全数成员都暂停与香港签订的引渡协议。中国对这些国家「单方面宣布暂停」的做法表示坚决反对，同时宣布暂停香港与上述国家的引渡协定。
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国安法生效后的香港
酒店改装国安公署
中央驻港「第四机构」国安公署改装铜锣湾维景酒店作临时基地，7月8日凌晨在外墙挂起国徽，早上举行升旗及揭幕仪式。新华社发布照片，为牌匾揭幕的包括中联办主任丶国家安全事务顾问骆惠宁丶驻港国安公署署长郑雁雄丶全国政协副主席董建华和梁振英丶行政长官林郑月娥。
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国安法生效后的香港
与记者的「安全距离」
驻港国安公署开幕当天，大批传媒到场追访，却被挡在水马外面，周围警员重兵驻守。当局在酒店外围设采访区，但距离酒店正门约100米之遥，记者只能够隔着重重水马窥探里面情况，难以拍摄开幕过程，也听不到嘉宾致辞内容。 为了这样的安排，警方封锁酒店附近一带街道，大量巴士被逼改道，附近居民还因此需要区议员协助找路。
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国安法生效后的香港
前众志成员周庭认罪
黄之锋丶林朗彦和成员周庭，6月30日因应《港区国安法》通过，宣布退出香港众志，之后香港众志宣布解散。黄、林、周三人涉於去年6月21日号召群众包围警察总部，分别被控煽惑他人丶组织或参与未经批准的集结等罪名。7月6日，周庭在东区裁判法院当庭承认两项控罪，黄之锋和林朗彦则否认所有控罪。
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国安法生效后的香港
罗冠聪证实离岗
罗冠聪7月5日在英媒《每日邮报》撰文，证实自己在《港区国安法》生效以前就已经离开香港。他在文章中说，自己不想离开香港，但港区国安法生效之后，认为自己将会成为北京领导人的目标。之后罗冠聪公开自己人在英国。
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国安法生效后的香港
反讽与暗语
《港区国安法》能够禁止直白的抗争语言，但是却无法限制人们的创意。这一句话「起来! 不愿做奴隶的人们!」是中国国歌的第一句歌词，被人写在香港街头却也另有深意。
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国安法生效后的香港
空白连侬墙
延续白纸抗议的思路，一些支持香港抗争者的「黄店」在撕除可能有港独意味的标语和装饰品之后，用空白的便利贴组成新的连侬墙，让观者自行解读意思。
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国安法生效后的香港
白纸抗议
7月2日晚间，港府明确宣布「光复香港时代革命」为「港独口号」、有违反《港区国安法》之虞。香港人为了避免触法，开始用更灵活的方式表达不满: 举起一张白纸，让观看者自行解读意思。
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国安法生效后的香港
举杯同庆
《港区国安法》生效的第一个早晨，也是香港回归23周年纪念日当天。庆祝典礼第一次排除泛民议员，香港特首林郑月娥、中联办主任骆惠宁皆表态支持中央。港澳办副主任张晓明则在北京说，国安法是给香港的「生日礼物」。
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国安法生效后的香港
第一批触法者
《港区国安法》实施后首个七一，香港示威民众按往例在当天上街抗议，只是人数不如往年。港警宣布当日逮捕370人，其中有10人涉嫌违反《港区国安法》被捕。
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国安法生效后的香港
港警旗帜新颜色
过去香港警察的警告旗帜只有黄、蓝、红、橙、黑等颜色，在7月1日，港警首度举起新颜色「紫旗」，警告示威民众的行为涉嫌违反《港区国安法》。