周守仁邀北京教区主教访港 欲促进教区交流

（德国之声中文网）据港媒「香港电台」报道，香港教区主教周守仁在周五（4月21日）称，已邀请北京教区主教李山以及神父等人访问香港。李山是中国政府承认的北京总教区主教和中国天主教爱国会主席，据称他对周守仁的邀请反应「相当正面」，但「香港电台」报道没有说明李山可能访港的时间。

周守仁在为期五天的北京之行的最后一天宣布了这一邀请，他此行也是近三十多年来香港主教的第一次对北京的访问。在上个月，周守仁强调他的北京行重点在于让香港教区作为桥梁，并且借此促进双方交流。尽管如此，梵蒂冈和北京在任命主教的权力方面仍存在意见分歧。

有争议的中梵秘密协议

中华人民共和国成立之后，虽然与在南京尚未撤离的梵蒂冈驻华公使馆之间存在实质接触，但是双方互不承认，也没有建立起外交关系。1951年，中国政府将外籍神职人员驱逐出境。1957年中国成立天主教友爱国会。

在中国，天主教开始分化为国家认可的天主教爱国会和忠于梵蒂冈教皇的地下天主教会。梵蒂冈承认两者的成员都是天主教徒，但声称拥有任命主教的专属权利。据估计，在中国约有600万至1200万的天主教徒。

中梵双方在2018年宣布达成了一项秘密协议，使中国任命的几位主教的地位正规化，并为今后的提名铺平了道路。该协议至今已经续签了两次，最近一次是在2022年10月又续签了两年。但在去年11月，因在江西省设置一名辅理主教而引发争议，因为梵蒂冈并不承认江西省是一个教区。接着在今年4月初，上海教区迎来新主教，但罗马教廷的新闻媒体「梵蒂冈新闻网」报道则称梵蒂冈对于此次任命并不知情。

陳日君：《中梵協議》是骯髒勾當

每个人都应「爱国家、爱教会」

中梵秘密协议受到许多人的严厉批评，批评者包括香港的前枢机主教陈日君。2022年5月，香港警方国安处以涉嫌“勾结外国势力罪”逮捕了包括陈日君在内的“612人道支援基金”五名信托人。11月，五名信托人及秘书被西九龙裁判法院裁定犯“没有在指明时限内申请注册或豁免注册社团”罪，五名信托人各被罚款港币4000元，秘书被罚款2500元。成立与2019年的该基金为反送中运动中受伤、被捕或有关人士，提供人道支援，并且于2021年8月宣布逐步停止运营。

据「香港电台」报道，周守仁在周五主持弥撒时提到，人们应该「爱国家、爱教会」。他后来向记者表示，每个人都应该学会如何同时做这两件事，他说：如果你生活在香港和中国，那么就应该爱自己的国家。

（美联社、香港电台）

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