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周子馨
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周子馨 的精选报道
人大报告删“和平统一” 对台强硬或过度解读？
中国渔船金门翻覆案谈判僵持之际，中国总理李强在两会期间发表政府工作报告，涉台部份删除了惯例出现的“和平统一”，引发揣测。有学者向DW表示不必“过度解读”，也有专家指出北京未来对台方针可能“多做少说”。
政治
2024年3月5日
2024年3月5日
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周子馨 的更多报道
分析：中国“联合利剑2024B”与过往有何差异？
分析：中国“联合利剑2024B”与过往有何差异？
中国官媒称，这次军演是针对赖清德在“双十”国庆发表的“新两国论”演说，警告意味浓厚。DW采訪多名专家，解析“联合利剑2024B”与过往的围台军演有什么不同。
政治
2024年10月14日
2024年10月14日
赖清德首场国庆演说：中华人民共和国无权代表台湾
赖清德首场国庆演说：中华人民共和国无权代表台湾
台湾週四举行双十国庆典礼，总统赖清德在演说中重申，中华民国及中华人民共和国“互不隶属”，且中国“无权代表台湾”。赖清德也在演说中向北京喊话，呼吁中方回应国际社会期待，对结束俄乌战争和中东冲突发挥影响力。北京立即对此做出回应。
政治
2024年10月10日
2024年10月10日
赖清德“祖国说”消除台独疑虑？学者：过度解读
赖清德“祖国说”消除台独疑虑？学者：过度解读
“中华人民共和国是绝对不可能成为中华民国人民的祖国，反倒是中华民国可能是中华人民共和国75岁以上民众的祖国。”赖清德抛出“祖国说”引发热议，有学者认为这有消除“意图台独”的效果，但也有专家向DW表示不同看法。
政治
2024年10月7日
2024年10月7日
记者手记：金门案后当地人的不安与淡定
记者手记：金门案后当地人的不安与淡定
中国渔船在金门翻覆事件演变成两岸治权角力，多达15次的协商无果。DW实地采訪当地渔民，观察“前线”氛围。不平静的海面之上，有讨海人的不安与紧张，但对于曾历经炮战的金门人来说，也有著“只要不开枪就好”的淡定与无奈。
政治
2024年3月7日
2024年3月7日
金门翻船案升高两岸冲突？学者：互有默契
金门翻船案升高两岸冲突？学者：互有默契
中国渔船遭台湾海巡驱离导致渔民落海死亡后，中方宣布在厦金海域常态化执法巡查；台媒报道，19日便有4艘中国执法船舶在该地区出没。对此，学者认为，中国虽不希望冲突升温，但仍须对此做出“姿态”。
政治
2024年2月19日
2024年2月19日
台湾禁团客赴中旅游 业者：变成斗争武器
台湾禁团客赴中旅游 业者：变成斗争武器
台湾观光署在春节前夕突抛震撼弹，以当前不适合台湾民众前往中国旅游为由，即日起禁止旅行社组团前往中国，让业者批评政府选前承诺跳票；中国国台办则称台方“出尔反尔、政治操弄”。
政治
2024年2月8日
2024年2月8日
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