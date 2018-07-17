 《周六夜现场》遭“腰斩” 因缺少正能量？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.07.2018

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时政风云

《周六夜现场》遭“腰斩” 因缺少正能量？

中国版美国讽刺脱口秀节目《周六夜现场》在优酷视频被下架。刚刚播出几期的节目口碑远不如原版，有网友指其先天不足，不能讽刺时弊，只剩低俗笑话。

USA Emmy Awards 2017 (Reuters/M. Anzuoni)

美国脱口秀《周六夜现场》以讽刺时政著称，演员亚历克·鲍德温（Alec Baldwin）就因为在节目中模仿并讽刺特朗普而获得过艾美奖。不过中国版本并不涉及政治话题。

（德国之声中文网）优酷视频网站上的中国版《周六夜现场》(Saturday Night Live)节目被下架。路透社指出，该节目下架之前，中国国家广播电视总局办公厅曾发布《关于做好暑期网络视听节目播出工作的通知》，该通知强调，综艺节目要传播正能量，保护青少年身心健康。

德国之声记者尝试在优酷进行搜索，显示视频不存在或暂无内容。《周六夜现场》6月落地中国，根据节目介绍，中国版本的节目由陈赫、岳云鹏担纲主持，每期都有不同来宾，用脱口秀、喜剧表演等方式，对自己和社会进行全面的发声。优酷平台发言人本周三告诉路透社记者说，下架是暂时的："（节目）可能会再次播出，请耐心等待。"

美国脱口秀《周六夜现场》是一档广为人知的节目，以讽刺时政著称，政治人物时常成为被吐槽的对象。演员亚历克·鲍德温（Alec Baldwin）就因为在节目中模仿并讽刺特朗普而获得过艾美奖。不过中国版本并不涉及政治话题。

《纽约时报》指出，中国的《周六夜现场》内容与原版有很大的不同。它是录制播出，另外，内容上也不直接涉及中国或其他地方的政治。播出的三集中，有吐槽中国国家男子足球队，关于生育话题或盲目约会的内容。

许多观众对本土化的《周六夜现场》并不买账，在豆瓣上中国版的评分仅为4.9，一些观众嘲笑它先天不足，不能讽刺时弊，内容只有低俗笑话。有网友留言说："既然都买了版权，希望制作方别只学个空壳子，内容才是节目的精髓。多在敏感的边缘试探吧，不然实在是没劲。"也有人说："看完原版的，怎么说呢？举个不恰当的例子啊，就像天天吃饺子，突然换成砖头，你告诉我砖头是人间美味。反过来要是有人去看完原版，对新版好感肯定不会太强。" 也有网友留言："中国版目前确实没有原版好，这点所有人都承认。还是那句话啊，大环境不一样肯定无法做出同样的东西。很多好的梗不让播出，节目组也没办法。"

路透社发现，被下架的不仅仅是《周六夜现场》，还有其他节目也被下架，比如小S和蔡康永的《真相吧花花万物》也只能看到预告，不能看到正片。

美国脱口秀在中国被禁这并非是首次。上个月，美国HBO的《上周今夜秀》（Last Week Tonight）主持人John Oliver在节目中抨击了中国的人权纪录，并出言讽刺习近平后，微博屏蔽、删除了关于他的帖子，随后HBO的官方网站也遭到封锁。

文木 / 叶宣（路透社等）

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