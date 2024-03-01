周五大停摆：德国公交罢工与气候运动联手

（德国之声中文网）德国公共交通服务周五（3月1日）基本停摆，工会组织威尔第（Verdi）号召在该行业举行第二轮罢工。

该工会表示，从2月26日到3月2日，"全国各地的公共交通将举行一波接一波的罢工浪潮"。

工作时间谈判陷入僵局

该行业劳资纠纷的焦点是减少轮班工人的每周工作时间。

威尔第工会表示，由于减少工作时间和增加假期的要求未能达成一致，公共交通工人合同的谈判陷入僵局。

威尔第工会呼吁德国16个联邦州中的14个州（包括柏林、北莱茵-威斯特伐利亚、巴登-符腾堡、黑森和汉堡）的公共汽车和地铁罢工。

罢工开始后，各地的公共汽车、有轨电车和地铁列车停运。

首都柏林的公共交通运营商BVG称这次罢工"没有必要，完全是夸张动作"。

在过去几个月里，德国发生了多起交通罢工事件，其中机场和铁路罢工尤为严重。

德国进入“罢工季”？ 德国短程公交罢工 2月2日，德国除巴伐利亚州以外的各地短程公共交通将因罢工陷入瘫痪。德国服务行业工会（Verdi）称，除巴伐利亚州外，德国各城镇的公共汽车、地铁、电车2月2日将停开，涉及130多家公司总计约9万名员工。 德国服务行业工会希望藉此施压，在即将举行的地方短程交通劳资谈判中要求更好的工作条件。

德国进入“罢工季”？ 德国机场安检人员大罢工 包括法兰克福、柏林、汉堡在内的德国11个机场的安检人员2月1日将举行为期一天的罢工。预计将有1100多架航班取消或延误，近20万名乘客受影响。德国服务行业工会（Verdi）希望通过此次罢工行动为2.5万名机场安检人员争取更好的薪酬。下一轮劳资谈判将于2月6日至7日进行。前三轮谈判均无果而终。

德国进入“罢工季”？ 德国火车司机多次举行罢工 由于和雇主方的薪资谈判无法达成共识，德国火车司机继去年11月举行为期20小时的罢工后，今年1月已举行了两次时间更长的罢工。一次是在1月10日和11日，为期两天。另一次是从1月24日开始，原计划罢工6天，后因达成进一步谈判的协议而提前数小时结束。火车司机工会要求减少轮班制员工每周的工时，增加薪酬。劳资双方目前就2月5日展开新一轮谈判，火车司机3月3日之前不罢工达成一致。

德国进入“罢工季”？ 医生、药房也抗议 去年年底，德国各地许多诊所宣布关门休诊，以表达对超负荷工作、官僚主义等问题的抗议，要求改善工作条件和薪酬。

德国进入“罢工季”？ 罢工有传统 这张照片摄于1958年1月16日。四名有轨电车司机和售票员在参加抗议活动前为摄影师摆拍玩扑克牌。当时，法兰克福和奥芬巴赫（Offenbach)市的公共汽车司机、有轨电车司机及售票员举行了罢工和抗议集会，要求涨工资。

德国进入“罢工季”？ 罢工年年有 德国联邦统计局的统计显示，2022 年共有1532 家公司受到（警告性）罢工影响， 约 28.4万名员工参加了罢工。2012年，只有367家公司受到罢工影响，2.2万人参加罢工，是2012至2022年罢工人数和涉及公司最少的年份。上述11年中，2015年受罢工影响的企业最多，有1618家；参加罢工人数最多的是2018年，约68.2万名员工参加了罢工。

德国进入“罢工季”？ 罢工损失多少工作日？ 德国联邦统计局的另一项统计显示，2022年，每1000名员工因劳资纠纷而损失的工作日为6.5个。 在2022年之前的十年中，该值基本在 3.2 至 14.0 之间，只有2015年是一个例外。2015 年，由于金属行业工会 （IG Metall）组织超过88万人罢工以及铁路和汉莎航空公司的警告性罢工，这一数字为 28.2 个工作日。



威尔第和"未来星期五"联手行动

许多地方的地区性罢工已于周四开始。威尔第称周五是"主要罢工日"，与"气候罢工日"相一致。"气候罢工日"由"未来星期五"（ Fridays for Future，FFF）环保运动与其他团体和协会共同发起。

FFF在其网站上号召在德国100多个城市举行抗议活动，并计划在全国各地举行示威和集会："我们将与当地的运输工人、乘客和气候活动家一起走上街头，为所有人创造良好的工作环境和气候友好型交通--在你的城市也是如此！"

该环保组织强调，由于人员短缺和疾病高发，运输行业工人的工作量不断增加，给他们带来巨大压力。

"轮班时间长，周转时间短，几乎没有休息时间，班次难以计划--为了每天把我们从A地送到B地，工人们忍受着这一切。"FFF在一份宣布与当地运输工人结盟的声明中说。

来自FFF的曼特希（Liv Manthey）解释说："运输业的社会生态转变是可能的，而且对我们所有人都有好处。"

她说："通过3月1日的气候罢工，我们表明，只有团结起来，才能赢得为BVG员工、乘客和气候共同减负的斗争"。

威尔第工会组织的罢工将于周五下午2点在柏林结束。但在许多其他联邦州，罢工将持续到周六凌晨。

为什么会有罢工？

（德新社、法新社）

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