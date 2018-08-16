员工联署抗议重返中国　Google: 项目仍不明朗

(德国之声中文网) Google行政总裁皮采 (Sundar Pichai) 週四 (8/16) 在公司内部会议透露，Google不会在近期推出中国版搜索引擎。他向员工强调，虽然有关项目开发仍处于早期阶段，但是向世界上最多人口的国家提供服务符合Google的使命。

8月初，调查新闻网站The Intercept报道Google打算重返中国，推出为中国市场量身订造、符合审查规定的搜索引擎，项目名为「龙飞」(Dragonfly)。

员工强烈反弹 过千人联署

Google这项计划一直没有对外公布，不少员工在报道爆料前也不知情。许多员工和人权组织担心，Google会一旦同意接受审查，会违反其「不要作恶」(Don'e be evil) 的守则，变相合理化中国禁制言论自由的做法。

员工在公司内部发起联署，至今已经有过千人签名响应。他们不满缺乏资讯来「做出合符道德的工作决定」，要求Google加强透明度、监管和问责。

联署声明指，员工很关注「龙飞」项目﹕「我们急切需要更高透明度，在谈判中佔一席位，以及承诺程序将会公开透明。Google员工需要知道我们正在建设甚么。」

员工要求Google成立道德检视小组，委任调解员以提供独立意见。如果项目牵涉重大道德问题，公司要向内部公布有关的评定结果。Google目前拒绝回应联署。

早在今年稍早的另一波联署行动，Google宣布不会更新协助美军发展人工智能无人机的项目。

Google行政总裁皮采 (Sundar Pichai)

行政总裁﹕龙飞仍不明朗

皮采在内部会议说，Google能否或会否在中国推出搜索引擎，仍然非常不明朗。「团队处于探索阶段已经一段时间，我认为他们正在探讨许多不同的方案。」

这次员工会议是Google在项目曝光后首次披露有关内容，行政总裁皮采并没有公开评论「龙飞」项目。

皮采向员工表示﹕「当我们快将得出确切的计划时，我们必定会确保透明。」他承认公司会保密某些项目的资料，因为太早分享这些资讯会「造成问题」。

今年上路？

路透社引述一名匿名中国官员在本月说，Google「龙飞」项目「非常可能」在今年推出。

三名参与Google以往的中国项目的前员工向路透社表示，现时的领导层可能认为在中国有限的搜索资讯，总比任何也没有要好。而这正是Google 2006年进军中国的原因。但到了2010年，它在中国涉嫌资助骇客的争议声中决定退出中国市场。

李芊/夏立民（路透社等）