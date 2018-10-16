员工抗议愈演愈烈 谷歌承诺严查性侵

（德国之声中文网）面对全球谷歌员工针对企业内性侵举行的抗议活动，总裁桑达尔·皮查伊（ Sundar Pichai）宣布采取进一步措施。在美国《纽约时报》组织的一次会议上，皮查伊强调："将采取具体步骤。"

这位谷歌总裁承认，"公司内部一直存在愤怒和沮丧"。《纽约时报》援引皮查伊的话说，谷歌显然没有达到自己制定的高标准严要求。虽然近年来针对不当行为制定了"非常强硬的路线"，但是经常没有得到很好的贯彻落实。

谷歌员工在纽约办公大楼前集会抗议

周四（11月1日），多个国家的成千上万的谷歌员工临时罢工抗议企业内部的性侵行为。罢工组织者指责公司领导层没有采取足够的措施来打击性侵行为。

而公司总裁皮查伊几天前曾发布通告说，最近2年中，公司内有48名员工因受到行为不检点的指责被解职。此前《纽约时报》 曝光了数起谷歌员工涉嫌性侵的案件并指责这家网络巨头对此予以掩盖。

在这方面最为轰动的案例是智能手机安卓操作系统的发明者安迪·鲁宾（Andy Rubin）的涉嫌性侵案。他因此在2014年离开谷歌。据《纽约时报》报道，为此谷歌为鲁宾支付了9000万美元的补偿金。但是鲁宾的发言人驳斥了所有指控。

李京慧/苗子（法新社）