告别雅加达：印度尼西亚宣布迁都

（德国之声中文网）维多多（Joko Widodo ）总统周一公布了将其当前人口超负荷的首都雅加达移至婆罗洲岛（又译做加里曼丹岛）的计划细节。

新的首都将坐落于婆罗岛东加里曼丹省沙马林达(Samarinda)市和港口城市巴厘巴板之间。

谁来买单？

维多多在新闻发布会上表示新的首都"处于印尼中心的战略位置，距离发展中的城市地区很近。"他表示，迁都将要花费大约330亿美金，从2024年开始。为此出资的包括国家、公私联营体和私人投资。

本月初，印尼总统曾宣布将把首都迁往东加里曼丹省，但官方当时没有公布新都的具体地点。

雅加达目前有1000万人口，加上周边地区的人口更有三倍之多。爪哇岛上的这座商业中心为本国贡献了58%的GDP。整个印尼2亿600万人口的大约一半都居住在此。

雅加达一方面经常受到洪水侵袭，另一方面又因过度使用地下水而整体地表下沉。同时，爪哇岛也容易受到火山喷发和海啸的影响。

考虑到婆罗洲岛上的森林和野生物资源，环保组织已经对印尼当局的迁都计划提出批评。维多多表示他会很快将迁都的规划草案提交议会批准。

寻找最完美首都 尼日利亚— 避开酷热 百万人口大都拉各斯（左图）曾是尼日利亚首都，直至1991年。这座城市人口超量、气候炎热逼人、交通拥挤不堪。阿布贾（右图）距拉各斯300公里，地势明显高得多，气候也更宜人。

寻找最完美首都 堪培拉— 妥协方案 19世纪时，澳大利亚最大城市— 悉尼和墨尔本— 竞争首都地位。不过，政府决定走折中路线。经长期权衡选择，位于东南部的一个城市被定为新首都：堪培拉。该市差不多就位于悉尼和墨尔本的中间。

寻找最完美首都 巴西— 成功迁址 经旷日持久谈判，1960年，巴西首都从里约热内卢迁至巴西利亚（右图）。原因也是：里约过于拥挤，且地处国家边陲。巴西利亚几乎就起于稻田。该市的基本架构形若十字。该项目被认为是一大成就，并被视为多国重建首都计划的表率。

寻找最完美首都 缅甸— 超大项目 2005年，缅甸将首都从仰光迁至位于内陆的内比都。时任军政府由此遵循了一项传统：每一朝代都要建造一个新首都。若论面积，内比都极大：是巴黎的70倍。若从某个政府建筑物去到另一个机构，有时需驱车半小时，而一路上几乎见不到行人。

寻找最完美首都 巴基斯坦— 军事而非经济 1959年，巴基斯坦政府决定，将首都从卡拉奇（左图）迁去伊斯兰堡（右图）。当时的一大考虑是，由此遏制卡拉奇富商大贾对政界的影响。此外，伊斯兰堡更靠近位于拉瓦尔品第的三军总部，也更接近与印度有主权争议的查谟和克什米尔地区。

寻找最完美首都 努尔苏丹— 统治者的象征 阿斯塔纳（右图）同样也完全建在草原上。1997年，政府从商业中心阿拉木图（左图）迁至阿斯塔纳。日本建筑师黑川纪章（Kisho Kurokawa）赋予了这座城市浓烈的前卫色彩。2019年，阿斯塔纳更名为“努尔苏丹”（Nur-Sultan），以示对前国家元首和威权型统治者努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫（Nursultan Nasarbajew）的尊崇。

寻找最完美首都 莫斯科— 老首都的复生 1918年，随着布尔什维克建立苏维埃国家，俄罗斯首都从圣彼得堡迁至莫斯科。在沙皇彼得大帝将圣彼得堡作为首都前，莫斯科曾有过作为俄罗斯首善之区的经历。

寻找最完美首都 德国— 重新统一之首都 第二次世界大战结束后，德国分裂。西德政府驻地是波恩（左图）；东德首都是柏林（右图）。在西德宪法中载明，一旦重新统一，恢复柏林的首都地位。随着1990年重新统一，它也的确成了现实。 作者: Rodion Ebbighausen



任琛/苗子（德新社、路透社）

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