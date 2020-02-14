 告别“钻石公主”号 面对二次隔离？ | 科技环境 | DW | 18.02.2020

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科技环境

告别“钻石公主”号 面对二次隔离？

钻石公主”号为期两周的隔离于本周三结束，数千名旅客和工作人员将开始陆续离开这艘邮轮，在日本横滨上岸。有专家警告，这些人还应继续接受隔离。

Japan | Coronavirus | Kreuzfahrtschiff «Diamond Princess» (picture-alliance/dpa/kyodo)

（德国之声中文网）越来越多的科学家指出，"钻石公主"号过去两周里与其说是隔离场所，不如说是病毒的繁衍温床，那里的隔离措施并没有起到阻止传染的作用。

至本周二（2月18日），3711名乘客和乘务人员中已有542人被确诊感染了新型冠状病毒（SARS-CoV-2）。该邮轮是中国以外最大的疫情爆发点。  

尽管日本政府一再强调对"钻石公主"的隔离是有效的，但一些专业人士推测，船上的隔离措施不够严格、到位。上船协助实施隔离的3名日本卫生机构人员也被感染，或许就能说明隔离或防护规定及流程没有被严格执行。

"我估计（船上的）人们没有像我们所设想的那样被与他人隔离开"，英国东英吉利大学的医学教授汉特（Paul Hunter）对美联社表示。  

日本厚生劳动大臣加藤胜信(Katsunobu Kato)周二对路透社表示，邮轮上的所有旅客已经被取样送检，那些检测结果为阴性的人，将从周三开始下船。届时为期14天的隔离期也告结束。鉴于人数庞大，预计到周五，剩余的旅客才会全部离船。

Japan Yokohama Kreuzfahrtschiff Princess Diamond mit Corona-Kranken (Imago Images/Kyodo)

隔离未能挡住病毒

伦敦国王学院的传染病专家麦克德莫特（Nathalie MacDermott）也认为，"钻石公主"号上的隔离没有完全奏效，导致这艘邮轮成为一个传染源。她指出，新冠病毒传染的确切途径尚不清楚，"我们需要知道船上的隔离措施具体是如何实施的，包括空气过滤如何运作、客舱的连接方式以及垃圾如何存放清理。"她补充说，可能还存在其它人们尚不熟悉的传播途径。

2003年SARS肆虐期间，香港一处高层公寓社区内有300多人被感染，原因被认为是污水管道不密闭造成病毒大范围传播。麦克德莫特指出，"钻石公主"号上，也有可能出现类似的问题，但想要确证需要进行彻底检查。

汉特也表示，对隔离措施未能阻止病毒传播感到失望。他说，"不幸"的是，一些旅客在离船回到自己国家后还将面临二次隔离。"鉴于病毒仍在继续传播，我们只能这样推测：每一个下船的人都可能是潜在的感染者，因此必须再进行两周的隔离。"汉特说，如果不这样作，是"不负责任"的。

日本卫生当局则称，在船上14天的隔离是充分的，并举例称，从武汉撤离的日本人，除前期确诊病例外，其余500多人首次病毒检测为阴性，而在14天隔离期后，除一例外，其他人再次检测结果均为阴性。

日本卫生官员还表示，"钻石公主"号上的防护措施是有效的，包括让一千多名工作人员戴医用口罩、洗手、使用消毒剂，以及自2月5日隔离开始之日起餐厅、酒吧和其它娱乐设施全部关闭。

旅客们被要求呆在自己的客舱内、不要四处走动或与他人接触。只有那些住在无窗舱的客人才能每天到甲板上透气、活动一小时。

Japan Yokohama Kreuzfahrtschiff Diamond Princess unter Quaratäne (picture-alliance/AP/The Yomiuri Shimbun)

新冠病毒已进入当地社区

不过，隔离是对于旅客而言的。船上的工作人员仍继续合住双人间，一起给自己烹制食物，一起就餐。他们还每天继续给客人打扫房间、送餐、更换毛巾等日常用品。

"与旅客不同，工作人员共用房间、一起吃饭，所以在隔离期开始后会有人继续感染"，世卫组织前地区事务官员尾身茂(Shigeru Omi)日前在一次新闻会上说。他说，封闭隔离曾被认为是有效的方法，但现在新冠病毒已经传播到日本当地社区，各地都已出现来路不明的确诊病例。  

尾身茂表示在目前这个阶段，"病毒的继续传播将难以阻挡，因此隔离已不再是有意义的选项"。他认为眼下的关注点应该从"边境检疫"转移到预防社区传播。

另一些专家认为，从一开始就应该将邮轮上的旅客转移到别处隔离。"船只是病毒滋生的温床"，纽约大学医学院的生物伦理学家卡普兰（Arthur Caplan）说，将这么多人关在船上，"只有在没有其它可能性的情况下，在道义上才是说得过去的"。

不过卡普兰认为，二次隔离是有道理的，"失去自由、被限制活动当然不是一件好事，但为了防止一种疾病的传播，两周的隔离并非无法忍受。"

台湾将从横滨撤侨

台湾周二宣布，将包机前往日本，把"钻石公主"号上的台湾籍人士接回台湾。该邮轮上共有20多名台湾人，在已被确诊的500多人中有4名台湾人。台湾卫生部长陈时中宣布，船上所有台湾公民，包括游客和船员，将乘包机返回，并接受相应的隔离措施。

据路透社报道，澳大利亚、加拿大、意大利、德国和韩国也计划从该邮轮上接走本国游客。17日，美国已经派机接走了300多名美国人，其中14人被检测出感染了新型冠状病毒。

 

叶宣/乐然（美联社、路透社）

 

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