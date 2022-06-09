告别禁足，迎来封闭：京沪疫情反复

（德国之声中文网）上海有关部门周四（6月9日）宣布，该市至少七个行政区的居民从本周六开始接受大规模新冠核酸检测，同时所有居民都要接受“封闭管理”，直到采样工作全部完成。

这七个区包括金融中心浦东和几个市中心地区，总人口为1400万。有关部门没有详细说明检测采样将持续多长时间。经过整整两个月的严格封城后，上海在6月1日才小心翼翼地开始复工复产。当时基本做到了封闭管理区之外不再发现新增病例。

据上海卫健委周五通报，上海市周四新增6宗本土确诊病例和5名无症状感染者，其中一宗确诊病例和4名无症状感染者在隔离管控中发现。

据澎拜新闻报道，徐汇区此轮疫情的爆发点之一是一家美容院，于6月1日刚刚恢复营业，但是店中三名员工核酸检测呈阳性。营业一周多以来这里共接待了500多位客人，来自上海16个行政区中的15个。

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封还是不封？

上海卫健委9日表示，本轮检测涉及的7个区会在周末实施“应检尽检”，“做到不落一户、不漏一人”。然而，上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室同一天还表示，网传“全市各区县街道陆续开展阶梯式小区闭环措施” 以及“上海将实施地毯式筛查”均为谣言。

官方使用含义不明确、甚至自相矛盾的概念、术语，以及各行政区、街道执行中的不同解读令市民不知所云。在10日的市政府新闻发布会，静安、虹口区领导就表示，检测采样期间不会采取全区静默封控模式。

习近平：要“清零”又要“统筹”

在首都北京，刚刚有所放松的封控措施又有收紧。居民人数超过300万的北京市朝阳区星期四发布紧急通知，当日下午起关闭全区各歌舞娱乐场所和网吧。此外市中心的东城区也宣布关闭娱乐酒吧等娱乐场所。

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6月9日，北京新增7例本土确诊病例和1例无症状感染者，其中多人都曾到访爆发疫情的朝阳区一家酒吧。几天前，北京刚刚放宽防疫限制，结束了居家办公和不允许餐饮业堂食的禁令。

中国官方媒体新华社周四报道称，中国国家主席习近平本周在四川考察时强调，“坚持就是胜利，要毫不动摇坚持‘动态清零、总方针“。但面对封控对经济生活造成的灾难性影响，中国领导人也试图在防疫和经济民生之间寻找平衡。习近平还表示要“高效做好统筹疫情防控和经济社会发展工作”。

一些经济学家已预计，中国将难以实现今年5.5%的经济增长目标。世界银行已将对中国经济的增长预测降至4.3%，并于本周警告，疫情冲击将使经济复苏进一步放慢。

（综合报道）

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