告别看病难：德国拟立法缩短候诊时间

（德国之声中文网）在德国，也同样存在看病难的问题，而且问题还相当严重。当然，德国的"看病难"，与药物短缺、床位紧张，或者患者无力支付费用基本无关。由于德国法定医疗保险的规定，专科医生接诊患者的人数是有一定限制的，而这也就造成了患者漫长的候诊时间。

计划中的延长门诊时间，增加中介服务，为医务人员提供更优惠的待遇，目的只有一个，就是要让参加法定健康保险的德国患者们能够在短时间内看病就医。周三，德国卫生部长延斯·斯潘（Jens Spahn）拟定的立法草案已由联邦内阁送交联邦议院讨论。按照这一草案，今后门诊为公保患者提供的咨询时间将由目前的每周20小时，提升至25小时。协调门诊预约时间的各州中介服务热线今后将扩展为全德统一的24小时热线服务。

医生接诊新的患者，或在乡下开办诊所，将获得补贴。消费者保护组织对政府改革计划表示赞赏的同时，也敦促政府在这一方面采取更多的步骤。但医务界代表则对有关计划提出批评。

斯潘表示："公共医保的患者等待就诊的时间往往过于漫长。我们希望能同医生共同改变这一现状。"那些愿意帮助改善医疗服务的医生们，则将获得更高的薪酬。"这样一来，医生们也就有了尽快接待患者的动力。"根据法定医疗保险医师协会（Kassenärztlichen Bundesvereinigung KBV）一项民意调查显示，患者怨言最多的是看专科医生，从预约到就诊，患者往往要等候数周时间，而参法定健康保险的患者要比私人医保患者的等待时间长。相比之下，去家庭医生处就诊一般都比较快捷。预计，新的法律草案将于2019年春天生效。

新法律的一项核心内容是开设预约服务中心：今后该中心的预约服务将不再局限于专科医生，还将包括家庭医生和儿科医生，对于需要长期治疗的患者，也同样提供中介服务。此外，该中心还将开设全德统一的24小时热线服务电话116117、网站以及供智能手机使用的APP。而公共健康保险公司则承诺，在2021年以前，为每一名患者都建立电子病历，以便医生随时上网查询。

眼科、妇科以及耳鼻喉科大夫，今后每周必须提供五个小时不需预约的开放式门诊时间。为了鼓励医生接诊更多病人，专科医生接诊加急患者，接纳新患者，或提供开放式门诊时间，都将获得额外补贴。此外，在乡村开设诊所的医生也将获得固定补贴。

同法定医保合作的医生们普遍认为，新的法律草案总体上体现了"多劳多得"原则，值得称赞。但法定医保医师协会主席安德里亚斯·贾森（Andreas Gassen）也表示，法律草案中有太多繁文缛节式的规定，构成了对诊所正常工作程序的干扰，这一点令人震惊。他表示，家庭医生的工作强度再次提升，却得不到相应的经济补偿。