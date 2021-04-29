 告别白宫一百天 特朗普在做什么？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.05.2021

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时政风云

告别白宫一百天 特朗普在做什么？

美国总统拜登上任已逾百天。他的前任特朗普虽然不再是媒体新闻关注的焦点，但他并没有退出公众的视野。

Florida Donald Trump Golf Club in West Palm Beach

（德国之声中文网）特朗普最近一次出镜是4月底接受福克斯新闻的现场专访。不出所料，他再度夸耀自己任内的成绩、抨击现任总统拜登的政策。

还会再出山？

但对于他是否会在2024年再度参选问题，特朗普不愿正面回答，只是说现在为时过早。不过他表示，肯定会在明年的国会中期选举中支持共和党候选人。

离开华盛顿不久，特朗普还曾暗示自己可能在2024年再次代表共和党参选总统。2月28日，特朗普在佛罗里达州奥兰多举行的保守派政治行动会议上发言时还说，「谁晓得，说不定我会决定再次参选，并再次击败他（拜登）。」

那一次特朗普也驳斥了关于他要组成新政党的谣言。他表示，既然自己已有共和党，他没有必要再创一个新的政党。他重申：「共和党将比以前更团结，也更强大。我不会组织新的政党。」

Weltspiegel 01.03.2021 | USA Orlando, Florida | Donald Trump, ehemaliger Präsident

特朗普在保守派政治行动会议（CPAC）上发言

旧账还要算

特朗普至今不承认自己在去年的总统大选中是失败者，坚称拜登是靠舞弊手段入主白宫的。因此对于试图推翻选举计票结果的努力，他都十分欢迎。 

目前在私人企业的赞助下，共和党人正在亚利桑那州重新清点200万张选票。特朗普对此发表声明称：“如此多的人要感谢勇敢和爱国的亚利桑那州共和党参议员们，感谢他们为揭露2020年总统大选的大规模舞弊所作的努力。”他写道，“我敢预言，结果将令人吃惊。” 

早在3月28日海湖庄园的一次聚会上，特朗普就对自己的支持者透露了重新计票的计划，而且不止是在亚利桑那州。此次活动的一段视频发布在社交媒体TikTok上。特朗普说：“接下来我们还要调查宾夕法尼亚、乔治亚、密歇根、威斯康辛和新罕布什尔州。” 

除了要清查所谓选举舞弊，特朗普也早已将共和党内在选举后“背叛”自己的人士钉上了“耻辱柱”，包括前副总统彭斯和参议院共和党领袖麦康奈尔。2月份在保守派政治行动会议上发言时，特朗普点名17位共和党议员，他们中的一些人在参议院弹劾听证会中，曾投票支持弹劾总统。他呼吁共和党支持者不再投票给这些议员。

打高尔夫、帮助募捐

特朗普在离开白宫后，定居在自己佛罗里达的豪华会所海湖庄园。但除了几乎每天打高尔夫之外，他的社交活动并不少。 

Mar-a-Lago Donald Trump

位于佛罗里达棕榈滩的海湖庄园

被推特等社交媒体封号后，特朗普尝试其它的发声管道。他开通了一个名为45office.com的个人网页，定期发布一些公开“声明”。脸书也暂时封闭了特朗普的账号。不过本周三，该社交媒体巨头的独立监理会将就脸书和Instagram是否继续封禁特朗普的账号做出新的决定。

此外，特朗普还经常在海湖庄园招待宾客、与自己的支持者会面，因此在社交媒体上不乏特朗普的仰慕者与他同框的影像。 

这些社交活动的一个目的是协助忠于特朗普的共和党议员筹措政治捐款，为特朗普阵营“东山再起”做准备。据《金融时报》报道，包括德克萨斯州参议员克鲁兹在内的多名共和党参议员今年前3个月分别已经筹集到数百万美元的捐款，较去年同期成倍增长。

佛罗里达夏季到来，特朗普本周前往他在新泽西州贝德敏斯特（Bedminster）的另一处高尔夫俱乐部避暑几个月。

（据卫报，n-TV, 德广联等）

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  • The New York Times (picture-alliance/AP Photo/M. Lennihan)

    特朗普的避税经

    纽约时报：特朗普2016和2017各缴750美元所得税

    据《纽约时报》9月27日引用纳税申报数据报道，美国总统特朗普在2016和2017年各缴纳约750美元联邦所得税。在之前15年里，他有10年根本没缴纳所得税，大多数情况下是因为他报告旗下企业损失超过盈利。特朗普的税务资料被揭露，正值离11月3日美国总统大选只剩一个多月的时间。《纽约时报》以保护消息人士为由拒绝透露来源，但称消息人士是透过合法管道取得资料。

  • USA PK Donald Trump (Brendan Smialowski/AFP/Getty Images)

    特朗普的避税经

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  • USA TV-Bildschirm Präsident Donald Trump (picture-alliance/AP Photo/R. Drew)

    特朗普的避税经

    2016年竞选期间拒绝公开税务信息

    在2016年总统竞选期间，特朗普就曾以“正在接受审计”为由拒绝公开税务信息。他也是40多年来第一位拒绝公开财务记录的美国总统。

  • Manhattans Staatsanwalt Cyrus R. Vance Jr. (Reuters/E. Munoz)

    特朗普的避税经

    最高法允许检察官万斯调阅特朗普财务记录

    2016年大选前夕，两名女性自称与特朗普有染并收到“封口费”，促使民主党人、纽约市曼哈顿地方检察官赛勒斯·万斯(Cyrus Vance)开始调查特朗普集团是否伪造商业记录隐瞒“封口费”。万斯的诉求受到曼哈顿联邦法院和第二联邦巡回上诉法院支持，联邦最高法院今年7月9日就特朗普方的上诉做出裁决，允许万斯调阅特朗普总统的财务记录，但国会众议院3家委员会暂无法获得相关文件。由于诉讼需经过更多法律程序，媒体预期特朗普的财务记录在今年11月总统选举前不会公开。

  • Symbolbild | Dollar Scheine (picture-alliance/dpa/S. Goya )

    特朗普的避税经

    10年来所得税退税7290万美元

    从2010年至今，特朗普以巨额亏损为由获得的所得税退税累积高达7290万美元，目前国税局正在对此审计。若国税局的裁决对特朗普不利，他将需要支付1亿美元以上。据《纽约时报》报道，在２０００年到２０１７年的18年里，特朗普一共缴纳了近9500万美元的联邦所得税，但7290万美元的退税令其收回了缴纳的大部分税金和利息，令其平均每年的联邦所得税降至约140万美元，与其收入不成比例，远远低于同时期收入最高的0.01%的美国人平均每年缴纳2500万美元的联邦所得税的水平。

  • Parteitag der Republikaner in den USA - Ivanka Trump (Evan Vucci/dpa/AP)

    特朗普的避税经

    伊万卡或既任家族高管又拿可减税的咨询费

    据纽约时报报道，特朗普名下的许多标志性企业，包括高尔夫球场正遭遇大笔亏损。他个人担保的数亿美元贷款即将到期，使其面临更多财务压力。但特朗普通过住宅、飞机、电视出镜造型设计等大大小小的支出获得税收减免，维持奢侈生活。 此外，伊万卡·特朗普在特朗普集团任职时，似乎收到了“咨询费”，这也有助于减少其家族的税款。在几乎所有项目中，特朗普的公司都预留了约20%的收入，用于支付原因不明的“咨询费”。

  • Trump Hotel Tower | New York City (picture-alliance/dpa/D. Kalker)

    特朗普的避税经

    利用旗下实体亏损减税

    据纽约时报估算，在2004年至2018年期间，特朗普靠出售自己的形象和品牌授权总共赚了4.2740亿美元，但他利用特朗普集团下许多实体的亏损减少纳税。入主白宫后，特朗普的俱乐部、酒店通过游说者、政治人士和外国官员入会或者付费住宿获得大量好处。他还从外国项目中获得了数百万美元，其中300万美元来自菲律宾，230万美元来自印度，100万美元来自土耳其。

    作者: 乐然


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