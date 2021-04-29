告别白宫一百天 特朗普在做什么？

（德国之声中文网）特朗普最近一次出镜是4月底接受福克斯新闻的现场专访。不出所料，他再度夸耀自己任内的成绩、抨击现任总统拜登的政策。

还会再出山？

但对于他是否会在2024年再度参选问题，特朗普不愿正面回答，只是说现在为时过早。不过他表示，肯定会在明年的国会中期选举中支持共和党候选人。

离开华盛顿不久，特朗普还曾暗示自己可能在2024年再次代表共和党参选总统。2月28日，特朗普在佛罗里达州奥兰多举行的保守派政治行动会议上发言时还说，「谁晓得，说不定我会决定再次参选，并再次击败他（拜登）。」

那一次特朗普也驳斥了关于他要组成新政党的谣言。他表示，既然自己已有共和党，他没有必要再创一个新的政党。他重申：「共和党将比以前更团结，也更强大。我不会组织新的政党。」

旧账还要算

特朗普至今不承认自己在去年的总统大选中是失败者，坚称拜登是靠舞弊手段入主白宫的。因此对于试图推翻选举计票结果的努力，他都十分欢迎。

目前在私人企业的赞助下，共和党人正在亚利桑那州重新清点200万张选票。特朗普对此发表声明称：“如此多的人要感谢勇敢和爱国的亚利桑那州共和党参议员们，感谢他们为揭露2020年总统大选的大规模舞弊所作的努力。”他写道，“我敢预言，结果将令人吃惊。”

早在3月28日海湖庄园的一次聚会上，特朗普就对自己的支持者透露了重新计票的计划，而且不止是在亚利桑那州。此次活动的一段视频发布在社交媒体TikTok上。特朗普说：“接下来我们还要调查宾夕法尼亚、乔治亚、密歇根、威斯康辛和新罕布什尔州。”

除了要清查所谓选举舞弊，特朗普也早已将共和党内在选举后“背叛”自己的人士钉上了“耻辱柱”，包括前副总统彭斯和参议院共和党领袖麦康奈尔。2月份在保守派政治行动会议上发言时，特朗普点名17位共和党议员，他们中的一些人在参议院弹劾听证会中，曾投票支持弹劾总统。他呼吁共和党支持者不再投票给这些议员。

打高尔夫、帮助募捐

特朗普在离开白宫后，定居在自己佛罗里达的豪华会所海湖庄园。但除了几乎每天打高尔夫之外，他的社交活动并不少。

位于佛罗里达棕榈滩的海湖庄园

被推特等社交媒体封号后，特朗普尝试其它的发声管道。他开通了一个名为45office.com的个人网页，定期发布一些公开“声明”。脸书也暂时封闭了特朗普的账号。不过本周三，该社交媒体巨头的独立监理会将就脸书和Instagram是否继续封禁特朗普的账号做出新的决定。

此外，特朗普还经常在海湖庄园招待宾客、与自己的支持者会面，因此在社交媒体上不乏特朗普的仰慕者与他同框的影像。

这些社交活动的一个目的是协助忠于特朗普的共和党议员筹措政治捐款，为特朗普阵营“东山再起”做准备。据《金融时报》报道，包括德克萨斯州参议员克鲁兹在内的多名共和党参议员今年前3个月分别已经筹集到数百万美元的捐款，较去年同期成倍增长。

佛罗里达夏季到来，特朗普本周前往他在新泽西州贝德敏斯特（Bedminster）的另一处高尔夫俱乐部避暑几个月。

（据卫报，n-TV, 德广联等）

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