告别“清零”后感染激增 中国医疗资源面临重负

（德国之声中文网）随着北京告别一度将数百万人封控在家的“清零”防疫政策，为了应对新冠感染病例的激增，中国正在增设重症监护室，并扩大医院的容纳能力。

据中国官媒报道，周四的一次国务院会议宣布了对全国医院的“总动员”，要求各地增加医疗人员以保证其抗疫“战斗力”，增加药品供应。地方官员还被要求密切关注自己管辖区域内所有65岁以上老年人的健康状况。

自从北京上周取消了强制性的例行新冠核酸检测之后，目前已经无法准确判断新增感染数字。美联社通过采访市民和关注社交平台上的内容分析指出，全中国各地的企业和学校都在爆发疫情。一些餐馆和其它企业因为员工感染人数过多而被迫停业。

北京市朝阳区的“润枫水尚”居民区附近的核酸测试点已经关闭，原因是所有工作人员都感染了新冠。小区居委会在社交平台上发布通知并呼吁居民“保持耐心”。

官方统计的新增感染病例下降，但是人们猜测这是因为很多地区不再进行全民核酸检测。据中国国家卫健委公布，12月10日单日新增感染病例10815例，其中8477例是无症状感染者。

这个水平大约相当于前一周最高峰时期单日新增病例的四分之一左右。但由于目前只有住院治疗者和那些在高风险区域检测出阳性的感染者才被纳入官方统计数字，因此实际感染人数估计要高得多。

国家卫健委医政医管局局长焦雅辉在周五的一次新闻发布会上说，中国目前有13.8万张重症监护床位。这个数字平摊下来，相当于平均每一万居民只有一个ICU床位。

此外，中国的医疗资源分布十分不均。在北京、上海等东部大城市，医院床位相对较为充裕。周四的国务院会议因此也呼吁地方官员确保农村地区能够“公平获得”医疗资源和药品。

与此同时，官方媒体近来也在加强宣传“新冠没有那么可怕”的口径。被视为抗疫权威的钟南山日前在接受新华社采访时强调，奥密克戎变异毒株R0系数可以达到22，也就是一个人可以传22个人；但是同时致病性已经大大减低，近期致死率已降低至0.1%左右，跟流感差不多。

他在访谈中建议民众，如果出现发烧症状，可以在家做新冠抗原检测，如果是阳性，但又没有什么其他感觉，也不需要立刻去医院，可以先居家观察。

美联社的报道称，在一些医院的发热门诊部，不少患者要排队长达六小时才能进入。一些社交媒体上分享的内容显示，部分医院已经开始拒绝收治那些不需要紧急治疗的轻症患者。

上海瑞金医院副院长陈尔真表示，“盲目去医院就诊”会挤占医疗资源，导致一些严重病患的治疗被延误。他建议人们试着自行在家进行健康管理，“将医疗资源留给那些真正需要的人”。



（美联社等）

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