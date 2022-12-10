告别“清零”后感染激增 中国医疗资源面临重负

（德国之声中文网）随着北京告别一度将数百万人封控在家的“清零”防疫政策，为了应对新冠感染病例的激增，中国正在增设重症监护室，并扩大医院的容纳能力。
据中国官媒报道，周四的一次国务院会议宣布了对全国医院的“总动员”，要求各地增加医疗人员以保证其抗疫“战斗力”，增加药品供应。地方官员还被要求密切关注自己管辖区域内所有65岁以上老年人的健康状况。
自从北京上周取消了强制性的例行新冠核酸检测之后，目前已经无法准确判断新增感染数字。美联社通过采访市民和关注社交平台上的内容分析指出，全中国各地的企业和学校都在爆发疫情。一些餐馆和其它企业因为员工感染人数过多而被迫停业。
北京市朝阳区的“润枫水尚”居民区附近的核酸测试点已经关闭，原因是所有工作人员都感染了新冠。小区居委会在社交平台上发布通知并呼吁居民“保持耐心”。
官方统计的新增感染病例下降，但是人们猜测这是因为很多地区不再进行全民核酸检测。据中国国家卫健委公布，12月10日单日新增感染病例10815例，其中8477例是无症状感染者。
这个水平大约相当于前一周最高峰时期单日新增病例的四分之一左右。但由于目前只有住院治疗者和那些在高风险区域检测出阳性的感染者才被纳入官方统计数字，因此实际感染人数估计要高得多。
国家卫健委医政医管局局长焦雅辉在周五的一次新闻发布会上说，中国目前有13.8万张重症监护床位。这个数字平摊下来，相当于平均每一万居民只有一个ICU床位。
此外，中国的医疗资源分布十分不均。在北京、上海等东部大城市，医院床位相对较为充裕。周四的国务院会议因此也呼吁地方官员确保农村地区能够“公平获得”医疗资源和药品。
资料照片：武汉的一处重症监护室
与此同时，官方媒体近来也在加强宣传“新冠没有那么可怕”的口径。被视为抗疫权威的钟南山日前在接受新华社采访时强调，奥密克戎变异毒株R0系数可以达到22，也就是一个人可以传22个人；但是同时致病性已经大大减低，近期致死率已降低至0.1%左右，跟流感差不多。
他在访谈中建议民众，如果出现发烧症状，可以在家做新冠抗原检测，如果是阳性，但又没有什么其他感觉，也不需要立刻去医院，可以先居家观察。
美联社的报道称，在一些医院的发热门诊部，不少患者要排队长达六小时才能进入。一些社交媒体上分享的内容显示，部分医院已经开始拒绝收治那些不需要紧急治疗的轻症患者。
上海瑞金医院副院长陈尔真表示，“盲目去医院就诊”会挤占医疗资源，导致一些严重病患的治疗被延误。他建议人们试着自行在家进行健康管理，“将医疗资源留给那些真正需要的人”。
（美联社等）
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经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策
中国宣布新十条
2022年12月7日午后，当许多市民正和往日一样排队做核酸之时，中国官方宣布了优化疫情防控的新十条。除了没有再提"坚持动态清零不动摇"外，有关无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离，不再查跨地区流动人员核酸阴性证明和健康码，不再开展落地检等规定也显示，中国告别了长期坚持的清零政策，开始通过放松防疫措施逐步将社会导向经由感染奥米克戎病毒实现“群体免疫”的道路。
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经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策
优化防疫二十条无法落实
就在不到一个月前的11月11日，中国的”清零沙皇“、副总理孙春兰还在国务院联防联控机制会议上强调，中国日前出台的二十条优化疫情防控措施不是放松、更不是“躺平”，要坚定不移贯彻习近平讲话精神，坚定不移坚持坚持“动态清零”总方针。由于所谓的优化疫情防控二十条部分内容与“动态清零”总方针存在不可调和的矛盾，各地在防疫中“层层加码”的问题仍然无法真正得到解决。
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经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策
乌鲁木齐火灾引发民众对清零政策更大的怒火
11月24日，在部分居民被封控已长达100多天的乌鲁木齐，一栋高层住宅楼发生火灾。严格防疫措施导致被封在楼里的民众无法逃走、消防人员也长时间不能越过障碍救火。官方称，火灾造成包括儿童、老人在内的10人罹难。该事件最终成为各地爆发反清零、反封控、反政府抗议活动的导火索。很长时间以来，清零政策导致的层出不穷的防疫乱象已经引起民众广泛不满。对许多人来说，比病毒更可怕的是隔离、歧视、封控以及一些防疫人员对权力的滥用。
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经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策
公民觉醒的“白纸革命”
乌鲁木齐大火在数十所大学和多个省市引发学生和民众的群聚抗议。反封控、反核酸、反清零成为其主要诉求。上海市民11月26日晚间涌入当地的乌鲁木齐中路，高呼“共产党下台”、“习近平下台”。各地的抗议活动中，许多人高举白纸，抗议中国政府打压言论自由。随着清零政策导致经济滑坡，民生艰难、失业人口猛增、类似文革的场景重现，民众的公民意识逐渐觉醒。最突出的事件是中共二十大前夕、2022年10月13日发生的北京市四通桥抗议行动。名叫彭立发的抗议者打出了“不要核酸要吃饭，不要封控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民”，“罢课罢工罢免独裁国贼习近平”的横幅。
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经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策
官方宣传导致民众恐惧、工人逃亡
尽管对新冠的研究和海外抗疫的经验已经证明一年多来占主导的奥米克戎毒株致病力低，死亡率已低于流感，中国官方仍坚持在抗疫之初取得较好效果、习近平亲自决策的”动态清零“总方针，目的之一是想显示中国制度的优越性，最高领导人决策的正确性。 为此，中国官方仍大力宣传奥米克戎的危害，将海外放松疫情管控称为”躺平“。由于缺乏真实信息，当有20多万员工的郑州富士康发生疫情后，上万工人为防感染以及不满隔离条件而逃出厂区返乡，令工厂生产面临巨大危机，iPhone减产。后来招入的员工又因待遇问题暴动，遭到当局镇压。
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经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策
“大白”权力小了
中国抗疫初期，身着白色连体防护服的医务人员被称为“最美逆行者”。随着地方组织的落实封控的人员以及警察也穿上这样的防护服进行核酸检测、消杀、监控、转运感染者和密接人员，“大白”成为这些人的代名词。有关“大白”使用暴力的负面报道和投诉越来越多，甚至有人将他们称为“白卫兵”。新十条中有关感染者和密接人员可以居家隔离，不再一律强制隔离，不得随意扩大高风险区，不得采取各种形式临时封控等条款受到民众普遍欢迎，反衬了”动态清零”的不得人心。
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经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策
网民涌入李文亮微博悼念
新十条公布后，一些网民到武汉医生李文亮的微博账号下向他报告这个好消息。李文亮在中国疫情初期最早拉响警报、却遭到“训诫”，被称为疫情吹哨者。他染疫身亡后，民众自发悼念他，表达悲愤。微博用户在他的账号下写道，“凜冬已过，你看到了”，“医生，我们挺过来了，我们就要自由了”。
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经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策
推进老年人新冠病毒疫苗接种迫在眉睫
新十条一旦真正落实，图中北京某地的这一场景也许不会再次出现。新规公布后，旅游平台上的机票、火车票搜索量激增。许多民众期待能在春节期间外出旅游或探亲访友。由于奥米克戎传染性极高，可以预见的是，中国很快将出现感染潮。过去一年多来，中国的防疫主要放在“清零”上，疫苗接种停滞不前，现80岁以上老年人中，仅有40%的人接种了三针疫苗，因此，保护老年群体，“推进老年人新冠病毒疫苗接种”迫在眉睫。这也是放弃清零政策后中国面临的最大挑战之一。
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经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策
德国经济界对中国放松防疫表示欢迎
尽管今年3月上海出现疫情时，就有专家主张“与病毒共存”，但高层仍然决定封城“清零”。长达两个月的封城不仅给民众生活造成巨大影响，也令各行各业的供应链、作为中国经济支柱的进出口受到很大压力。近几个月各地不断封控加剧了外贸下行的趋势。德国工商会表示，因中国的封控政策等原因，超过三分之一德国在华企业计划在中国之外的地方扩大生产，增加多样化。对于中国现出台放松防疫的新政策，德国经济界大多感到松了一口气。
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经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策
“动态清零”结束点燃回归正常生活的希望
为了替新冠政策转弯做铺垫，中国近日让专家出面宣传奥米克戎致病力低，目前无证据表明新冠有后遗症等等，但部分民众仍对放松防疫的步伐是否一下子走得太大有所担忧。中国政府一直拒绝批准西方疫苗供民众施打，同时强调国产疫苗也对防止重症和死亡具有很好的保护力。新政策公布后，中国很多民众从先前的囤食品转为囤药物，准备迎接感染潮的到来。有专家称，最终90%的人将感染奥米克戎，但达到群体免疫需要多长时间，尚无专家出面预测。不过，世界杯观众席上人们不戴口罩尽情欢呼的电视画面已经让中国民众看到了回归正常生活的希望。