告别李克强：北京多地降半旗

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中国前国务院总理李克强的遗体告别仪式11月2日在北京举行，习近平以及中共中央政治局其他常委出席告别。不少北京市民聚集在通往八宝山革命公墓的道路旁，与这位前总理告别。
已故前中国总理李克强遗体11月2日在北京火化，天安门广场、新华门（图，即中南海）、人民大会堂、外交部等象征性地点降半旗致哀。
据台湾中央社报道，周四凌晨，在天安门广场周边人车管制、且多数进入广场通道被封闭后，不少民众绕远路赶忙入场，观看升旗后随即降半旗的少见景象。在官方宣布火化日期后，预约周四早升旗典礼时段进入天安门广场的名额迅速额满。
在八宝山革命公墓礼堂举行的遗体告别仪式上，习近平和夫人彭丽媛与李克强遗孀程虹握手表示慰问。习近平与其他六名政治局常委在李克强遗体前默哀，向遗体三鞠躬。习近平的前任胡锦涛也送花圈表示哀悼，但没有亲自参加告别。
载着李克强遗体的灵车驶往八宝山公墓的途中，许多北京市民聚集在路上观望拍照，目送车辆。据报道，公墓周边数公里范围内，道路被封闭禁行。
据美联社报道，约有上千名民众聚集北京八宝山公墓附近，送李克强最后一程。在车队经过时，有人高喊“总理一路走好”。
一周前李克强去世的消息传出后，他的家乡安徽合肥的市民就开始自发来到他的旧居前，献花表达哀悼。直至11月2日，到合肥红星路凭吊的人络绎不绝，鲜花堆成了长长的一堵墙。
除了首都北京的重要国家单位，中国各省、自治区、直辖市党委和政府所在地，香港特别行政区（图）、澳门特别行政区，各边境口岸，对外海空港口，中国驻外使领馆11月2日也下半旗志哀。
据中国官媒周二发布的李克强丧礼的最新消息，这位前总理的遗体将于本周四在北京火化。李克强上周末突然去世后，中国民间舆论十分关注他的丧葬规格。截至目前，中国官方未公布治丧委员会名单。
中国官方周二宣布，前总理李克强遗体将于周四火化。中国民间对李克强死因抱持质疑，网传中国官媒新华社前记者顾万明实名发表公开信，要求官方暂缓遗体火化，彻查李克强死因。
中国前总理李克强遗体周四（11月2日）火化，官方举行的告别活动低调过场。当局同时严密管控民间自发的悼念言论。
中国前国务院总理李克强的遗体周四（11月2日）在北京火化。北京天安门广场下半旗悼念。经济学者、改革派政治人物李克强在今年3月刚刚从国务院总理的岗位卸任，上周五他在上海突发心脏病逝世，享年68岁。
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