 告别李克强：北京多地降半旗 | 所有节目 | DW | 02.11.2023

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时政风云

告别李克强：北京多地降半旗

中国前国务院总理李克强的遗体告别仪式11月2日在北京举行，习近平以及中共中央政治局其他常委出席告别。不少北京市民聚集在通往八宝山革命公墓的道路旁，与这位前总理告别。

  • Chinas Ehemaliger Ministerpräsident Li gestorben

    降半旗致哀

    已故前中国总理李克强遗体11月2日在北京火化，天安门广场、新华门（图，即中南海）、人民大会堂、外交部等象征性地点降半旗致哀。

  • China Li Keqiang

    天安门广场国旗升又降

    据台湾中央社报道，周四凌晨，在天安门广场周边人车管制、且多数进入广场通道被封闭后，不少民众绕远路赶忙入场，观看升旗后随即降半旗的少见景象。在官方宣布火化日期后，预约周四早升旗典礼时段进入天安门广场的名额迅速额满。

  • China | Beerdigung Li Keqiang

    习近平率常委吊唁

    在八宝山革命公墓礼堂举行的遗体告别仪式上，习近平和夫人彭丽媛与李克强遗孀程虹握手表示慰问。习近平与其他六名政治局常委在李克强遗体前默哀，向遗体三鞠躬。习近平的前任胡锦涛也送花圈表示哀悼，但没有亲自参加告别。

  • China Menschen Trauerhalle Li Keqiang Beisetzung

    向灵车告别

    载着李克强遗体的灵车驶往八宝山公墓的途中，许多北京市民聚集在路上观望拍照，目送车辆。据报道，公墓周边数公里范围内，道路被封闭禁行。

  • China Menschen Trauerhalle Li Keqiang Beisetzung

    最后一程

    据美联社报道，约有上千名民众聚集北京八宝山公墓附近，送李克强最后一程。在车队经过时，有人高喊“总理一路走好”。

  • China Hefei Trauer Li Keqiang

    家乡民众送花

    一周前李克强去世的消息传出后，他的家乡安徽合肥的市民就开始自发来到他的旧居前，献花表达哀悼。直至11月2日，到合肥红星路凭吊的人络绎不绝，鲜花堆成了长长的一堵墙。

  • Hongkong Trauerbeflaggung Ex-Premier Li Keqiang

    驻外行政机构

    除了首都北京的重要国家单位，中国各省、自治区、直辖市党委和政府所在地，香港特别行政区（图）、澳门特别行政区，各边境口岸，对外海空港口，中国驻外使领馆11月2日也下半旗志哀。


  • Chinas Ehemaliger Ministerpräsident Li gestorben

    降半旗致哀

    已故前中国总理李克强遗体11月2日在北京火化，天安门广场、新华门（图，即中南海）、人民大会堂、外交部等象征性地点降半旗致哀。

  • China Li Keqiang

    天安门广场国旗升又降

    据台湾中央社报道，周四凌晨，在天安门广场周边人车管制、且多数进入广场通道被封闭后，不少民众绕远路赶忙入场，观看升旗后随即降半旗的少见景象。在官方宣布火化日期后，预约周四早升旗典礼时段进入天安门广场的名额迅速额满。

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    在八宝山革命公墓礼堂举行的遗体告别仪式上，习近平和夫人彭丽媛与李克强遗孀程虹握手表示慰问。习近平与其他六名政治局常委在李克强遗体前默哀，向遗体三鞠躬。习近平的前任胡锦涛也送花圈表示哀悼，但没有亲自参加告别。

  • China Menschen Trauerhalle Li Keqiang Beisetzung

    向灵车告别

    载着李克强遗体的灵车驶往八宝山公墓的途中，许多北京市民聚集在路上观望拍照，目送车辆。据报道，公墓周边数公里范围内，道路被封闭禁行。

  • China Menschen Trauerhalle Li Keqiang Beisetzung

    最后一程

    据美联社报道，约有上千名民众聚集北京八宝山公墓附近，送李克强最后一程。在车队经过时，有人高喊“总理一路走好”。

  • China Hefei Trauer Li Keqiang

    家乡民众送花

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    除了首都北京的重要国家单位，中国各省、自治区、直辖市党委和政府所在地，香港特别行政区（图）、澳门特别行政区，各边境口岸，对外海空港口，中国驻外使领馆11月2日也下半旗志哀。


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中国前总理李克强上周五在上海离世后，11月2日在北京举行了遗体告别仪式。

李克强遗体告别仪式在八宝山举行 02.11.2023

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