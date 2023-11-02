告别李克强：北京多地降半旗

天安门广场国旗升又降

据台湾中央社报道，周四凌晨，在天安门广场周边人车管制、且多数进入广场通道被封闭后，不少民众绕远路赶忙入场，观看升旗后随即降半旗的少见景象。在官方宣布火化日期后，预约周四早升旗典礼时段进入天安门广场的名额迅速额满。