告别“外汇卷” 古巴即将取消货币双轨制

（德国之声中文网）周四晚间的电视特别节目中，国家主席米格尔·迪亚斯-卡内尔（Miguel Díaz-Canel）宣布了这项将于2021年1月1日起生效的改革措施。届时，古巴的可兑换比索Peso Convertible 将退出流通，市面上只保留古巴比索（Peso Cubano)。官方汇率将是24比索比1美元。此举相当于让古巴比索贬值。

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1994年起，古巴开始实行货币双轨制。迄今为止，古巴民众可换取一定数量的可兑换比索，用于购买高档商品。但官方机构发工资时，只会支付普通比索。而黑市上的流通货币则是美元。

古巴国家主席在讲话中表示，取消货币双规制并不能解决一切问题，但有利于国家的发展。迪亚斯-卡内尔发表这番讲话时，古巴前总统劳尔·卡斯特罗也在场，他目前仍是古巴共产党的主席。

促进经济长期发展

经济学家认为，这次货币改革在短期内会给古巴人带来很多痛苦。但长期而言，却可以改变不同汇率导致经济实情被严重扭曲的现状。据估计，古巴大约40%的企业处于亏损状态。迈阿密出版的西班牙文《新先驱报》指出，此次货币改革将导致一系列国有企业陷入破产境地。而面向出口的古巴企业将从中受益。

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专家们认为，此次货币改革将引发三位数的通货膨胀率。国家主席迪亚斯-卡内尔也承认存在通货膨胀风险，但政府将打击"哄抬物价"等不法行为。政府此前宣布，为了缓解货币贬值带来的冲击，国有单位工资和退休金将提高五倍。但私有企业员工不在涨薪计划之列。

深陷危机的古巴

此次货币改革前，古巴曾为此展开历时数月的公开讨论。古巴当前正经历严重的经济危机，受疫情影响，古巴的重要经济来源旅游业陷入停滞，传统盟友委内瑞拉自顾不暇，也无法向古巴提供援助，除此之外，美国总统特朗普再度强化了对古巴的贸易制裁。目前古巴物资匮乏，急需外汇、食品、燃料和药品。

古巴老年人：10美元退休金如何生活？ 建筑业退休者 89岁的卡迪罗（Angel Julio Soza Catillo）生活在古巴南部海岸的一个贫穷地区。他在建筑业工作了40年，如今的退休金是每月200比索（约合7.55美元）。

古巴老年人：10美元退休金如何生活？ 粮本 古巴人可以每月凭粮本购买口粮。

古巴老年人：10美元退休金如何生活？ 摆摊 布萨（Raul Bouza）每月的退休金是240比索。他每月要交500比索的营业执照费，才能摆摊卖电池、灯泡之类。每三个月，他的兄弟会从迈阿密汇给他100美金。

古巴老年人：10美元退休金如何生活？ 在农场工作 86岁的罗扎纳（Antonio Loreno Lozana）和一个儿子住在一起，他们有一个小的农场。除每月200比索的退休金外，他们卖农产品、向游客卖咖啡能赚到约150美元。

古巴老年人：10美元退休金如何生活？ “对社会有用” 85岁的迪亚（Ebaristo Día Día）在一家打印店帮忙折纸盒。这样，他每月能多赚300比索，店主还给他提供早饭和午饭。他说，这份工作让他觉得自己对社会有用，所以挺高兴的。

古巴老年人：10美元退休金如何生活？ 指路 92岁的布兰科（Aida Guerreros Blanco）只有120闭锁的退休金。她生活在古巴东部，时常在门口跟游客打招呼，给他们指指路，希望他们给她一点小钱。

古巴老年人：10美元退休金如何生活？ 卖糖果 90岁的卡尔扎达（Miquel Calzada）坐在家门口，卖饼干和糖果，希望赚一点钱。

古巴老年人：10美元退休金如何生活？ 房屋中介 80岁的迪亚（Mario Día）在哈瓦那的房地产市场当中介。如果卖掉一栋房子，他能拿10%的佣金，如果促成一笔房屋交换的交易，他能拿到小费。2018年他卖掉了两栋房子，带来1500美元的额外收入。

古巴老年人：10美元退休金如何生活？ 养家 86岁的格里诺姆（Lidia Herredia Grinom）与患病的继女生活在一起。她的丈夫15年前去世了。为了过活，她每天下午在圣地亚哥-德古巴卖香烟和塑料袋。

古巴老年人：10美元退休金如何生活？ 退而不休 66岁的冈萨勒斯（Rodolfo Aguilar Gonzalez）还在继续水管工的工作。尽管65岁可以退休，但他不想与社会脱节。古巴法律允许人们退休后申请减低强度的工作，但冈萨勒斯还在老本行做正常的工作。 作者: Sanne Derks



达扬 / 叶宣 （德新社，法新社，路透社）

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