告别塑料路漫漫 步行千里为环保

（德国之声中文网）在印度北部一条尘土飞扬的公路上，这位32岁的印度女子把头上的披巾围得更紧一些，唯有这样才能抵挡热风的无情吹袭。儘管此刻距离太阳升到头顶还要一会儿，但这裡的气温已经到了摄氏45度。

她叫拉杰什瓦·辛格（Rajeshwari Singh）。别无选择，她必须沿路步行，因为她背负着一项艰难的使命，是严峻气候也不能拦阻的。

她的徒步行动含跨1100公里，从印度西部的巴罗达（Vadodara）到首都新德里。

她说，她这么做是为了同印度面临的塑料垃圾威胁作斗争。

「这趟旅程对我而言最重要的一点在于接触所有人，因为印度到处都充斥着塑料问题。」辛格说。从她身上穿得T恤就能清楚的了解到这点，白色衣底上印着此趟旅程的标语「让我们一起为启蒙运动而走」、「我製造的垃圾，我的责任」。

虽然与全球相比，每位印度人消耗的塑料量(11公斤)明显低于世界平均(28公斤)，但全印度每天的塑料垃圾量仍达一万五千吨。

印度政府表示，当中有九千吨会被回收再利用。环保人士与市民团体当然对此存疑。他们指出，实际回收的数量更少，且其馀的都送到垃圾掩埋场或是直接散落在乡间。

焚烧垃圾与用树枝刷牙

随着徒步行程的推进，问题的规模越来越清晰可寻。辛格来到了一座堆满塑胶废料的垃圾掩埋场，旁边紧邻着一条公路。拾荒者在酷热的天气裡，要从垃圾堆裡翻找可再回收利用的材料。据推测，全印度总计有超过150万的人是靠这种方式在过活。

一部分垃圾正在被焚烧处理，确保巨量垃圾的减少。辛格用披巾围住嘴巴和鼻子，以挡住在燃烧塑料时排放的臭气与黑色浓烟。

辛格说，她在大约12年前立志要在将来尽量减少塑料的使用。当时她就意识到塑料对环境的危害。通过她所带领的非营利学校，辛格与几位同事尝试每天向那些以靠拾荒维生的印度人宣导塑料带来的危害。

现在，在这条飞沙走石的道路上也陆续有人响应她的行动，并陪着她走上一段路。其中有政府官员，当然也不乏村民及环境倡议人士。辛格呼吁群众承担起自己的责任，并加入弃绝塑料的行列。

在这一行人中，有一群女孩也陪她同行一段路程，共同响应无塑料行动。她们送上新鲜玫瑰迎接辛格，18岁的德维（Sarita Devi）也在场。

她带着崇拜的眼神说：「一个女人独自从巴罗达走到新德里，真的很令人敬佩。」「我们的日常生活充满塑料製品，但我们可以试着不再使用它。」她说

一位同行的参与者分享了塑料的替代选择，证明用其他方式也行的通。两位年长的妇人送给辛格可以用来洁牙的树枝，并示范这种更环保且天然的刷牙方法，以解决造成印度塑料垃圾问题的原因之一。据估计，印度人每个月丢弃大约1.5亿支塑料牙刷。

前往新德里

辛格在45天后如期抵达新德里的联合国办公室。那天正好是联合国的世界环境日，今年的主题是「打击塑料垃圾」。

许多人前来迎接辛格，不仅有联合国的官员，还有知名的支持者如宝莱坞的女演员Diya Mirza、环境倡议人士与学生。其中有位来自新德里的12岁少年Aditya Mukherjee，他主张弃绝塑料吸管。和牙刷的情况相同，印度也有大量塑料吸管成为垃圾的问题。

「我的倡导方式很简单。我走进餐厅然后向他们宣导。我说：『请你们停止使用塑料吸管』。然后如果这个时候有人在用塑料吸管，我就给他或她纸吸管。」Mukherjee说，这样的倡导方式到目前为止颇受好评。

宝莱坞影星Diya Mirza前来欢迎杰什瓦·辛格

印度政府宣布，2022前全面弃绝一次性的塑料製品。印度总理莫迪在一场演说中表示，全世界必须作出这项关于「确保我们共同未来」的决定。

「这不是一个容易的决定，但我确信通过意识、科技与一个真正的全球合作关係，我们能作出正确的决定。」莫迪说。他承诺从自身做起，不再使用一次性塑料製品。

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要走到印度真的没有塑料的那一天，还会有好一段时间。这也是辛格坚持这项行动的原因，即使她还得继续面对热风的吹袭。

事实上她已经计划好下一次的长途跋涉，计划从印度北部克什米尔走到印度最南端科摩林角，步行2856公里。

「我对抗塑料的抗争才刚刚开始。」她说，「我们还有很长一段路要走，让我们一起为对抗塑料威胁而战。」