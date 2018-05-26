 告别塑料路漫漫 步行千里为环保 | 科技环境 | DW | 15.07.2018

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科技环境

告别塑料路漫漫 步行千里为环保

要走向完全无塑料的未来，其路程是艰辛且漫长的，在印度也是如此。一位印度女子以行动展现意志，步行超过1000公里，希望唤醒人们意识到塑料的危害。

Der lange Weg ins kunststofffreie Indien (Jasvinder Sehgal)

印度每天的塑料垃圾高量达一万五千吨

（德国之声中文网）在印度北部一条尘土飞扬的公路上，这位32岁的印度女子把头上的披巾围得更紧一些，唯有这样才能抵挡热风的无情吹袭。儘管此刻距离太阳升到头顶还要一会儿，但这裡的气温已经到了摄氏45度。

她叫拉杰什瓦·辛格（Rajeshwari Singh）。别无选择，她必须沿路步行，因为她背负着一项艰难的使命，是严峻气候也不能拦阻的。

她的徒步行动含跨1100公里，从印度西部的巴罗达（Vadodara）到首都新德里。

她说，她这么做是为了同印度面临的塑料垃圾威胁作斗争。

「这趟旅程对我而言最重要的一点在于接触所有人，因为印度到处都充斥着塑料问题。」辛格说。从她身上穿得T恤就能清楚的了解到这点，白色衣底上印着此趟旅程的标语「让我们一起为启蒙运动而走」、「我製造的垃圾，我的责任」。

虽然与全球相比，每位印度人消耗的塑料量(11公斤)明显低于世界平均(28公斤)，但全印度每天的塑料垃圾量仍达一万五千吨。

印度政府表示，当中有九千吨会被回收再利用。环保人士与市民团体当然对此存疑。他们指出，实际回收的数量更少，且其馀的都送到垃圾掩埋场或是直接散落在乡间。

Der lange Weg ins kunststofffreie Indien (Jasvinder Sehgal)

拉杰什瓦·辛格（中）徒步宣传打击塑料垃圾

焚烧垃圾与用树枝刷牙

随着徒步行程的推进，问题的规模越来越清晰可寻。辛格来到了一座堆满塑胶废料的垃圾掩埋场，旁边紧邻着一条公路。拾荒者在酷热的天气裡，要从垃圾堆裡翻找可再回收利用的材料。据推测，全印度总计有超过150万的人是靠这种方式在过活。

一部分垃圾正在被焚烧处理，确保巨量垃圾的减少。辛格用披巾围住嘴巴和鼻子，以挡住在燃烧塑料时排放的臭气与黑色浓烟。

辛格说，她在大约12年前立志要在将来尽量减少塑料的使用。当时她就意识到塑料对环境的危害。通过她所带领的非营利学校，辛格与几位同事尝试每天向那些以靠拾荒维生的印度人宣导塑料带来的危害。

现在，在这条飞沙走石的道路上也陆续有人响应她的行动，并陪着她走上一段路。其中有政府官员，当然也不乏村民及环境倡议人士。辛格呼吁群众承担起自己的责任，并加入弃绝塑料的行列。

在这一行人中，有一群女孩也陪她同行一段路程，共同响应无塑料行动。她们送上新鲜玫瑰迎接辛格，18岁的德维（Sarita Devi）也在场。

Der lange Weg ins kunststofffreie Indien (Jasvinder Sehgal)

洁牙树枝——塑料的替代选择

她带着崇拜的眼神说：「一个女人独自从巴罗达走到新德里，真的很令人敬佩。」「我们的日常生活充满塑料製品，但我们可以试着不再使用它。」她说

一位同行的参与者分享了塑料的替代选择，证明用其他方式也行的通。两位年长的妇人送给辛格可以用来洁牙的树枝，并示范这种更环保且天然的刷牙方法，以解决造成印度塑料垃圾问题的原因之一。据估计，印度人每个月丢弃大约1.5亿支塑料牙刷。

前往新德里

辛格在45天后如期抵达新德里的联合国办公室。那天正好是联合国的世界环境日，今年的主题是「打击塑料垃圾」。

 许多人前来迎接辛格，不仅有联合国的官员，还有知名的支持者如宝莱坞的女演员Diya Mirza、环境倡议人士与学生。其中有位来自新德里的12岁少年Aditya Mukherjee，他主张弃绝塑料吸管。和牙刷的情况相同，印度也有大量塑料吸管成为垃圾的问题。

「我的倡导方式很简单。我走进餐厅然后向他们宣导。我说：『请你们停止使用塑料吸管』。然后如果这个时候有人在用塑料吸管，我就给他或她纸吸管。」Mukherjee说，这样的倡导方式到目前为止颇受好评。

Der lange Weg ins kunststofffreie Indien (Jasvinder Sehgal)

宝莱坞影星Diya Mirza前来欢迎杰什瓦·辛格

印度政府宣布，2022前全面弃绝一次性的塑料製品。印度总理莫迪在一场演说中表示，全世界必须作出这项关于「确保我们共同未来」的决定。

「这不是一个容易的决定，但我确信通过意识、科技与一个真正的全球合作关係，我们能作出正确的决定。」莫迪说。他承诺从自身做起，不再使用一次性塑料製品。

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你见过能喝的塑料袋吗？

要走到印度真的没有塑料的那一天，还会有好一段时间。这也是辛格坚持这项行动的原因，即使她还得继续面对热风的吹袭。

事实上她已经计划好下一次的长途跋涉，计划从印度北部克什米尔走到印度最南端科摩林角，步行2856公里。

「我对抗塑料的抗争才刚刚开始。」她说，「我们还有很长一段路要走，让我们一起为对抗塑料威胁而战。」

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    除了一次性塑料 我们还有别的选择

    别吸了

    数十亿只塑料吸管最后都变成垃圾。欧盟委员会准备禁止这类会成为海洋垃圾的一次性塑料品的使用。对于那些不吸不行的人——比如这位将259跟吸管塞进嘴里，创造了世界纪录的Marco Hort来说，还是有更加环保的替代品。

  • Edible straw by Wisefood ( Wisefood)

    除了一次性塑料 我们还有别的选择

    连喝带吃

    海洋里的生物经常会尝试吃掉塑料吸管。为了保护环境，你现在可以自己吃吸管了。德国的一家初创公司Wisefood开发了一种可以食用的吸管。其原材料是榨苹果汁产生的废料。除此以外，你在用餐的时候还可以用由金属、竹子或玻璃制成的可循环使用吸管。

  • Man and woman eating fast food (picture-alliance/dpa/M. Scholz)

    除了一次性塑料 我们还有别的选择

    我们被“叉”了！

    究竟有多少塑料刀叉和勺子我们只用了一次就丢掉了，在这方面没有具体的统计数字。但这对于欧盟来说已经是足够的理由向它们说再见了。如果你在路上吃东西，没办法用金属餐具，你可以试试可食用的餐具。印度的一家名为Bakey’s的初创公司提供用高粱，美国的SpudWares用土豆淀粉制作的叉子。十分美味哟！

  • Biodegradable plate made of bran (picture-alliance/dpa/A. Reszko)

    除了一次性塑料 我们还有别的选择

    废物利用

    说到吃掉塑料用品的替代物：你也可以试试能吃的盘子。因为欧盟的禁令也会包括塑料盘子。波兰公司Biotrem研制了一种用谷胶蛋白制造的盘子。如果你已经吃饱了，吃不下盘子了。没关系，这个纯有机的盘子30天后就可以被降解。

  • Women surrounded by used plastic cups (picture-alliance/empics/D. Thompson)

    除了一次性塑料 我们还有别的选择

    “杯具”不再

    除了禁止私人使用一次性塑料产品，欧盟的目标是鼓励快餐店、咖啡厅和酒吧限制使用塑料杯。我们每年都会使用5000亿只塑料杯，大部分只用一次，然后就会让他们它们在大自然中永存。目前已经有许多公司提供用植物做的替代型产品。

  • Bali Avani-Eco disposable cupsl (Avani-Eco)

    除了一次性塑料 我们还有别的选择

    这不是塑料

    其中的一家公司是巴厘岛的初创公司Avani。它开发了用玉米淀粉制作的生物塑料。虽然这个杯子看起来感觉和普通塑料杯没什么两样，但它最大的好处就是可降解。当然，降解效果最好的地方是专业降解设施，不是你家的后院。

  • Just Swap It reusable cup (justswapit)

    除了一次性塑料 我们还有别的选择

    再利用，再利用，再利用

    塑料杯最好的替代品就是可循环使用的马克杯。但是我们出门在外的时候不一定总会随身带着自己的咖啡杯。柏林作为德国的试点城市，已经正在试验咖啡杯循环利用的商业模式。咖啡迷们可以交一点押金得到一个用竹子做的马克杯，然后在另一家咖啡店用杯子换回押金。

  • Seahorse grasping ear bud with its tail - 2017 Wildlife Photographer of the Year Award (picture alliance/dpa/Wildlife Photographer of the Year /J. Hofman)

    除了一次性塑料 我们还有别的选择

    耳朵干净了 那大海呢？

    欧盟瞄准的另外一个塑料产品就是掏耳朵用的棉签。如果处理不当，它们最后会进入海洋。动物们会误把它们当作食物。其实现在已经有用竹子或纸做的零塑料替代品，但是铁杆环保主义者说，最好连这些也别用，用毛巾清洁你的耳朵就行。


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