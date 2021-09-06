 告别典礼上，默克尔点的那几首歌 | 文化经纬 | DW | 02.12.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

文化经纬

告别典礼上，默克尔点的那几首歌

12月2日晚，柏林举行军乐火炬仪式，正式向卸任总理默克尔致敬、告别。按照惯例，卸任者可以挑选乐曲，由军乐队演奏。从默克尔点的歌，或许可以看出她的幽默和坦然。

Großer Zapfenstreich für Christian Wulff 08. März 2012

2012年默克尔参加前总统伍尔夫的告别典礼

（德国之声中文网）执政16年后，默克尔告别政坛。周四晚为她举行的军乐告别仪式（Großer Zapfenstreich）是联邦德国最隆重的军队典礼：手持火炬的士兵、仪仗列队行进、军乐队演奏。

在这样一个仪式上，按照惯例，卸任者可以挑选几首自己心仪的乐曲，由联邦国防军乐队演奏。听到默克尔所选的曲子 ，一些德国人或许会露出会心一笑。

幽默？怀旧？

Deutschland Film Kino Schauspielerin Hildegard Knef Filmszene Die Sünderin

克内芙曾是德国招牌女星

除了宗教歌曲“上帝，我们颂扬你”，她还点了一首德国影星希尔德加德·克内芙（Hildegard Knef）的名曲“让红玫瑰如雨飘落”（ Für mich soll's rote Rosen regnen）。

歌词的开头是：“16岁时，我悄悄说，我想要一切，或一无所有。”

默克尔的人生，可谓经历丰富。她是德国首位女总理，在长达16年的时间里是德国权位最高的女性，在全世界赢得了尊重和认可。谢幕之际，歌的结尾唱到：

“让红玫瑰如雨飘落，让我邂逅新的奇迹，让我开启新的历程，还在等待我的一切，来吧。”

默克尔从政治生活中退休了，但如果这首歌代表她的心声的话，那么67岁的默克尔或许还没有告别人生的梦想和期待。歌词的最后甚至有些的反叛和不甘心的意味。

默克尔钦点的另一首歌更加令人寻味——妮娜·哈根（Nina Hagen）的“你忘了拿彩色胶片”（Du hast den Farbfilm vergessen），一首诞生于1974年的东德流行曲。哈根在东德就是一个形象反叛的流行歌手，出走西德后更是转型为朋克偶像。

Plattencover Nina Hagen Band vor Platten-Regal

朋克偶像妮娜·哈根

默克尔也来自东德，可以说她是听着哈根的这首歌成长起来的。据说出身东部的德国人，每两个人里就有一个能背出歌词。比如这句充满嘲讽的“没有人会相信，我们这里曾经有多好”。默克尔在怀念东德的旧时光吗？或许她只是想表现一下她精致的幽默感吧。

大概30年前，当时担任德国妇女和少年儿童事务部长的默克尔在一次电视脱口秀节目里与妮娜·哈根同台。在讨论到毒品致人成瘾的话题时，哈根不客气地怒怼默克尔：“我听够了你们的谎话，你们的虚伪！”看来默克尔早已原谅了这位同乡。

德国政要的曲目单

德国联邦总统、总理或国防部长卸任，都会得到军乐告别仪式这一传统礼遇。对于最近几位谢幕主角的口味，在德国也成为人们津津乐道的轶事。

社民党总理施罗德告别仪式的歌单上，居然忘记了属于惯例的教会歌曲。他点了布莱希特“三文钱歌剧”里的一首歌以及格什温的爵士经典“夏日时光”（Summertime），还有辛纳特拉（Frank Sinatra）的“我的路”（My Way），后者的格调受到一些人的嘲笑。

Deutschland 60 Jahre Bundeswehr Zapfenstreich in Berlin

因博士论文抄袭丑闻下台的前国防部长古滕贝格（Karl Theodor zu Guttenberg）虽然是引咎辞职，但也享受了军乐告别典礼。他选择了英国摇滚乐队Deep Purple的一曲 “水上烟”（Smoke On The Water），据说很是为难了军乐队，因为乐队中没有打击乐配置。

因涉嫌以权谋私、迫于舆论压力辞职的联邦总统伍尔夫（Christian Wulff）点了好莱坞老片“绿野仙踪”主题曲“彩虹之上”（Somewhere Over The Rainbow）。然而，悠扬的乐声没有能完全盖过一些对伍尔夫不满的民众在场外吹喇叭的噪音。

德国政要最喜欢点的“热门”曲是贝多芬第九交响乐里的“欢乐颂”，这也是欧盟的盟歌，至今已经三次在军乐告别典礼上响起。

 

© 2021 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

相关内容

Kombobild - Michael Kovrig und Michael Spavor wurden in China festgenommen In this image made from a video taken on March 28, 2018, Michael Kovrig, an adviser with the International Crisis Group, a Brussels-based non-governmental organization, speaks during an interview in Hong Kong. Canadian Public Safety Minister Ralph Goodale confirmed on Tuesday, Dec. 11, 2018, that Kovrig, a former Canadian diplomat, was arrested Monday night in Beijing, China. The arrest comes amid a dispute between the two counties over Canada's arrest of a Chinese executive at the request of the United States. (AP Photo) | In this image made from video taken on March 2, 2017, Michael Spavor, director of Paektu Cultural Exchange, talks during a Skype interview in Yangi, China. A second Canadian man is feared detained in China in what appears to be retaliation for Canada's arrest of a top executive of telecommunications giant Huawei. The possible arrest raises the stakes in an international dispute that threatens relations. Canada's Global Affairs department on Wednesday, Dec. 12, 2018, said Spavor, an entrepreneur who is one of the only Westerners to have met North Korean leader Kim Jong Un, had gone missing in China. Spavor's disappearance follows China's detention of a former Canadian diplomat in Beijing earlier this week. (AP Photo) |

两加拿大人遭中国关押满千日 数百人游行吁北京放人 06.09.2021

加拿大有数百人在首都渥太华示威游行，以声援遭中国关押的2名加拿大人，并纪念两人遭中国关押第1000天。除了他们的家人持续批评中国的行为是不公正的拘留外，此事件也让中加关系成为加拿大选举的焦点。

This handout family picture, undated and in an undisclosed location, courtesy of Vina Nadjibulla shows her with husband Canadian Michael Kovrig (R), who has been arbitrarily detained for two years in China. - Canadian Michael Kovrig, arbitrarily detained by China for two years to the day on Thursday, reads, sings and walks 7,000 steps a day in his cell to keep sane, his spouse, hoping for his release in 2021, told AFP. Kovrig, a former diplomat working as a senior advisor for the International Crisis Group, and Canadian businessman Michael Spavor were arrested in December 2018 -- a move decried by Western nations as retaliation for the detention on a US warrant of Huawei executive Meng Wanzhou during a stopover in Vancouver. (Photo by - / Family Photo / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / FAMILY PHOTO - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS / TO GO WITH AFP STORY BY Michel COMTE: Steps, singing and books keep detained Canadian's spirits up, says his wife

两加拿大人案未解 康明凯妻奔走救夫 23.03.2021

加拿大前外交官康明凯妻子接受德国之声专访，透露康明凯在狱中保持坚强的方法。而对于加拿大持续抗议北京胁迫外交，北京则重申外国不该干涉中国司法主权。

28.03.2021 An anti-coup protester throws a Molotov cocktail to confront police in Yangon, Myanmar Sunday, March 28, 2021. Protesters in Myanmar returned to the streets Sunday to press their demands for a return to democracy, just a day after security forces killed more than 100 people in the bloodiest day since last month's military coup. (AP Photo)

逃避缅甸军政府空袭 数千难民涌入泰国 29.03.2021

根据政治犯援助协会(AAPP)的数据，截至周日，缅甸军事政变以来至少有459人被杀害。联合国安理会谴责暴力但尚未考虑对军方进行制裁，因为这需要缅甸的友邻中国的支持或弃权。

广告
Großer Zapfenstreich für Christian Wulff 08. März 2012

告别典礼上，默克尔点的那几首歌

12月2日晚，柏林举行军乐火炬仪式，正式向卸任总理默克尔致敬、告别。按照惯例，卸任者可以挑选乐曲，由军乐队演奏。从默克尔点的歌，或许可以看出她的幽默和坦然。  

UK Prinzessin Diana

戴安娜王妃——永远的英伦玫瑰

英国王妃戴安娜是英国王储、威尔士亲王查尔斯的前妻，威廉王子和哈里王子的母亲。她是20世纪最受关注的一位女性，时至今日，这些往事仍然为人们津津乐道。  