告别典礼上，默克尔点的那几首歌

（德国之声中文网）执政16年后，默克尔告别政坛。周四晚为她举行的军乐告别仪式（Großer Zapfenstreich）是联邦德国最隆重的军队典礼：手持火炬的士兵、仪仗列队行进、军乐队演奏。

在这样一个仪式上，按照惯例，卸任者可以挑选几首自己心仪的乐曲，由联邦国防军乐队演奏。听到默克尔所选的曲子 ，一些德国人或许会露出会心一笑。

幽默？怀旧？

克内芙曾是德国招牌女星

除了宗教歌曲“上帝，我们颂扬你”，她还点了一首德国影星希尔德加德·克内芙（Hildegard Knef）的名曲“让红玫瑰如雨飘落”（ Für mich soll's rote Rosen regnen）。

歌词的开头是：“16岁时，我悄悄说，我想要一切，或一无所有。”

默克尔的人生，可谓经历丰富。她是德国首位女总理，在长达16年的时间里是德国权位最高的女性，在全世界赢得了尊重和认可。谢幕之际，歌的结尾唱到：

“让红玫瑰如雨飘落，让我邂逅新的奇迹，让我开启新的历程，还在等待我的一切，来吧。”

默克尔从政治生活中退休了，但如果这首歌代表她的心声的话，那么67岁的默克尔或许还没有告别人生的梦想和期待。歌词的最后甚至有些的反叛和不甘心的意味。

默克尔钦点的另一首歌更加令人寻味——妮娜·哈根（Nina Hagen）的“你忘了拿彩色胶片”（Du hast den Farbfilm vergessen），一首诞生于1974年的东德流行曲。哈根在东德就是一个形象反叛的流行歌手，出走西德后更是转型为朋克偶像。

默克尔也来自东德，可以说她是听着哈根的这首歌成长起来的。据说出身东部的德国人，每两个人里就有一个能背出歌词。比如这句充满嘲讽的“没有人会相信，我们这里曾经有多好”。默克尔在怀念东德的旧时光吗？或许她只是想表现一下她精致的幽默感吧。

大概30年前，当时担任德国妇女和少年儿童事务部长的默克尔在一次电视脱口秀节目里与妮娜·哈根同台。在讨论到毒品致人成瘾的话题时，哈根不客气地怒怼默克尔：“我听够了你们的谎话，你们的虚伪！”看来默克尔早已原谅了这位同乡。

德国政要的曲目单

德国联邦总统、总理或国防部长卸任，都会得到军乐告别仪式这一传统礼遇。对于最近几位谢幕主角的口味，在德国也成为人们津津乐道的轶事。

社民党总理施罗德告别仪式的歌单上，居然忘记了属于惯例的教会歌曲。他点了布莱希特“三文钱歌剧”里的一首歌以及格什温的爵士经典“夏日时光”（Summertime），还有辛纳特拉（Frank Sinatra）的“我的路”（My Way），后者的格调受到一些人的嘲笑。

因博士论文抄袭丑闻下台的前国防部长古滕贝格（Karl Theodor zu Guttenberg）虽然是引咎辞职，但也享受了军乐告别典礼。他选择了英国摇滚乐队Deep Purple的一曲 “水上烟”（Smoke On The Water），据说很是为难了军乐队，因为乐队中没有打击乐配置。

因涉嫌以权谋私、迫于舆论压力辞职的联邦总统伍尔夫（Christian Wulff）点了好莱坞老片“绿野仙踪”主题曲“彩虹之上”（Somewhere Over The Rainbow）。然而，悠扬的乐声没有能完全盖过一些对伍尔夫不满的民众在场外吹喇叭的噪音。

德国政要最喜欢点的“热门”曲是贝多芬第九交响乐里的“欢乐颂”，这也是欧盟的盟歌，至今已经三次在军乐告别典礼上响起。

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