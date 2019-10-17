吹牛的艺术：特朗普是当之无愧的大师

（德国之声中文网）这绝不只是一笔一笔的交易那么简单，特朗普总统更大的本事在于自吹自擂。连日来，他乐此不疲地为我们做了几堂生动的演示：表扬自己在叙利亚的停火为人类文明带来了福音，和中国的贸易谈判达成了史上最大的协议；美国的经济从来没有这么繁荣过，军队从来没有这么强大过。在他的英明领导之下，美国正在前所未有地"从一个胜利走向另一个胜利"。

冰冻三尺，非一日之寒，特朗普数十年如一日，孜孜不倦地练习吹牛的艺术。他在1987年出版的《交易的艺术》一书中就留下这样的金句："人们就想要相信某些事情最大、最了不起、最壮观，我称之为真实的夸张。这是一种无害的吹嘘，也是一种有效的促销方式。"

有人搜索发现，特朗普的推文中提到 "最大"、"最好"和"最聪明"超过1200次。批评者认为，特朗普"没有困难制造困难上"，为了充当救火英雄而不惜纵火。

我们不妨来看看他最近的几场表演。

叙利亚停火："这是人类文明中的美好的一天。"

本周四，特朗普得意地宣称副总统彭斯率队与土耳其成功地达成在叙利亚东北部停火五天的协议。尽管土方还有很多不确定因素，但这并不影响特朗普自我表扬，坚称他以撤军等"非常规方法"大获成功。事实上，他的撤军造成了土耳其军队对叙利亚库尔德人的入侵。

特朗普没有哀悼在这场入侵中丧失的生命，而是在周四谈话中花了大部分时间淡化屠杀，欢呼胜利。

特朗普宣称："这是人类文明中的美好的一天。" 他坚持认为，由于他的干预，"数以百万计的生命得以拯救。"

"现在土耳其人不必去屠杀百万生灵，百万生灵也不必杀死他们。"特朗普说。

在叙利亚超过八年的内战中，数十万人遭到屠戮。

中美贸易谈判："为爱国农民赢得了史上最大一笔交易"

中美贸易战导致数百亿美元的商品被加征关税。特朗普上周高调宣布狼烟正在消散。

"我刚刚与中国达成协议，为我们伟大的爱国农民赢得了美国有史以来最大、最了不起的一笔交易。"特朗普在推特上写道："事实上，我们面临的问题是，能否生产出这么多的农产品？我们的农民会搞弄清楚的。 谢谢你，中国！"

不过，无论他如何尽夸夸其谈，谈判尚未终了，诸多细节待定，无一文件签署。还有一些最棘手的问题，例如美国指控中国强迫外国公司移交商业秘密，有关中国电信巨头华为的争议等等，要么根本没有谈，要么还需要进一步讨论。

保守派智库-美国企业研究所(American Enterprise Institute)中国问题专家史剑道(Derek Scissors) 说："这位总统的表现让人觉得我们迫使中国做出了许多让步似的，事实上并没有。

批评民主党人："这场斗争关系到美国民主的生死存亡。"

很多政客都会批评竞争对手的想法不妙或者政策错误，但是特朗普却将民主党人描绘为对国家和民主的威胁。在整个2016年的选战、2018年中期选举以及最近的集会演说中，特朗普都将民主党人妖魔化为敌人，本周四更是宣称他们正在"摧毁我们熟知悉的美国"。

"这场斗争关系到美国民主的生死存亡，"他在达拉斯的竞选集会上说，"我不再相信他们还爱我们的国家。"

他警告说，如果他输了，股市将会崩溃。还说民主党人想要破坏医保体系，想要废除宪法第二修正案。

听众人数："外面还有3万人"？！

特朗普向来喜欢夸大他的听众人数。周四晚上，他又有了一次出色的表演。他对热情的观众说："在外面，还有将近30,000人。"然后他问当地官员能否让他们进来，填满这个地方，"这将是很好的事情。"

他说："你知道他们已经达到最大数值，今晚我们打破了纪录。"达拉斯警察局的新闻发言人达梅伦（Tamika Dameron）说，这个说法很不靠谱。

达拉斯消防局和演讲所在场地美航中心体育馆（American Airlines Center）计算出来的听众数为：里面18,500人，没有达到20,000人的总容量；外面呢，"大约有5,000人。"

在2011年达拉斯独行侠队（Dallas Mavericks）的决赛系列赛事中，该体育馆达到进场观众人数的最高值，为20,433人。

张平/ 任琛（美联社）