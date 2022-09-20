吹奏《榮光》悼女王 香港男子被以煽動罪逮捕

（德國之聲中文網）香港警方週二（9月20日）證實，英國女王國葬當日，一名香港本地男子在英國駐港總領事館前以口琴吹奏《願榮光歸香港》以及英國國歌，被警方以涉嫌「作出具煽動意圖的行為」為由逮捕，目前仍扣留調查中。

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）週一名（19日）舉行國葬，舉世矚目。綜合港媒及外媒報導，當晚約6時起，已有香港市民陸續到英國駐港總領事館外聚集，觀看女王國葬直播，亦有人獻花、點起蠟燭致哀，氣氛大致和平。

晚間8時左右以後，一名男子在領事館附近以口琴演奏《願榮光歸香港》以及英國國歌，現場哀悼者為之鼓掌，並亮起手機燈應和，許多人隨後高喊「天佑女王」以及「香港人加油」等口號。其後，該名口琴手遭到警員截查，帶上警車。另有警員以水淋熄領事館外的哀悼燭光。

《願榮光歸香港》是2019年香港反修例運動期間，示威者廣為傳唱的歌曲，歌詞包含「時代革命」等，被視為該場運動的象徵之一。與之相似的「光復香港 時代革命」抗爭口號，在2021年曾被香港法院裁定「帶有分裂國家的意思」。

香港警方表示，現年43歲的彭姓男子因違反《刑事罪行條例》第9條遭到逮捕。《刑事罪行條例》最早可追溯至香港殖民時期。其中下第9及第10條自審判1967年「六七暴動」的左派分子後便沒有再用過，本月稍早，因「羊村繪本案」遭判19月的5名香港言語治療師，即是被以《刑事罪行條例》 下的「串謀發佈煽動刊物罪」判處罪成。煽動罪也被部分專家指，未來恐會更常被運用作為針對異見人士的工具。

長期關注香港人權的日本明治大學比較法研究所訪問研究員潘嘉偉則表示，市民因吹奏樂曲遭到逮捕，證明了香港日益收緊表達自由，「更趨大陸化，與中國大陸言禁的做法完全壹樣」。

潘嘉偉在接受德國之聲採訪時表示，「更諷刺的是，只是演奏音樂都可以被說成是『煽動』，只要是當權者認為你會『煽動』，那就是『煽動』」，批評香港當局「充分表現出極權社會的做法」。

從「戀殖」到「去殖民化」？

作為英國逾150年的殖民地（1841年至1997年），香港是亞洲地區哀悼英國女王反應最顯著的地方之一，許多香港人更親切稱呼女王為「事頭婆」（老闆娘之意）。連日以來，大批香港市民前往英國總領事館排隊致哀。根據《明報》報導，弔唁冊在短短6天內累計逾1.3萬人簽署。這也是香港自新冠疫情爆發限制聚眾、2020年《國安法》實施後，少見的市民自主聚眾行為。

針對港人致哀女王，有意見解讀這是另類的政治表態，間接表達對於北京與現況的不滿。一名排隊哀悼女王的市民日前在接受香港《Now新聞臺》訪問時表示：「我的目的就是來紀念這偉大的領袖，妳看看有這麼多人就知道了，這個叫民心，這就是民心所向。」部分建制派人士批評，這些是所謂的「戀殖」行為。

香港人怀念英国女王 感伤今不如昔

隸屬香港中聯辦的《大公報》上週發布社論批評，「反中亂港分子以及反華媒體是在進行一場別有用心的政治宣傳，意圖通過一些『黃絲』的反應以及相關報道，去編造港人對『殖民統治時期的美好回憶』，並以此來攻擊國安法實施之後的香港特區新局面。」

《信報》專欄亦引述消息指，港府內部曾有「非正式討論」過「去殖」，提及要改名《伊利沙伯女皇弱智人士基金條例》，但尚未有結論。

香港親北京立場的《文匯報》報導，港區人大代表、香港立法會議員陳曼琪週二（9月20日表示，已於19日分別去有關官員，要求特區政府加快完成本地法律「去殖民化」。

據報，陳曼琪表示，希望港府能加快落實本地法律「去殖民化」，諸如「女皇陛下」及「國務大臣」等帶有殖民色彩的字眼應當盡快刪除，以正確反映香港特區的憲制秩序，落實本地法。她指，在「愛國者治港」大原則下，港府應提出「去殖民化」具體時間表、路線圖，並定期向立法會司法及法律事務委員會和社會大眾匯報，讓「一國兩制」行穩致遠。

香港於1997年回歸後，部份法律條文至今仍存有「女皇陛下」、「國務大臣」等字眼。「香港01」報導指，根據香港法例第1章《釋義及通則條例》附表8，在任何條文中對女皇陛下、皇室、官方、英國政府或國務大臣的提述，須被解釋成「香港特別行政區政府」；如果涉及特區土地的所有權、中央政府負責處理的事務或是中央與特區的關係，則須被解釋成中央人民政府或其他主管機關，「因此保留這些字眼在法律的執行上不構成問題，分別在於政治觀感。 」

對於「戀殖」一說，流亡英國的香港前議員羅冠聰上週在臉書發文表示，香港人對英女王逝世的感傷「是懷緬舊時代的壹種投射，對非中共政權的眷戀，也是對應著刻下『本土』逐漸消逝的香港。」他認為，談論香港本土必不能迴避英殖留下的痕跡，不論好壞。

他寫道：「在香港主體性的建立當中，過去經歷過的『善治』和過歷中的劣質管治，都會內化成為我們對美好願景的借鏡，從而更清楚『我們是誰』。這不就是「解殖」的過程嗎？」認為不應否定香港人的集體經歷，令「中國是香港唯一的根」的主旋律佔據公共討論對香港的想像。

對於「去殖民化」的聲音陸續傳出，學者潘嘉偉則告訴德國之聲，香港現時的法律和金融制度等，許多都是建基於過去港英時期的殖民政府，所謂「去殖化」的意見實際目的是「意圖清洗」、「故意抹去」香港歷史。

他表示，此舉實際是希望通過所謂「去殖化」破壞香港的文化歷史，換來中共語境的用語和表達，形同「令香港被『再殖民』」。

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