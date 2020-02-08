“吹哨人”的命运：李文亮已死！蒋彦永何在？

李文亮医生的死，让“吹哨人”一时成为中国网络上的热门词汇之一。在哀悼李医生的同时，不少人想起了另一个仍在世的“吹哨人”——蒋彦永。但这个名字却已经从中国媒体上消失了很久。
（德国之声中文网）"如果17年后的今天没人记得蒋彦永，谁能断言17年后还会有人记得李文亮？"有中国网民在微博上这样问到。
因为在微信群里讨论疫情而被警方训诫的医生李文亮，成为这次新冠病毒疫情的标志性人物之一。而他的去世，更是在中国社交媒体上掀起一股哀悼"吹哨人"，质疑政府信息政策的浪潮，有人称之"微信圈国葬"。
在这个时候，另一个名字也被不少人想起和提起--蒋彦永。
揭露"非典"一战成名
2003年4月，曾任中国解放军301医院外科主任的退休医生蒋彦永不满时任卫生部负责人张文康隐瞒"非典"（SARS）疫情，而向媒体投书揭露他所掌握的病例数量等信息，希望引起官方重视。
此后这一消息被国际媒体披露，引发强烈反响。最终，时任中共总书记胡锦涛要求不得瞒报疫情，张文康被免去卫生部党组书记职务。
直到此时，外界才得知非典疫情的严重性，中国政府也全面动员抗击疫情。尽管如此，非典依然在全球范围内造成800多人死亡，其中中国大陆300多人，在比邻疫情爆发地点广东的香港也有近300人丧生。
"抗疫斗士"失去人身自由
与李文亮命运不同的是，年近90的蒋彦永依然在世，但非典过去17年后，当年和他齐名的钟南山在"新冠疫情"爆发后再次成为万众瞩目的"抗疫斗士"，蒋彦永的名字却不再出现在官方媒体上，甚至人身自由也遭到了剥夺。
英国《卫报》最近一篇报道引述蒋彦永的一位密友称，中国官方去年4月开始切断了蒋彦永与外界的联系，并限制他出行。因为此前蒋彦永写信给中共最高领导人要求平反六四。
蒋彦永的妻子华仲尉确认了丈夫遭到软禁的消息。她对《卫报》记者表示："他（蒋彦永）不可以联络外人。他在家。他没有（与外界）联络方式。"蒋彦永身体和心理状况都不好，去年曾因为肺炎住院治疗。除此之外，她表示不方便透露更多情况。
蒋彦永的好友对《卫报》表示，蒋彦永去年4月在自己曾供职60余年的301医院住院，期间遭到严密看管，不准家人探视。蒋彦永出现焦躁情绪，在经过药物治疗后导致记忆严重受损。此后官方还严格限制他的行动。
这并不是蒋彦永第一次触怒官方。2004年，也就是因为揭露"非典"疫情而名声大噪之后的第二年，蒋彦永就上书官方，要求平反六四民主运动，被当局拘禁7周，名义是"参加学习班"。后来获准回家，但实际遭到软禁，直到2005年3月。期间要求前往美国探望女儿的申请也遭到拒绝。
其实，在非典疫情期间以及之后的一段不长的时间里，蒋彦永并不是中国媒体上的禁忌人物。2003年非典疫情结束后不久，商业媒体《三联生活周刊》曾对他有长篇人物报道，标题是"蒋彦永:人民利益高于一切"，其中详细记述了他揭露非典疫情的前前后后。
蒋彦永究竟为何要甘冒风险，揭露疫情？报道引述蒋彦永接受他人采访时说过的一段话给出解答："我是为了国家的利益，为了老百姓的利益。SARS也绝不是中国一个国家的事情。如果不能迅速控制，受害的不只是北京、中国，也是全世界，所以我一定要说这个问题。"报道引述当时采访记者称，蒋彦永说这句话时"禁不住流下眼泪"。
中共党报《人民日报》的网站上也转发了《中国经营报》在2003年5月刊登的评论文章，标题是"低调处理蒋彦永？"作者质问舆论为何迥避谈论蒋彦永，或是在有意无意地低调处理蒋彦永。"是因为蒋彦永'不守纪律'吗? 是因为蒋彦永揭了我们的疮疤吗? 是因为蒋彦永揭露了我们的丑闻吗?我们试想一下，如果蒋彦永按照纪律向卫生部揭露部长张文康的造假行为，那将是一个什么结果?"
这些报道至今仍在中国互联网上流传，而在社交媒体平台微博上搜索"蒋彦永"也可以找到许多关于他的消息和评述。
"在2003年中国抗'非典'历史中，会有越来越多的人记住这个名字。" 《三联生活周刊》当时的文章中写道。
随着这些文章在微博上流传的还有一张照片，是蒋彦永和以揭发艾滋疫情而知名的高耀洁在交谈。这张照片被网管大量删除。中国社会活动人士胡佳在推特上表示，这张照片是他在2004年2月拍摄。当时是蒋彦永和高耀洁第一次也是唯一一次会面，两人"一见如故相谈甚欢"。
胡佳在推特最后写道"现在高耀洁教授流亡美国多年，蒋彦永教授被管控在京。这代表了中国共产党对真相的态度。"
世界报也回顾了蒋彦永医生关键时刻挺身而出揭露真相的大无畏行为。世界报指出，不寻常的是，中国的报纸、包括党的机关报－人民日报都撰文称赞了这位医生。 (27.05.2003)
新冠病毒“吹哨人”李文亮医生病逝，不仅仅引爆了中国的舆论，也在全世界掀起了巨大反响。德国、英国、美国的主流大报都普遍认为，这揭露了中国体制的天然缺陷，同时也担心，这场起源于中国的疫情会殃及全世界。 (08.02.2020)
法兰克福评论报就中国新闻自由的发展趋势发表了一篇文章。文章回顾了北京301医院退休医生蒋彦永向中外媒体揭露“非典”实情的经过，他的直言在政治上并没有给他带来麻烦，相反却引发了中国要求新闻自由的呼声，文章接着写道： (27.05.2003)
“为众人抱薪者，已冻毙于风雪”——当地时间2月6日晚，李文亮医生去世的消息引发新冠疫情来中国网络最大的舆论海啸。人们万分悲痛，怒火直指官僚和体制。 (08.02.2020)
北京退休军医蒋彦永曾经因披露萨斯疫情而赢得国际声誉，但也就此成为受到当局关注的特殊人物，尤其是在他致信中央领导人呼吁为六四平反之后。作为一名拥有高级军衔的军官，蒋彦永的私人活动空间也受到限制。例如他无法获准出国探亲。 (28.12.2005)