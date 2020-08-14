吸电子烟大幅增加患新冠风险

（德国之声中文网）经常吸电子烟的青少年和年轻人，感染新冠病毒的可能性远远大于不吸烟的同龄人，而且感染后的病情也比他们更严重。斯坦福大学医学院的儿科学教授费尔舍（Bonnie Halpern-Felsher）领导的一个医学小组通过数据对比首次证明了这一点。该研究结果于8月11日发表在《青少年健康杂志》上。

五倍的感染风险

研究结果表明，在新冠病毒检测呈阳性的人群中，抽电子烟者的感染率是其他人平均感染率的五倍。这不一定意味着抽电子烟者感染的风险高于其他人。但是，感染了病毒同时又抽电子烟的人，出现咳嗽、发烧、疲倦或呼吸困难等症状的可能性要比其他人高五倍。因为那些没有症状的人通常不会去看医生并进行病毒测试。

损伤肺部

对于那些在进行病毒检测之前的30天里吸过传统的香烟也吸过电子烟的人，患病的风险比其他人高6.8％。该项研究无法为仅吸传统香烟的人提供风险数据，因为几乎所有吸烟者都喷吐烟雾。因此，这些数据也驳斥了吸烟可以降低冠状病毒感染风险的论点。

该研究报告的主要作者盖哈（Shivani Mathur Gaiha）说："青少年和年轻人需要知道的是，抽电子烟会直接增加感染新冠病毒的风险，因为它会损害人的肺部。"

盖哈警告年轻人不要疏忽大意。她说："许多人认为他们的年龄就可以保护他们免受病毒的侵袭。但是数据表明，这并不适用于抽烟的年轻人。抽烟者的感染风险不是略有增加，而是真正大幅度增加！"

来自全美的4000多名受访者

研究人员对来自美国各地4351位13岁至24岁之间的受访者数据进行了分析研究。参加调查的电子烟吸烟者和不吸烟者数量相等，同时在性别和族裔方面也进行了具有代表性的挑选。

参与调查者被询问是否出现感染新冠病毒的症状，是否接受过检测或测试结果呈阳性。

儿科学医务工作者费尔舍希望通过调查不仅能够警告相关的青少年和年轻人，同时也呼吁卫生当局采取行动。她说："现在是时候了。" "美国食品药品管理局（ FDA）必须尽快规范这些产品。"

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