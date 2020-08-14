吸电子烟大幅增加患新冠风险

（德国之声中文网）经常吸电子烟的青少年和年轻人，感染新冠病毒的可能性远远大于不吸烟的同龄人，而且感染后的病情也比他们更严重。斯坦福大学医学院的儿科学教授费尔舍（Bonnie Halpern-Felsher）领导的一个医学小组通过数据对比首次证明了这一点。该研究结果于8月11日发表在《青少年健康杂志》上。
五倍的感染风险
研究结果表明，在新冠病毒检测呈阳性的人群中，抽电子烟者的感染率是其他人平均感染率的五倍。这不一定意味着抽电子烟者感染的风险高于其他人。但是，感染了病毒同时又抽电子烟的人，出现咳嗽、发烧、疲倦或呼吸困难等症状的可能性要比其他人高五倍。因为那些没有症状的人通常不会去看医生并进行病毒测试。
损伤肺部
对于那些在进行病毒检测之前的30天里吸过传统的香烟也吸过电子烟的人，患病的风险比其他人高6.8％。该项研究无法为仅吸传统香烟的人提供风险数据，因为几乎所有吸烟者都喷吐烟雾。因此，这些数据也驳斥了吸烟可以降低冠状病毒感染风险的论点。
该研究报告的主要作者盖哈（Shivani Mathur Gaiha）说："青少年和年轻人需要知道的是，抽电子烟会直接增加感染新冠病毒的风险，因为它会损害人的肺部。"
盖哈警告年轻人不要疏忽大意。她说："许多人认为他们的年龄就可以保护他们免受病毒的侵袭。但是数据表明，这并不适用于抽烟的年轻人。抽烟者的感染风险不是略有增加，而是真正大幅度增加！"
来自全美的4000多名受访者
研究人员对来自美国各地4351位13岁至24岁之间的受访者数据进行了分析研究。参加调查的电子烟吸烟者和不吸烟者数量相等，同时在性别和族裔方面也进行了具有代表性的挑选。
参与调查者被询问是否出现感染新冠病毒的症状，是否接受过检测或测试结果呈阳性。
儿科学医务工作者费尔舍希望通过调查不仅能够警告相关的青少年和年轻人，同时也呼吁卫生当局采取行动。她说："现在是时候了。" "美国食品药品管理局（ FDA）必须尽快规范这些产品。"
© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
-
癌症：防患于未然
把握自己的命运
诊断出癌症总是那么的意外和沉重。事实上，近一半的癌症都可以避免，单单吸烟一项就是大约五分之一肿瘤的诱因。不仅是肺癌，吸烟也会导致许多其它类型的肿瘤。不过，吸烟虽然是患癌最常见的“自作自受”原因，却绝不是唯一的一个。
-
癌症：防患于未然
肥胖可能是致命的
排在第二位的癌症诱因：肥胖。它会导致释放的胰岛素过高，从而增加罹患癌症的风险，特别是针对肾脏癌、胆囊癌和食道癌。肥胖的妇女因为脂肪组织生成的雌激素水平高，也更容易罹患子宫癌和乳腺癌。
-
癌症：防患于未然
别做沙发土豆！
活动少的人更容易患癌。长期研究表明，运动预防肿瘤。身体活动可以降低胰岛素水平，避免发胖。这并不需要高强度的运动，散步或者骑自行车就能起作用。
-
癌症：防患于未然
莫要贪杯
酒精可以致癌。它会诱发口腔、咽喉系统和食道系统的肿瘤。香烟和酒精的组合尤其危险，会使患癌的风险增加百倍。每天一杯葡萄酒是健康的，它有利于心血管系统。不过不要超过一杯。
-
癌症：防患于未然
危险的红肉
红肉可能诱发肠癌。尽管具体原因尚且不详，但长期研究表明两者确有联系。其中牛肉尤其危险，猪肉好过牛肉，但也有其风险。这些肉让患癌的几率增加1.5倍。与此相反，吃鱼可以预防癌症。
-
癌症：防患于未然
木炭烧烤中的风险
明火烤肉会产生多环芳烃等致癌物质。在动物体内，这些化学物质会诱发肿瘤，对人体的影响目前尚无定论。或许不是烧烤这种方式，而是吃肉本身就具有致癌性。
-
癌症：防患于未然
避免垃圾食品
富含蔬菜、水果和纤维的饮食有助于预防癌症。不过长期研究发现，健康的饮食习惯对于患癌几率的影响与原先预想的要小：它只降低了百分之十的风险。
-
癌症：防患于未然
太多阳光也不好
太阳光中的紫外线辐射可以影响并改变DNA。其结果是：皮肤癌。虽然防晒霜防止晒伤，但只要皮肤被晒黑，它就已经受到了太多的辐射。
-
癌症：防患于未然
现代医学中的致癌因素
X射线损害基因组成。不过普通的X射线的辐射相对较低，而用计算机断层扫描（CT）就不同，因此CT应只在特别需要的时候做。不过核磁共振是无害的。另外，人们在坐飞机时受到的辐射同样致癌。
-
癌症：防患于未然
感染导致癌症
人乳头瘤病毒可能导致宫颈癌；乙型和丙型肝炎病毒也可能引起细胞变种；幽门螺杆菌（如图）寄宿在胃里，可能诱发胃癌。针对很多病原体，人们都可以接种疫苗。
-
癌症：防患于未然
利大于弊
避孕药虽然会轻微增加患乳腺癌的风险，但它同时降低了患卵巢癌的风险。总的来说，从预防癌症角度出发它们是利大于弊。
-
癌症：防患于未然
最致命的诱因
尽管我们可以做很多，但仍然无法对癌症免疫，一半的癌症病因都是基因或者年老引起的。特别是头部肿瘤的形成往往不受外界影响。
作者: Brigitte Osterath/万方