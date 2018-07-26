吸引台湾工程师 中国芯片业不惜“烧钱”？

（德国之声中文网）从2014年起，中国就开始引进半导体人才，而今年美中贸易战加剧，更加快了这一进程。

2017年，中国进口半导体价值2600亿美元。本土生产的芯片仅满足不到二成的国内需求。

台北一家招聘公司H&L智理管理估计，今年以来，300余名台湾高级工程师转投中国大陆芯片制造商。在此之前，自2014年北京设立220亿美元基金发展芯片工业以来，已有近千人才投奔陆企麾下。

分析人士称，尽管在低端芯片生产方面，大陆向前迈进，但在芯片设计与生产方面，大陆仍落后台湾多年。

大陆人才有缺口

今年美中贸易战的中兴事件加速了人才转移的进程。

华盛顿对160亿美元中国产品的25%关税，对中国半导体业造成打击。路透社分析，与台湾和韩国产品相比，这将削弱中国芯片的竞争力。北京原本的目标是在2025年以前实现至少四成半导体本土生产。

中国有研究机构估计，截至2017年底，集成电路产业专业人才约40万人，而到2020年，所需要的人才是72万人，存在巨大缺口。

招聘人士称，与韩国、日本人才相比，中国大陆更青睐台湾人才，因语言文化相通。

“三年赚十年的钱”

H&L智理管理顾问公司的林语宣（音）向路透社表示，台湾工程师被吸引到如中芯国际这样的大陆制造商那里。"他们中很多人说，我在中国三年赚的钱等于我在台湾十年赚的。我可以提前退休。"

台湾联咏科技总经理王守仁表示，有很小比例的员工在过去两年前往中国。他同时承认，难以与中国竞争对手开出的待遇匹敌。

一位前往大陆的台湾晶片代工工程师透露，中国雇主为他提供了三卧公寓的四成价格补贴，条件是他为其工作至少五年。此外，他的薪酬上涨一半。他说："中国敢烧钱，台湾公司资源有限。"

中国青岛新成立的芯片制造商芯恩集成公司一名高管表示，新近招聘的120名工程师三分之一来自台湾。他匿名表示："不缺钱，我们缺的是人才。"

他说，该企业为新员工提供打折的房产、青岛双语学校的丰厚补贴。"台湾工程师最有经验，可以帮助我们培养本地人才。"

台湾留住人才措施力度够不够？

而在台湾，据路透社计算，集成电路设计和芯片制造的领先企业在人工成本上两年增加35%，这包括工资及福利待遇。相形之下，营收增加21%。

台湾对于大陆的吸引人才日益担忧，早已禁止台机电等芯片制造商将最先进技术带到中国。为留住人才，台湾行政院7月承诺降低员工奖酬股票课税。台湾政界人士也纷纷发声。尽管如此，一些台湾工程师仍很难拒绝中国公司的条件。

37岁的台湾芯片工程师Tommy Huang于2016年加入了位于中国南方的联芯集成公司。这是一家台湾联华电子与中国合作伙伴的合资公司。他说："留在台湾没有任何机会。"中国雇主为他提供了５岁的儿子上学每年６万元的补贴，以及超过台湾两倍以上的薪水。

苗子/凝炼（路透社）