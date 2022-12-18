吸大麻、阿富汗杀戮：哈里王子回忆录提前曝光

（德国之声中文网）英国哈里王子即将出版的个人回忆录《Spare》（暂译：备胎）周四（1月5日）在西班牙书店被错误提前上架，虽然很快便被移除，但书中的部分内容已提前流出。

天空新闻台在取得一本实体书后，周四发布了几个书中的重要内容，包括哈里年轻时的经历，例如他将初夜献给"比他年长的女性"以及吸食大麻。

不久前，英国《卫报》独家披露哈里曾与威廉王子发生激烈争执。这段往事也被收录在即将发行的回忆录中。

英国媒体爆料以及哈里出书的时机，正值英国王室面临转型之际。数月前英国伊丽莎白女王辞世，继任的查尔斯国王的加冕仪式定于5月6日举行。

2022年12月，Netflix推出了纪录片《哈里和梅根》，讲述了哈里王子及妻子梅根的相遇过程，内容也涉及对媒体和王室的批评。这部纪录片自推出后话题不断，同时也在英国引起争议。

哈里王子与威廉王子

吸大麻"不好玩"

根据天空新闻的报道，哈里在书中承认，在年少轻狂时"理所当然"也吸食过大麻。"一个周末参加狩猎活动时，在某个人的家中，有人让我尝尝看，之后又吸了几次。"

他补充说："吸大麻并不好玩，并没有让我特别快乐。但它让我感觉与众不同。"

这名据称是英国女王最宠爱的孙子表示："我当时17岁，想要尝试能任何能扰乱既定秩序的事物。"

哈里王子还叙述了在伊顿公学读书时，在温莎城堡抽大麻和喝酒的经历。

哈里王子曾在军中服役10年

在阿富汗击杀25人

据报道，曾从军十年的哈里王子还在书中披露他在阿富汗服役期间击杀25名"敌方战斗人员"。他形容这些人是"棋盘中的棋子"。

哈里还写道，他为自己订下目标，"从第一天开始，我就不会带着任何怀疑入睡，坚信自己做了对的事情，我射杀的是塔利班，只有塔利班，附近没有平民"。

他还表示，在阿帕奇直升机和计算机时代，他确切知道自己杀了多少敌方战士。"对我来说，不要害怕25这个数字似乎很重要"，这既不让他感到"满足"也不感到"难堪"。

"公开的现场肥皂剧"

《卫报》周四上午率先报道，哈里王子在回忆录中详细描述他与胞兄威廉因梅根发生的肢体冲突。哈里称威廉王子是"挚爱的兄弟和宿敌"，并声称他被威廉打倒在地后留下"擦伤和瘀伤"。

危机公关专家博尔科夫斯基（Mark Borkowski）对天空新闻表示，全球多家媒体报道了此事，将它视为"一场公开的现场肥皂剧，里头有一些全球知名人物"，人们"对名人的生活很着迷"。

被劝阻调查戴妃之死

天空新闻透露的另一个章节是关于在1997年去世的戴妃。哈里王子在书中回忆父亲告诉他母亲在车祸中过世的那一刻。据报道，哈里称他与威廉王子被劝阻，无法对戴妃的死因共同要求进行调查。

哈里王子还回忆道，在他出生后，父亲查尔斯据说告诉母亲戴安娜王妃他对二儿子的到来感到高兴，因为他有了王室继承人和一个备用继承人，完成了自己的使命。

英国国王查尔斯与王后卡米拉

据报道，书中还详细描述哈里和威廉曾要求父亲不要迎娶卡米拉。2005年，时任王储查尔斯与卡米拉结婚。英国女王离世后，卡米拉登上后位，得到"王后"（Queen Consort）的头衔。

分别代表王储威廉以及国王查尔斯的肯辛顿宫和白金汉宫皆未对哈里王子新书中的内容置评。哈里的回忆录《备胎》将于下周二（1月10日）正式上市，以英语和15种语言发行。根据新书网站princeharrymemoir.com上的宣传标语，届时人们将能一窥"他的说法，他的故事"。

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