 吴钊燮: 中国对此次台湾地方选举干预减少 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.11.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

吴钊燮: 中国对此次台湾地方选举干预减少

台湾外长吴钊燮在周六的九合一选举登场前表示，中国对在此次台湾地方选举的干预有所减少。他说，原因可能是中国忙于国内问题以及正致力改善国际形象。

台湾外交部长吴钊燮周三（11月23日）在记者会上

台湾外交部长吴钊燮周三（11月23日）在记者会上

（德国之声中文网）台湾周六（11月26日）将举行2022年县市长九合一选举。台湾外交部长吴钊燮周三在记者会上对媒体表示，中国一直是台湾选举时的一个影响因素，但北京在此次的九合一选举期间干预较少。

吴钊燮认为，中国对今年台湾县市长选举的干预「不像以前的选举那样普遍」，例如没有用廉价机票鼓励居住在中国的台湾人返乡投票给亲中候选人或恐吓台湾人民。

国台办没有回应路透社的相关置评请求。过去国台办多次指责台湾执政党民进党，为了政治利益炒作大陆对台的军事威胁。

吴钊燮表示，他并不清楚为何中国没有插手本次选举，推测可能是因为北京因对台威胁受到国际批评，正试图将与其他国家的关系导回正轨。

今年八月，在美国众议院议长佩洛西访问台北后，中国在台湾周边举行军事演习。路透社指出，虽然中国的军事活动仍持续，但规模如今已大幅缩小。

專訪台灣外長吳釗燮：相信民主國家都反對北京挑釁

吴钊燮还补充说，「中国也有可能是非常忙于处理自己的国内问题」。他所指的问题包括新冠疫情以及房地产市场持续低迷。

台湾民进党希望通过九合一选举表明，不会被中国的武统威胁吓到，而全世界也正关注台湾如何捍卫其民主。

吴钊燮表示，选举对中国也很重要，因为台湾是华语世界中的民主典范。「我们为此感到非常自豪，将会继续为中国未来的发展树立榜样。」

更多阅读：台灣「九合一選舉」備戰 首都之役情勢未明

（路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究

台商對中國市場憂心忡忡

 

DW.COM

台灣修憲公投：兩岸如何看「18歲公民權」？

18歲投票不好嗎？台灣即將舉行史上首次的修憲公民複決，票決是否將投票年齡降至18歲。此案獲台灣朝野支持，中國則批評這是為「修憲謀獨」鋪路。兩岸理解差異從何而來？台灣各界——尤其年輕世代——如何看待？  

台灣「九合一選舉」：女性參政創新高的背後

台灣2022年地方大選將於11月26日登場，縣市長、議員女性候選人數創紀錄，成為選前一大亮點。但性別比獲得改善之後，台灣政壇即已達到「性別友善」了嗎？本屆參選的女選將接受德國之聲專訪，談談她們面對哪些挑戰。  

相关内容

10.10.2022****Taiwan's President Tsai Ing-wen speaks at a ceremony to mark the island's National Day in front of the Presidential Office in Taipei on October 10, 2022. (Photo by Sam Yeh / AFP) (Photo by SAM YEH/AFP via Getty Images)

九合一选举：蔡英文的期中考 24.11.2022

台湾总统蔡英文将周末的选举作为对其领导能力的一次评量。她表示，投给她所推荐的候选人就是投给蔡英文。蔡英文也强调，这不仅是地方选举，也会决定台湾要向世界传递什么样的讯息。

26.11.22 *** Taiwanese President Tsai Ing-wen enter a news confrence on the day of local elections in Taipei, Taiwan, November 26, 2022. REUTERS/Ann Wang

民进党九合一选战受挫 蔡英文辞党主席 26.11.2022

台湾周六举行九合一选举，执政党民进党遭遇重挫，蔡英文表示承担所有责任，宣布辞去党主席。美联社指出，在这场备受关注的选举中，对台海和平的担忧退居第二线，选民更关注的是空气污染、交通状况等更紧迫的国内问题。

October 10, 2022, Taipei, Taipei, Taiwan: Taiwan President Tsai Ing-wen delivers a speech during the National Day Celebrations. Self-governing Taiwan has been facing military pressure from Mainland China, as Beijing refuses to rule out the use of force to unify the Asian island of semiconductors, where its ties with European nations including France and Germany, as well as democracies such as the US, Japan, Canada and UK have been increased, following growing concerns over a possible war in the Taiwan Strait. (Credit Image: Â© Daniel Ceng Shou-Yi/ZUMA Press Wire

台產品又遭禁 標示「中國台灣」仍闖關失敗 12.12.2022

中國近日再禁台灣多項產品進口，遭外界解讀為「政治打壓」，台灣行政部門也出聲譴責中方違反貿易原則，「對台灣特別歧視」。台灣衛服部指出，產地標示「中國台灣」的產品也未通過審核。

广告

媒体看中国

Vor dem Kongress der Kommunistischen Partei Chinas - Xi Jinping

德语媒体：失控的病毒

上周，中国政府终于为其极其严苛的防疫措施大幅松绑，此后被严防死守了近三年之久的“新冠病毒”开始大行其道，各地医院诊所人满为患，药店里的感冒药物被抢购一空。  