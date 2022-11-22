 吴钊燮: 中国对此次台湾地方选举干预减少 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.11.2022

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吴钊燮: 中国对此次台湾地方选举干预减少

台湾外长吴钊燮在周六的九合一选举登场前表示，中国对在此次台湾地方选举的干预有所减少。他说，原因可能是中国忙于国内问题以及正致力改善国际形象。

台湾外交部长吴钊燮周三（11月23日）在记者会上

台湾外交部长吴钊燮周三（11月23日）在记者会上

（德国之声中文网）台湾周六（11月26日）将举行2022年县市长九合一选举。台湾外交部长吴钊燮周三在记者会上对媒体表示，中国一直是台湾选举时的一个影响因素，但北京在此次的九合一选举期间干预较少。

吴钊燮认为，中国对今年台湾县市长选举的干预「不像以前的选举那样普遍」，例如没有用廉价机票鼓励居住在中国的台湾人返乡投票给亲中候选人或恐吓台湾人民。

国台办没有回应路透社的相关置评请求。过去国台办多次指责台湾执政党民进党，为了政治利益炒作大陆对台的军事威胁。

吴钊燮表示，他并不清楚为何中国没有插手本次选举，推测可能是因为北京因对台威胁受到国际批评，正试图将与其他国家的关系导回正轨。

今年八月，在美国众议院议长佩洛西访问台北后，中国在台湾周边举行军事演习。路透社指出，虽然中国的军事活动仍持续，但规模如今已大幅缩小。

專訪台灣外長吳釗燮：相信民主國家都反對北京挑釁

吴钊燮还补充说，「中国也有可能是非常忙于处理自己的国内问题」。他所指的问题包括新冠疫情以及房地产市场持续低迷。

台湾民进党希望通过九合一选举表明，不会被中国的武统威胁吓到，而全世界也正关注台湾如何捍卫其民主。

吴钊燮表示，选举对中国也很重要，因为台湾是华语世界中的民主典范。「我们为此感到非常自豪，将会继续为中国未来的发展树立榜样。」

更多阅读：台灣「九合一選舉」備戰 首都之役情勢未明

（路透社）

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