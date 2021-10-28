吴钊燮访问布鲁塞尔 会晤友台欧洲议员

(德国之声中文网)正在欧洲进行访问的台湾外交部长吴钊燮周五在比利时首都布鲁塞尔与欧洲议会以及比利时国会的友台议员会面。据台湾外交部发布的新闻稿，吴钊燮当面感谢欧洲议会及比利时国会对台湾的高度支持，包括欧洲议会在10月20日通过的"台欧盟政治关系暨合作"报告案，呼吁全mian提升台欧双边政治关系与各项合作。

吴钊燮在致辞时表示，这不仅是历来第一份关注台湾与欧盟全方位关系的欧洲议会报告案，更是欧洲议会本会期第二高票通过的决议案，对双边关系未来发展深具指标性意义。而比利时联邦参议院也在今年3月通过"加强台湾国际社会地位"决议案，并以压倒性票数通过友台决议。

台湾外交部指出，吴钊燮在餐会上与出席议员热烈互动，并就中国复合式威胁、台海安全现况、台湾参与联合国、香港情势、台欧青年交流，以及呼吁台湾欧盟尽速启谈双边投资协议（BIA）等议题广泛交换意见。比利时国会友台小组两名共同主席以及负责协调"台欧盟政治关系暨合作报告的"瑞典籍欧洲议员魏莫斯（Charlie Weimers）等9国欧洲议员出席了这场餐会。

魏莫斯在推特上表示，吴钊燮的欧洲访问之旅"象征了欧盟与台湾关系的深化和扩大，下周欧洲议会代表团的台北之行也将如此"。

除了与欧洲议员会晤外，吴钊燮周五也应"对华政策跨国议会联盟"邀请，以视频方式参加该联盟首次实体年会。他在致辞时表示，国际社会对独裁政体所带来的挑战日益警觉，而台湾位于此一挑战的最前线，对此感受良深。

吴钊燮也提到，立陶宛、捷克也受到中国霸凌，在新冠肺炎持续蔓延之际，"中国一再挑起与民主国家的冲突，转移国际对疫情起源等议题的关注，甚至一再宣传独裁体制优于民主的谬论，透过疫苗、虚假讯息及大外宣等手段，在全球各地扩张令人忧心的影响力，香港的例子更提醒我们不可将民主视为理所当然"。他强调，面对此一挑战，全球民主阵营必须团结一致。

台湾欧盟关系日益升温

台湾中央社评论称，欧洲近年与台湾关系出现快速进展，与欧中关系降温有关。除了中国在欧洲日益壮大的商业利益以及积极收购欧洲企业和基础建设外，中国抗衡民主制度及侵害人权的行为也令许多欧洲国家反感。

顶着来自中国的压力，欧洲议会上周四通过了欧盟台湾政治关系与合作决议。欧盟在今年九月发布的印太战略中也明确提及台湾，表明将寻求与台湾发展更紧密的投资贸易关系。

本周四，欧盟理事会主席米歇尔及欧委会主席冯德莱恩在给由欧洲议会及欧洲多国国会友台小组成立的"福尔摩沙俱乐部"（Formosa Club）的署名回函中，对立陶宛与台湾互设代表处表示支持。信中写道，欧盟维持"一个中国"政策不变，承认中华人民共和国政府是代表中国的合法政府，与此同时，欧盟及其成员国有意及有权继续发展对台关系及合作。"我们是志同道合的伙伴，拥有共同价值和理念，特别是在民主、法治和人权方面。台湾是（亚洲）地区重要的经济和高科技合作伙伴。"

文末强调，针对欧盟成员国的威胁、政治压力和胁迫性措施是不可接受的，欧盟将反制此类行为。"欧盟内部的统一和团结仍是维护与所有国家利益和价值观的关键，特别是面对中国。"

吴钊燮访欧激怒北京

吴钊燮10月24日展开欧洲访问行程，26日应斯洛伐克智库"全球安全论坛"（GLOBSEC）邀请发表演说，呼吁全球合作对抗威权及加强疫后供应链韧性；27日访问捷克参议院并获颁国际贵宾银质奖章，会晤布拉格市长并参与捷克国家科学院与解析中国智库（Sinopsis）合办的研讨会；29日参加"对华政策跨国议会联盟"，同日拜会多名欧洲议会议员。

吴钊燮访欧的时间与一支台湾贸易代表团访问斯洛伐克、捷克及立陶宛的时间重叠。上述三国都曾经向台湾捐赠新冠疫苗。

立陶宛和台湾今年初宣布将互设代表处，引起中国强烈不满。吴钊燮此行更激怒北京。针对吴钊燮访问捷克与斯洛伐克，中国外交部发言人汪文斌上周回应称："我们对有关国家允许窜访表示强烈不满和坚决反对，敦促有关国家不要冒天下之大不韪，恶意挑衅一个中国原则，破坏双边关系政治基础和合作氛围。我们也正告台湾当局，企图挟洋自重，搞政治操弄，最终必将是死路一条。"

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