吴钊燮：若被攻击，台湾不指望他国参战

（德国之声中文网）吴钊燮上周五（4月29日）接受澳大利亚天空新闻台（Sky News Australia）专访时表示，“保卫台湾是台湾自己的责任，台湾人民也有坚定的自我防卫决心。台湾不会要求澳大利亚为台湾而战。”

被问到一旦发生战事，谁将与台湾并肩作战时，吴钊燮说，目前并不清楚一旦开战谁会帮助台湾，而台湾也不会要求别国为台湾而战。

被问及台海之战是否难以避免时，吴钊燮回答说，“我当然希望不是这样。理由很简单，战争意味着毁灭，不仅对被攻击者而言，而且对其他国家也是如此。”他补充说：“因此，目前尽管我们看到紧张情势在升高，冲突的可能性越来越大，维护和平越来越难，我们还是需要竭尽所能防止战争爆发。”

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汉翔呼吁美国助台自主研发战机

台湾国防承包商汉翔航空（AIDC）的董事长胡开宏周三表示，台湾正在寻求与美国合作，以制造新一代自主研发的战斗机。

台湾空军的主力是洛克希德-马丁公司的F-16战斗机和法国制造的 “幻影”战斗机，但也使用汉翔的F-CK-1 “经国号”本土防御战斗机（IDF）。台湾的本土防御战斗机队是在三十多年前推出的，但已经过升级改造。

胡开宏在台北举行的台美国防产业合作论坛上表示，汉翔公司希望提高技术能力，以帮助开发台湾的下一代战斗机，并希望美国协助台湾自主研发，包括引擎、电子设备、控制系统、环境控制等方面。

2017年，台湾宣布“国机国造”计划，其中也包括具备隐形技术的战机，但此后台湾官方没有给出计划实施的细节。

台湾的美式F16战斗机

美防务产业代表团访台

参加论坛的美国太平洋海军陆战队前司令鲁德（Steven Rudder）中将则呼吁美国深化同台湾的防务合作。他说，美国希望“成为台湾自主防御能力的一部分”，并提高台湾供应链的韧性。他还强调了台湾对于地区安全的重要意义。“对于亚太地区而言，我认为世界上没有一个地区比它（台湾）对维护和平更重要。因此自由和开放的印太是确保这一共同愿景的一个组成部分。”

鲁德退役前曾是海军陆战队主管航空的副司令。他率领的一个由25家美国国防承包商组成的代表团正在台湾访问。美台商会（US-Taiwan Business Council）每年五月初在美国或台湾主办美台国防工业会议，此次论坛则是自2019年以来的第一次。台湾《自由时报》报道援引台军方人士称，代表团赴台主要参访中科院，寻求与台湾业者共同研制无人机的契机。

美联社报道称，目前不清楚代表团此行是否会签署具体协议。但台湾媒体报道说，美国正在考虑在某些产品的生产方面与台湾进行合作，其中包括将确保双方能够合作使用台湾在自产防御装备之外购买的武器系统。

（美联社、路透社）

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