吴钊燮：中国的野心绝不会止于台湾

（德国之声中文网）台湾外交部部长吴钊燮周二（8月9日）召开国际记者会谴责中国大陆举行围台军演。他说，中国这一次进行针对性的大规模军演，是毫无道理也借机挑衅，裴洛西的访台，只是中国的借口，中国真正的意图是多重的，包括中国企图将台湾海峡内海化，否定台海是国际水道的现状等，这次更以具体行动，破坏长久以来台海中线的默契，破坏台海现状。

吴钊燮在记者会上没有公布中国有可能对台湾采取武力袭击的时间表。

他说，即便中国的军演持续进行，台湾人也不会被吓倒。他说：“中国试图让台湾人担心害怕，但我们没有被吓倒，更不会被击倒。”

他说：“中国企图将台湾海峡内海化，否定台海是国际水道的现状，以影响国际社会在台海的海、空自由航行的权利。这次更以具体行动破坏长久以来台海中线的默契，并企图在演习后将之常态化，以破坏台海两岸长久的现状。”

他说：“中国也借机操演其长期以来所准备的侵台行动剧本，除了动员大批机舰、飞弹射击，还搭配网路攻击、假讯息攻击、经济胁迫等，企图威吓扰乱台湾的民心士气。”

他说：“目前中国对台之作为与手段，只是找到借口，但其野心绝不会止于台湾，所造成之损害也不会仅止于台湾，我们呼吁所有爱好自由民主的国家必须一起合作，研议共同因应之道。”

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 佩洛西离台后解放军开展大规模实战化军事演训 美国众议院议长佩洛西上周二（2日）在北京严厉警告声中访台，大陆解放军当晚宣布，从上周四（4日）12时至7日12时在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，并组织实弹射击。8日，解放军东部战区在微博上宣布，继续位台岛周边海空域进行实战化联合演训，重点组织联合反潜和对海突击行动。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 东部战区实施远程火力实弹射击 8月4日解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校对外表示，4日下午，“解放军东部战区火箭军部队，对台岛东部外海预定海域，实施多区域、多型号常导火力突击，导弹全部精准命中目标，检验了精确打击和区域拒止能力”。七国集团当日发表外长联合声明，呼吁中国“不要单方面用武力改变该地区的现状，以和平方式解决两岸分歧”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 日本防卫省：解放军发射的导弹飞越台湾本岛上空 日本防卫省的报告指出，日方推定中国在4日下午陆续从内陆朝台湾方向发射9枚导弹，其中5枚落入日本专属经济区（EEZ），4枚飞越台湾本岛上空。防卫省表示，日方将持续搜集情报，分析并警戒监视。日本媒体称这是中国导弹首度落入日本专属经济区。台湾国防部4日深夜发布新闻稿侧面回应，指“实时掌握发射动态”，但由于弹道路径在大气层之外，“对飞越的广阔地面区域并无危害”，故未发布警报。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 真的？假的？ 8月5日，新华社发布一张照片。配文为：中国人民解放军东部战区海军继续在台岛周边海域展开实战化训练。这是某舰官兵在瞭望观察。画面中远处的军舰据称是台湾海军“兰阳号”护卫舰（FFG-935）。台湾有媒体分析报道称，背景中可见的烟囱就是花莲和平火力发电厂的烟囱。但是也有媒体认为，这张图片是经过Photoshop处理过的“假照片”。台湾国防部就这张照片做出回应时称，解放军军舰没有进入台湾领海。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军军舰与台湾兰阳号对峙 8月5日，新华社公布的另一张有关解放军东部战区继续在台湾周边海空域进行实战化联合演训的照片上，可以清晰看到舷号935的台湾兰阳号巡防舰。台湾国防部回应称，“已侦获多批中共机、舰活动，第一时间已广播告警，并运用空中侦巡兵力、海军舰艇，以及岸置飞弹适切应处”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军飞行员俯瞰台湾中央山脉 5日，中国军方发布“解放军战士从战机上俯瞰台湾海岸线和中央山脉”的视频和照片，背景的海岸山脉清晰可见。一名解放军飞行员面对镜头说：“今天我执行抵近慑压任务，我在目视距离俯瞰祖国宝岛海岸线和中央山脉，作为军人的使命感和荣誉感油然而生。维护祖国领土完整的决心更加坚定，我们将持续加强练兵备战，确保能够应对一切危机事态。”

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台国防部：“解放军未进入领海领空” 8日，台湾国防部举行记者会，情次室次长颜有贤中将表示，解放军海军4日至8日演习期间，每天在台湾连结区（24海里）外，保持13艘作战舰、情搜船进行活动。空军在北部、西部、西南、东部等，每天派遣包含作战机 ，包括歼-11、歼-16及空警等相关系列，实施军事威慑行动。他强调，解放军“从未进入我国领海、领空”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 美国防部：里根号留守台湾周边海域监控情势 白宫方面4日宣布，五角大楼指示“罗纳德·里根号”航空母舰留在台湾附近地区“监视局势”。路透社报道，美国海军日表示，“里根号”航母正在西太平洋的菲律宾海进行预定的行动，该海域面积为570万平方公里，其中包括台湾东南部水域。智库南海战略态势感知8月8日在社交媒体上发布消息，指美国航母“里根”号在过去两天，继续向南移动了约140海里。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台湾“天雷操演”即将登场 台湾媒体报道称，台湾军方将于在屏东车城至枋山一带实施“天雷操演”，共36门155榴弹炮面海进行反登陆射击，划定演习区域与解放军公布的军演范围接近，甚至不排除有小部分重叠。台湾军方强调，年度天雷操演早于7月22日就公布，并非为特定状况临时起意，加无须过度解读。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 6成台湾人不担心两岸进一步军事冲突 台湾“中华民意研究协会”最新公布的民调显示，台湾60.1%的民众不担心两岸进一步军事冲突，仅有34.0%担心。如果中国大陆攻打台湾，美国会不会出兵参战协防？有48.5%民众认为美国会出兵，37.4%认为不会，看法的差异主要来自民众的党派性与年龄，越年轻认为美国会出兵的比率越高。这份民调访问的时间为8月3日至5日。



中国外交部发言人汪文斌周二在新闻例会回应彭博社记者问及台湾外交部长吴钊燮称中方利用佩洛西访台这一事件来演练对台战争和入侵时说：“你提到的所谓的‘外长’只是中国的一个地方外事部门的负责人。”

汪文斌表示，“中方针对佩洛西窜访台湾的反制措施完全是正当合理合法的，既是对挑衅者的警示，也是对台独势力的惩戒。世界上只有一个中国，台湾是中国不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，这才是台海真正的事实和现状”。

美国国防部负责政策的副部长卡尔（Colin Kahl）周一对外表示，美国没有改变其对中国可能夺取台湾时间表的评估，即北京在未来两年不会试图夺取台湾。

中国军演继续 两岸民众如何看待？

上周四（8月4日），美国众议院议长佩洛西离台后第二天，中国解放军在台湾周边海空域举行大规模实弹军事演训。日本防卫省报告指出，4日下午解放军陆续从内陆朝台湾方向发射9枚导弹，其中5枚落入日本专属经济区（EEZ），4枚飞越台湾本岛上空。

台湾国防部确认解放军军机舰船多次穿越台海中线，但强调解放军“从未进入台湾领海、领空”。

解放军东部战区周二公告，称9日持续在台岛周边海空域组织实战军演，重点组织联合封控和联合保障行动。这一宣布印证了一些安全分析人士和外交人士的担忧，北京会持续向台湾防卫能力施压。

一位熟悉台湾周边地区安全规划的人士向路透社表示，中国大陆和台湾各出动了约10艘军舰在台海中线附近“对峙”。

“中国继续试图逼近中线，”该人士说，“台湾军队在那里一直在努力保持国际水路的畅通。”

上周五，中国外交部宣布针对佩洛西访台，采取8项反制措施，其中包括取消安排中美两军战区领导通话，取消中美国防部工作会晤，取消中美海上军事安全磋商机制会议，暂停中美气候变化商谈等。

本周二，台湾军方在屏东枫港训场进行年度例行重炮射击训练，38门155榴弹炮对海实弹射击，进行反登陆操演。

台湾媒体描述屏东重炮射击的场面道：“防卫作战模式，阻敌于海上，设定目标着弹区，对海实弹射击，巨大的火炮声响，吸引民众驻足围观。”

台湾媒体询问此次演习往外海划定的演训区是否与中国解放军先前的演习区有部分重叠，台湾陆军第八军团政战主任楼伟杰回应强调，演习区完全没有重叠。

（路透社）

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