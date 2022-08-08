吴钊燮：中国的野心绝不会止于台湾

台湾外交部部长吴钊燮周二召开国际记者会指责中国举行针对性的大规模军演“破坏长久以来台海中线的默契，破坏台海以及区域现状”，“已为整体区域安全带来极不稳定的因素”。他呼吁“所有爱好自由民主的国家必须一起合作，研议共同因应之道”。
（德国之声中文网）台湾外交部部长吴钊燮周二（8月9日）召开国际记者会谴责中国大陆举行围台军演。他说，中国这一次进行针对性的大规模军演，是毫无道理也借机挑衅，裴洛西的访台，只是中国的借口，中国真正的意图是多重的，包括中国企图将台湾海峡内海化，否定台海是国际水道的现状等，这次更以具体行动，破坏长久以来台海中线的默契，破坏台海现状。
吴钊燮在记者会上没有公布中国有可能对台湾采取武力袭击的时间表。
他说，即便中国的军演持续进行，台湾人也不会被吓倒。他说：“中国试图让台湾人担心害怕，但我们没有被吓倒，更不会被击倒。”
他说：“中国企图将台湾海峡内海化，否定台海是国际水道的现状，以影响国际社会在台海的海、空自由航行的权利。这次更以具体行动破坏长久以来台海中线的默契，并企图在演习后将之常态化，以破坏台海两岸长久的现状。”
他说：“中国也借机操演其长期以来所准备的侵台行动剧本，除了动员大批机舰、飞弹射击，还搭配网路攻击、假讯息攻击、经济胁迫等，企图威吓扰乱台湾的民心士气。”
他说：“目前中国对台之作为与手段，只是找到借口，但其野心绝不会止于台湾，所造成之损害也不会仅止于台湾，我们呼吁所有爱好自由民主的国家必须一起合作，研议共同因应之道。”
中国外交部发言人汪文斌周二在新闻例会回应彭博社记者问及台湾外交部长吴钊燮称中方利用佩洛西访台这一事件来演练对台战争和入侵时说：“你提到的所谓的‘外长’只是中国的一个地方外事部门的负责人。”
汪文斌表示，“中方针对佩洛西窜访台湾的反制措施完全是正当合理合法的，既是对挑衅者的警示，也是对台独势力的惩戒。世界上只有一个中国，台湾是中国不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，这才是台海真正的事实和现状”。
美国国防部负责政策的副部长卡尔（Colin Kahl）周一对外表示，美国没有改变其对中国可能夺取台湾时间表的评估，即北京在未来两年不会试图夺取台湾。
上周四（8月4日），美国众议院议长佩洛西离台后第二天，中国解放军在台湾周边海空域举行大规模实弹军事演训。日本防卫省报告指出，4日下午解放军陆续从内陆朝台湾方向发射9枚导弹，其中5枚落入日本专属经济区（EEZ），4枚飞越台湾本岛上空。
台湾国防部确认解放军军机舰船多次穿越台海中线，但强调解放军“从未进入台湾领海、领空”。
解放军东部战区周二公告，称9日持续在台岛周边海空域组织实战军演，重点组织联合封控和联合保障行动。这一宣布印证了一些安全分析人士和外交人士的担忧，北京会持续向台湾防卫能力施压。
一位熟悉台湾周边地区安全规划的人士向路透社表示，中国大陆和台湾各出动了约10艘军舰在台海中线附近“对峙”。
“中国继续试图逼近中线，”该人士说，“台湾军队在那里一直在努力保持国际水路的畅通。”
上周五，中国外交部宣布针对佩洛西访台，采取8项反制措施，其中包括取消安排中美两军战区领导通话，取消中美国防部工作会晤，取消中美海上军事安全磋商机制会议，暂停中美气候变化商谈等。
本周二，台湾军方在屏东枫港训场进行年度例行重炮射击训练，38门155榴弹炮对海实弹射击，进行反登陆操演。
台湾媒体描述屏东重炮射击的场面道：“防卫作战模式，阻敌于海上，设定目标着弹区，对海实弹射击，巨大的火炮声响，吸引民众驻足围观。”
台湾媒体询问此次演习往外海划定的演训区是否与中国解放军先前的演习区有部分重叠，台湾陆军第八军团政战主任楼伟杰回应强调，演习区完全没有重叠。
（路透社）
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佩洛西访问台湾后中国围绕台湾岛展开大规模军演。政治学者张俊华认为，这次空前的军事演习有三个目的，而从习近平的眼光来看，这三个目的应该说都达到了。军演实际上大大改变了台湾的安全现状，解放军的舰机今后在海峡中线以东游弋会变成常态化。