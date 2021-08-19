吴钊燮：“中国想仿效塔利班”

（德国之声中文网）受到美国支持的阿富汗政府迅速垮台，掀起了有关台湾面对中共入侵时是否会有相同命运的讨论。中国官媒声称，喀布尔的遭遇显示台湾不能信任华盛顿。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）周五表示：“我们继续支持依照台湾人民意愿及最佳利益，和平解决两岸关系。我们敦促北京停止对台湾的军事、外交和经济施压，转而进行建设性对话。”

台湾外交部长吴钊燮周六在推特上通过外交部账号回应：“感谢（美方）支持台湾人民期望和最佳利益，它们包括民主以及免于共产主义、独裁主义和反人类罪行侵扰。中国梦想效仿塔利班，但让我直截了当地说: 我们有决心和能力保护自己。” 最后以自己的英文名Joseph Wu缩写“JW”署名。

中国尚未对吴钊燮的发言做出回应。

在美国撤军阿富汗后，中国官媒《环球时报》将阿富汗与台湾类比，更提出“今日阿富汗，明日台湾”，质疑美国在危机时会放弃台湾。

美国国安顾问沙利文(Jake Sullivan)周二则重申美国对台承诺不变。美国总统拜登也在接受美国广播公司（ABC）采访时表示，台湾、韩国与北约的情况与阿富汗不同。

中国外交部发言人华春莹在周五的例行记者会上针对拜登的发言表示：“我注意到有媒体称这也许是一个口误，因为的确台湾和阿富汗有根本的不同，那就是阿富汗是一个主权国家，而台湾是中国领土不可分割的一部分，一个中国原则是任何国家都绝对不可以逾越的红线和底线，中国必须统一也必然统一，任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心，坚定意志和强大能力。”

塔利班承诺美国撤军后保障通行安全

本周六，塔利班高级领导层齐聚阿富汗首都喀布尔，讨论设立一个“包容”政府。一名塔利班高层透露，该组织的共同创办者巴拉达尔（Mullah Abdul Ghani Baradar）将会与圣战组织领导人和政治家会面，以建立一个包容的政府机构。

与此同时，成千上万绝望民众在混乱的疏散行动中争先恐后地想要离开阿富汗。在塔利班进驻喀布尔六天后，大量的逃亡潮持续震惊国际社会。通往喀布尔机场的道路交通堵塞，还有许多家庭聚集在塔利班与美军之间非官方无人区的铁丝网前。

数千名美国士兵正在机场试图将外国人和阿富汗人送上飞机。但美国总统拜登承认，部队的存在并不能保证安全同性。他在一次电视讲话中表示：“这是史上最大规模、最艰难的空中运输之一。我无法保证最后的结果，也无法保证没有损失的风险。”

塔利班已承诺美国，在美军8月底全数撤离后，仍会允许阿富汗民众安全离境。 但美国国务院发言人普莱斯呼吁在与塔利班打交道时保持警觉。“他们的说法是一回事，重要的是他们的行动。”

8月底是美国预计从阿富汗全面撤军的最终日期。据美国国务院消息，自8月14日起，美国已从美军空军基地撤出了约13000人。普莱斯表示，一些欧洲、中东和中亚国家将作为美国公民及其他从喀布尔撤离人士的中转站。

曾经在2001年至2021年为美国及其盟国工作的阿富汗民众的安全引发担忧。许多阿富汗人曾为外国军队担任翻译或提供其他形式协助，如今他们害怕可能遭到塔利班报复。

“阿富汗战争已经结束！” 塔利班接管了总统府 过去几天，塔利班发起的攻势简直锐不可当。国际驻阿部队开始撤军后还不到三个月，极端伊斯兰主义的塔利班就已经占领了位于首都喀布尔的总统府。

“阿富汗战争已经结束！” 极端伊斯兰主义者宣称要“解决问题” 塔利班发言人纳伊姆（Mohammad Naeem）说：”阿富汗战争已经结束。我们恳请各国和国际机构和我们坐下来开展对话，以便解决所有尚存的问题。” 他表示，阿富汗很快就会建立新政府。

“阿富汗战争已经结束！” 塔利班旗帜几乎插满全境 阿富汗全境很多地方已经插上了塔利班的旗帜，这是昆都士市中心的场景。数天前，塔利班几乎不费吹灰之力轻取这一东北重镇，曾令西方国家震惊和不解。德国联邦军曾长期在这里驻防。

“阿富汗战争已经结束！” 警车成了塔利班的战利品 过去20年里，美国斥资无数，为阿富汗政府军和警察力量提供培训和装备。大批政府军官兵缴械投降后，这些先进装备就成了塔利班的战利品。图为喀布尔机场附近，塔利班武装人员驾驶缴获的警车正在巡逻。

“阿富汗战争已经结束！” 阿富汗总统加尼已逃亡境外 上图是周六阿富汗总统加尼在电视上发表安民告示的画面，而一天之后，据半岛电视台援引总统保镖的消息报道称，加尼总统已经逃往乌兹别克斯坦首都。

“阿富汗战争已经结束！” 大批喀布尔市民开始逃难 周日，逃难的车辆将喀布尔街头挤得水泄不通。媒体报道称，塔利班已经下令不得阻挡难民出逃。一些人徒步抵达喀布尔机场，希望得到乘机出逃的机会。

“阿富汗战争已经结束！” 人满为患的喀布尔机场 很多国家已经呼吁本国公民立即离开阿富汗。办理登机手续的窗口前，几天来一直人满为患。德国政府也开启了疏散本国侨民的紧急行动。

“阿富汗战争已经结束！” 疏散行动仍在进行 德国外交部长马斯表示：“我们将尽一切努力，在今后几天内将我国公民和阿富汗助手们接回德国。”周日晚间，德国联邦军的运输机已启程飞往阿富汗，以协助撤侨行动。 作者: Christian Walz



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