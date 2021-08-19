吴钊燮：“中国想仿效塔利班”

台湾外交部长吴钊燮周六指责中国想“仿效”塔利班，但台湾有决心和能力自卫。吴钊燮表示，台湾人民的愿望和最佳利益包括不受共产主义和独裁主义侵扰。与此同时，塔利班高层周六举行会晤，讨论如何组建“包容”政府。
（德国之声中文网）受到美国支持的阿富汗政府迅速垮台，掀起了有关台湾面对中共入侵时是否会有相同命运的讨论。中国官媒声称，喀布尔的遭遇显示台湾不能信任华盛顿。
美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）周五表示：“我们继续支持依照台湾人民意愿及最佳利益，和平解决两岸关系。我们敦促北京停止对台湾的军事、外交和经济施压，转而进行建设性对话。”
台湾外交部长吴钊燮周六在推特上通过外交部账号回应：“感谢（美方）支持台湾人民期望和最佳利益，它们包括民主以及免于共产主义、独裁主义和反人类罪行侵扰。中国梦想效仿塔利班，但让我直截了当地说: 我们有决心和能力保护自己。” 最后以自己的英文名Joseph Wu缩写“JW”署名。
中国尚未对吴钊燮的发言做出回应。
在美国撤军阿富汗后，中国官媒《环球时报》将阿富汗与台湾类比，更提出“今日阿富汗，明日台湾”，质疑美国在危机时会放弃台湾。
美国国安顾问沙利文(Jake Sullivan)周二则重申美国对台承诺不变。美国总统拜登也在接受美国广播公司（ABC）采访时表示，台湾、韩国与北约的情况与阿富汗不同。
中国外交部发言人华春莹在周五的例行记者会上针对拜登的发言表示：“我注意到有媒体称这也许是一个口误，因为的确台湾和阿富汗有根本的不同，那就是阿富汗是一个主权国家，而台湾是中国领土不可分割的一部分，一个中国原则是任何国家都绝对不可以逾越的红线和底线，中国必须统一也必然统一，任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心，坚定意志和强大能力。”
本周六，塔利班高级领导层齐聚阿富汗首都喀布尔，讨论设立一个“包容”政府。一名塔利班高层透露，该组织的共同创办者巴拉达尔（Mullah Abdul Ghani Baradar）将会与圣战组织领导人和政治家会面，以建立一个包容的政府机构。
与此同时，成千上万绝望民众在混乱的疏散行动中争先恐后地想要离开阿富汗。在塔利班进驻喀布尔六天后，大量的逃亡潮持续震惊国际社会。通往喀布尔机场的道路交通堵塞，还有许多家庭聚集在塔利班与美军之间非官方无人区的铁丝网前。
数千名美国士兵正在机场试图将外国人和阿富汗人送上飞机。但美国总统拜登承认，部队的存在并不能保证安全同性。他在一次电视讲话中表示：“这是史上最大规模、最艰难的空中运输之一。我无法保证最后的结果，也无法保证没有损失的风险。”
塔利班已承诺美国，在美军8月底全数撤离后，仍会允许阿富汗民众安全离境。 但美国国务院发言人普莱斯呼吁在与塔利班打交道时保持警觉。“他们的说法是一回事，重要的是他们的行动。”
8月底是美国预计从阿富汗全面撤军的最终日期。据美国国务院消息，自8月14日起，美国已从美军空军基地撤出了约13000人。普莱斯表示，一些欧洲、中东和中亚国家将作为美国公民及其他从喀布尔撤离人士的中转站。
曾经在2001年至2021年为美国及其盟国工作的阿富汗民众的安全引发担忧。许多阿富汗人曾为外国军队担任翻译或提供其他形式协助，如今他们害怕可能遭到塔利班报复。
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消息指出，连日来塔利班突袭了至少三名德国之声记者在阿富汗的家，其中一名记者的一名家人遭塔利班成员杀害，另一名家人不幸受重伤。德国之声联合其他媒体，呼吁德国政府确保记者在阿富汗的安全。
近日美国总统拜登在接受ABC专访时，疑似将台湾与其他美国有明确防务承诺的国家混在一起，而美国官员随后也澄清，美国对台的政策并未改变。另外拜登还在这场采访中表示，阿富汗目前出现的混乱局面无法避免。
美国撤军阿富汗后，部分中国、台湾媒体质疑美国对台湾的承诺，并称「今日阿富汗、明日台湾」。对此，美国国安顾问沙利文将台湾与以色列并置，表示美国对盟友的承诺「神圣不可侵犯」。